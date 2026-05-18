ΕΑΕΕ: Σε 20,1 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου

Σε 20,1 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα 21-22 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Τι δείχνει η έρευνα της ΕΑΕΕ

Ειδικότερα, καταγράφηκαν συνολικά 2.212 ζημιές. Από αυτές, 1.284 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 17,3 εκατ. ευρώ) 924 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 2,6 εκατ. ευρώ) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 267 χιλ. ευρώ).

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα στις περισσότερες κατηγορίες (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, τεχνικά έργα, έργα υποδομών εν λειτουργία και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις) των οποίων η συνολική ασφαλισμένη αξία ήταν 1,53 δισ. €.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες ζημιές

Οι περισσότερες ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας τόσο σε πλήθος (83,2% του συνόλου) όσο και σε ποσό πρώτης εκτίμησης (66,4 % του συνόλου) εστιάζονται στην Αττική (ασφαλισμένη αξία 1,1 δισ. ευρώ).

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών και Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος ανέφερε ότι «Το 2026 ξεκίνησε με έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες, αλλά και σε σημαντικό αριθμό οχημάτων, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία της έρευνας. Η ασφαλιστική αγορά, όπως σε κάθε καταστροφικό συμβάν, ανταποκρίνεται καλύπτοντας τους ασφαλισμένους, με αποζημιώσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Μοάτσος στη δήλωσή του σημειώνει επίσης πως «μετά την επιβολή της υποχρεωτικής ασφάλισης φυσικών καταστροφών για τα οχήματα, που αφορά την κάλυψη πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, περισσότεροι ιδιοκτήτες οχημάτων που πλήττονται από τέτοια φαινόμενα, όπως το συγκεκριμένο συμβάν, καλύπτονται πλέον ασφαλιστικά και αποζημιώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες».