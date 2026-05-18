Πακιστάν: Αποστέλλει μοίρα μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδες στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των δυνάμεων, ενώ στρατιωτικοί από το Πακιστάν χειρίζονται όλο τον εξοπλισμό, σύμφωνα με πηγές

Κόσμος 18.05.2026, 19:07
Το Πακιστάν έχει αποστείλει 8.000 στρατιώτες, μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών και ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας, εντείνοντας τη στρατιωτική συνεργασία με το Ριάντ, παρά το γεγονός ότι το Ισλαμαμπάντ λειτουργεί ως ο κύριος μεσολαβητής στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Υπουργός Άμυνας Καβάτζα Ασίφ είχε υπονοήσει στο παρελθόν ότι η συμφωνία αυτή θέτει τη Σαουδική Αραβία υπό την πυρηνική ομπρέλα του Πακιστάν

Η αποστολή, η πλήρης έκταση της οποίας αναφέρεται από το Reuters για πρώτη φορά, επιβεβαιώθηκε από τρεις αξιωματούχους ασφαλείας και δύο κυβερνητικές πηγές, οι οποίοι την περιέγραψαν ως μια σημαντική, ικανή για μάχη δύναμη που προορίζεται να υποστηρίξει τον στρατό της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση που το βασίλειο δεχτεί περαιτέρω επιθέσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, καθώς και το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με την ανάπτυξη αυτή.

Οι πλήρεις όροι της αμυντικής συμφωνίας, που υπογράφηκε πέρυσι, είναι εμπιστευτικοί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι η συμφωνία υποχρεώνει το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να αλληλοϋποστηρίζονται σε περίπτωση επίθεσης. Ο Υπουργός Άμυνας Καβάτζα Ασίφ είχε υπονοήσει στο παρελθόν ότι η συμφωνία αυτή θέτει τη Σαουδική Αραβία υπό την πυρηνική ομπρέλα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πηγές, το Πακιστάν έχει αναπτύξει μια πλήρη μοίρα περίπου 16 αεροσκαφών, κυρίως μαχητικών JF-17 που κατασκευάστηκαν από κοινού με την Κίνα, τα οποία στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία στις αρχές Απριλίου. Δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσαν ότι το Πακιστάν είχε στείλει επίσης δύο μοίρες μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Και οι πέντε πηγές ανέφεραν ότι η αποστολή περιλαμβάνει περίπου 8.000 στρατιώτες, με τη δέσμευση να σταλούν και άλλοι αν χρειαστεί, καθώς και ένα κινεζικό σύστημα αεροπορικής άμυνας HQ-9.

Ο εξοπλισμός χειρίζεται από πακιστανικό προσωπικό και χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν.

Το στρατιωτικό και αεροπορικό προσωπικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν θα έχει κυρίως συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν δει ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών και έγγραφα σχετικά με την ανάπτυξη των στρατιωτικών πόρων.

Η ανάπτυξη προστίθεται στους χιλιάδες Πακιστανούς στρατιώτες με μαχητικό ρόλο που ήταν ήδη σταθμευμένοι στο βασίλειο βάσει προηγούμενων συμφωνιών, δήλωσαν και οι τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας.

Μία από τις κυβερνητικές πηγές, η οποία έχει δει το κείμενο της εμπιστευτικής αμυντικής συμφωνίας, δήλωσε ότι προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης έως και 80.000 πακιστανικών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία, για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των συνόρων του βασιλείου μαζί με τις σαουδικές δυνάμεις.

Δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας ανέφεραν ότι η συμφωνία περιελάμβανε επίσης την αποστολή πακιστανικών πολεμικών πλοίων. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αν κάποιο από αυτά είχε φτάσει στη Σαουδική Αραβία.

Η κλίμακα και η σύνθεση της αποστολής — μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αεροπορικής άμυνας και χιλιάδες στρατιώτες — υποδηλώνουν ότι το Πακιστάν έστειλε κάτι πολύ περισσότερο από μια συμβολική ή συμβουλευτική αποστολή, ανέφεραν οι πηγές.

Το Reuters είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το Πακιστάν είχε στείλει μαχητικά αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία, μετά τις ιρανικές επιθέσεις που έπληξαν βασικές ενεργειακές υποδομές και σκότωσαν έναν Σαουδάραβα υπήκοο, προκαλώντας ανησυχίες ότι το βασίλειο του Κόλπου ενδέχεται να ανταποδώσει με σφοδρότητα και να διευρύνει τη σύγκρουση.

Αυτό συνέβη πριν το Ισλαμαμπάντ αναδειχθεί ως ο κύριος μεσολαβητής του πολέμου, βοηθώντας στη διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία διατηρείται τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Το Ισλαμαμπάντ φιλοξένησε τον μοναδικό γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέχρι στιγμής και είχε προγραμματίσει περαιτέρω γύρους, τους οποίους όμως οι πλευρές ακύρωσαν.

Το Reuters ανέφερε στη συνέχεια ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμες μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως αντίποινα για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του βασιλείου.
Το Πακιστάν παρέχει από καιρό στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της αποστολής συμβούλων, ενώ το Ριάντ έχει επανειλημμένα παρέμβει για να στηρίξει οικονομικά το Ισλαμαμπάντ σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας.

