Eurobank: Με υπερκάλυψη 3,8 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών

Με υπερκάλυψη 3,8 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Eurobank, συγκεντρώνοντας 700 εκατ. με προσςφορές 2,68 δισ.

Νωρίτερα, είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, προχωρά η Eurobank συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης των επιλέξιμων υποχρεώσεων MREL.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για προσφορές που είχαν φτάσει στα 2,6- 2,7 δισ. Η τράπεζα στόχευε στην άντληση 700 εκατ. ευρώ.

Εξέλιξη που οδηγεί χαμηλότερα το επιτόκιο, ήτοι σε Mid Swaps+97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS+125 μονάδες βάσης.

Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies Financial Group και Nomura Holdings.