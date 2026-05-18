Τσίπρας: «Τώρα είναι η ώρα» – Ανακοινώνει το κόμμα στις 26 Μαΐου

Πολιτική 18.05.2026, 08:05
Με νέα ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας δρομολογεί τις εξελίξεις για την επίσημη επιστροφή του στον πολιτικό στίβο.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα» γράφει το κείμενο που συνοδεύει ένα βίντεο με δύο παιδιά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που στις μπλούζες τους σχηματίζεται η ημερομηνία 26/5.

Είχαν προηγηθεί δύο αναρτήσεις. Στη μία ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε σε σχόλια υποστηρικτών του που του ζητούσαν να προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματος ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς», και στην άλλη έγραφε ότι «τον Σεπτέμβριο θα ήταν αργά».

Με την νέα του ανάρτηση ο κύβος ερρίφθη και η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει στις 26 Μαΐου.

Πυρετώδεις προετοιμασίες

Όπως έχει γράψει το in, παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού επιφορτισμένοι με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών.

Πηγή: in.gr

