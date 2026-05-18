Τραμπ: Αναδημοσίευσε συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε μέσω ανάρτησης στο Truth Social τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού για την ενεργειακή στρατηγική

Κόσμος 18.05.2026, 07:38
Σχολιάστε
Τραμπ: Αναδημοσίευσε συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μία κίνηση, η οποία αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, ο κ. Τραμπ αναδημοσίευσε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Σταύρος Παπασταύρου, στο Breitbart News.

Η ανάρτηση αυτή αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο κ. Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, με το οποίο συζήτησαν μεταξύ άλλων, και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Παπασταύρου στο Breitbart, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, ξεδιπλώνει τη στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού, στη βάση του οποίου κινείται η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για «ρεαλισμό» στην ενέργεια, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Όχι ή μόνο ήλιος και άνεμος, ή μόνο υδρογονάνθρακες. Όλα μαζί: αιολικά, ηλιακά, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία — τα πάντα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισεως. Διότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στις εισαγωγές LNG. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αρκετά διστακτικά ή αμφίθυμα κράτη-μέλη της ΕΕ στο να αναπτύξουν τα δικά τους κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό. Και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας».

«Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής: για πολλά χρόνια — για δεκαετίες — η Ελλάδα δεν είχε αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό υδρογονανθράκων», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Παπασταύρου.

«Τώρα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, η Chevron και η ExxonMobil, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν ενεργά. Η ExxonMobil, σε κοινοπραξία, θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο λεγόμενο Block 2. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα βάθη, φτάνοντας τα 4.600 μέτρα. Όλες οι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, πριν από 40 χρόνια, είχαν γίνει σε ρηχά νερά. Το δυναμικό της Ελλάδας βρίσκεται σε βαθιά ύδατα γύρω από όλη τη χώρα. Αυτό μπορεί να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τη χώρα».

Η ενεργειακή διπλωματία

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η ενεργειακή διπλωματία αποτέλεσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ και βασικές συμμαχίες όπως το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: «Βλέπει κανείς τη σημασία που δόθηκε οργανωτικά στην ενέργεια και το πώς απέκτησε μια μετασχηματιστική διάσταση. Έχει γεωπολιτική διάσταση. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι και η βάση της πρωτοβουλίας 3+1. Ακριβώς αυτό που περιγράφετε — Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, όπως συναντηθήκαμε στο P-TEC — δημιουργεί μια μορφή συνεργασίας για ανάπτυξη και ευημερία, η οποία φέρνει σταθερότητα στην περιοχή και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές και μονομερείς απειλές».

Επίσης, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, με την ενέργεια να αποτελεί — μαζί με την αμυντική συνεργασία — τον βασικό στρατηγικό πυλώνα.

«Ο Doug Burgum έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές. Ο Chris Wright επίσης», δήλωσε.

«Η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, μετά την άμυνα, στις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας. Με έναν τρόπο, έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς μέρος της βασικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αφορά την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και κατέληξε λέγοντας, ότι «οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, και η ενέργεια — μαζί με την αμυντική συνεργασία — αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της σχέσης».

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, είχε τονίσει: «Έχουμε μια ευκαιρία με το αμερικανικό φυσικό αέριο να κινηθούμε προς τα πάνω από την Ελλάδα και την Κροατία και προς τα κάτω από την Πολωνία. Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια υπόγεια δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μπορούν να αποθηκεύσουν ποσότητα που επαρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Θα μπορούσαμε να γεμίζουμε αυτές τις αποθήκες όλο το καλοκαίρι, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές.»

Ο Μπέργκαμ ανέφερε δεκάδες αποστολές αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα, κάτι που επίσης, επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξή του.

Αναδεικνύοντας μάλιστα τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η Ελλάδα, σε αυτόνομη βάση, είναι ο 16ος πελάτης των ΗΠΑ», δήλωσε ο Παπασταύρου. «Το 85% του LNG που εισάγουμε προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ο κάθετος διάδρομος αντιμετώπιζε ένα ρυθμιστικό πρόβλημα, επειδή μέχρι τώρα η Ευρώπη επέτρεπε μόνο μηνιαία συμβόλαια, κάτι που —αν φανταστείτε την προσπάθεια τροφοδοσίας της Ουκρανίας με μηνιαία συμβόλαια— είναι ουσιαστικά αδύνατο. Τώρα, μετά τις επαφές που είχαμε με τις άλλες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον προσεχή Οκτώβριο η ιδέα είναι ότι τα συμβόλαια θα μπορούν να είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια.»

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
Επικαιρότητα

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι
Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ
Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy
Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Κόσμος
Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Commodities

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια

Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη παρά τη φαινομενική σταθερότ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μπιρόλ ΔΟΕ: Προειδοποίηση για τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου
Πετρέλαιο

Μπιρόλ ΔΟΕ: Προειδοποίηση για τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου

Ο Μπιρόλ προειδοποιεί ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης 405 εκατ. ευρώ για τις ενεργοβόρες
Ενέργεια

Κομισιόν: Έγκριση 405 εκατ. για τις ελληνικές ενεργοβόρες βιομηχανίες

Μειώσεις στα τέλη ηλεκτρισμού έως 85% για βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, σύμφωνα με την Κομισιόν

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Νέο ψηφιακό εργαλείο για ανάλυση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Το ψηφιακό εργαλείο της ΡΑΑΕΥ μπορεί να αξιοποιηθεί από καταναλωτές για να εκτιμήσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες τους

Παπασταύρου: Νωρίτερα η γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Νωρίτερα η γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ρυθμιστικές ενέργειες που χρειάζονται για να μπορέσει η κοινοπραξία να προχωρήσει

Τραμπ: Αναδημοσίευσε συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία
Κόσμος

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε μέσω ανάρτησης στο Truth Social τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού για την ενεργειακή στρατηγική

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center
Business

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

Έσβησαν χθες τα τρία τελευταία «φουγάρα» του λιγνιτικού σταθμού Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, ανοίγοντας τον δρόμο για το mega data center που θα υποδεχθεί στην αυλή του

Μάχη Τράτσα
Latest News
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
Επικαιρότητα

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates

A top government defense council has approved the acquisition of Italian-built Bergamini frigates as part of a wider naval modernization plan, alongside upgrades to existing vessels and new defense equipment procurement

Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies