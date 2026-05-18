Eurobank: Στα 5 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της η Citi

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τη Eurobank προχώρησε η Citi, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο της μετοχής στα 5 ευρώ από 4,70 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η αναθεώρηση βασίζεται στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, αλλά και στη νέα τριετή μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση της διοίκησης της Eurobank. Η Citi αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 4% έως 14% στην περίοδο των προβλέψεών της, κυρίως λόγω πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), αλλά και για τις προμήθειες.

Όπως σημειώνει, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της πλέον ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους στόχους της διοίκησης και με το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ήπιων αυξήσεων επιτοκίων. Παρά τη σημαντική αναβάθμιση, η Citi επισημαίνει ότι η εκτίμησή της για τη βιώσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται στο 16,6%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον στόχο 17% που έχει θέσει η διοίκηση, αφήνοντας έτσι περιθώρια περαιτέρω ανόδου εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι.

Σε τροχιά υπέρβασης των ΝΙΙ

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Eurobank ανακοίνωσε κανονικοποιημένα κέρδη ύψους 351 εκατ. ευρώ, επίδοση που κινήθηκε ουσιαστικά σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς για 352 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν χαμηλότερα, στα 331 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από κόστος 35 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο αφορά 200 εργαζομένους και αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους 14 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζει η Citi την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, ξεπερνώντας κατά 2% τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η επίδοση αυτή, σύμφωνα με την επενδυτική, ενισχύει την πεποίθηση ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του στόχου για NII ύψους 2,6 δισ. ευρώ το 2026.

Η ενίσχυση των εσόδων από τόκους υποστηρίχθηκε από ισχυρή οργανική πιστωτική επέκταση, καθώς τα καθαρά νέα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο. Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες, αν και χαμηλότερα σε σχέση με το ιδιαίτερα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο του 2025, κατέγραψαν αύξηση 20% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν κατά 4% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Citi τονίζει ακόμη ότι η ενθαρρυντική δυναμική των εσόδων και η θετική εικόνα για τη ζήτηση δανείων ενισχύουν την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες της Eurobank να επιτύχει τους νέους, φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης που παρουσίασε μετά τα αποτελέσματα του 2025. Η διοίκηση της τράπεζας έχει δηλώσει ότι αισθάνεται «πολύ άνετα» ως προς την επίτευξη του στόχου οργανικής πιστωτικής ανάπτυξης ύψους 3,8 δισ. ευρώ για το 2026.

Αύξηση προβλέψεων

Στο πλαίσιο αυτό, η Citi αυξάνει τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% για το 2026, κατά 9% για το 2027 και κατά 14% για το 2028, κυρίως λόγω των αναθεωρημένων εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις της δεν ενσωματώνουν ακόμη την πιθανή εφαρμογή του λεγόμενου «Danish Compromise» (Συμβιβασμός της Δανίας), το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα μπορούσε να προσφέρει κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 50 μονάδων βάσης. Επίσης, λαμβάνει υπόψη μείωση του δείκτη CET1 στο 14,4% από 15,4% στα τέλη Μαρτίου 2026, λόγω της εξαγοράς της Eurolife, η οποία αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση περίπου 120 μονάδων βάσης στα κεφάλαια της τράπεζας.

Τέλος, η Citi αναφέρει ότι η αύξηση της τιμής-στόχου στα 5 ευρώ περιορίστηκε εν μέρει από την άνοδο κατά 70 μονάδες βάσης στο κόστος ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί στα μοντέλα αποτίμησής της, το οποίο πλέον διαμορφώνεται στο 11%, αντανακλώντας την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.