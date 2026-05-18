Όμιλος Green Beverages: Αποκλειστική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks στην Ιαπωνία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη στρατηγική συνεργασία τους για την ανάπτυξη της Green Cola στην Ιαπωνία, ανακοίνωσαν ο όμιλος Green Beverages και η Asahi Soft Drinks, γεγονός που εκτιμάται ότι σηματοδοτεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για ένα ελληνικό brand που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη πρόταση στην παγκόσμια αγορά αναψυκτικών.

«Born in Greece. Bottled in Japan»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, χαρακτηριστικό της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας του brand στη νέα αυτή αγορά είναι το γεγονός ότι «οι φιάλες που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία φέρουν τη φράση “Born in Greece. Bottled in Japan.”, αποτυπώνοντας συμβολικά τη σύνδεση της ελληνικής προέλευσης της Green Cola με μία από τις πιο επιδραστικές αγορές καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως».

Η αποκλειστική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks, μία από τις κορυφαίες εταιρείες μη αλκοολούχων ποτών στην Ιαπωνία, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Green Cola σε μία αγορά που λειτουργεί ως διεθνές σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την ποιότητα και τις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Η συνεργασία αφορά τη διανομή της Green Cola σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του brand στην ευρύτερη ασιατική αγορά. «Με ισχυρό δίκτυο διανομής και παρουσία σε όλα τα βασικά κανάλια της αγοράς, η Asahi Soft Drinks δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Green Cola στην Ιαπωνία», σημειώνεται σχετικά.

Ορόσημο για την Green Cola

Όπως δήλωσε, ο Γιώργος Βενιέρης, CEO του Ομίλου Green Beverages, «το γεγονός ότι ένα ελληνικό brand εισέρχεται στην Ιαπωνία μέσα από συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους ομίλους ποτών παγκοσμίως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη Green Cola.

«Η παρουσία μας σε μία αγορά που λειτουργεί ως διεθνές σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τις εξελισσόμενες καταναλωτικές τάσεις ενισχύει το όραμά μας να αναπτύσσουμε brands με διεθνή απήχηση και ουσιαστική σύνδεση με τις επιλογές των καταναλωτών σήμερα», σημείωσε.

Πρόταση με υψηλή προστιθέμενη αξία

Από την πλευρά του ο Toru Takahashi, General Manager Marketing Department της Asahi Soft Drinks, δήλωσε ότι «η συνεργασία μας με τον όμιλο Green Beverages εντάσσεται στη στρατηγική της Asahi Soft Drinks για τη δημιουργία νέας αξίας και την ανάπτυξη σύγχρονων επιλογών στην κατηγορία των αναψυκτικών, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες καταναλωτικές τάσεις της ιαπωνικής αγοράς».

«Αντιλαμβανόμαστε», προσέθεσε, «τη Green Cola ως μία καινοτόμο πρόταση με υψηλή προστιθέμενη αξία, που συνδέεται με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για επιλογές χωρίς ζάχαρη, συστατικά φυτικής προέλευσης και πιο συνειδητή κατανάλωση. Πιστεύουμε ότι το λανσάρισμα της Green Cola στην Ιαπωνία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα σύγχρονης ανάπτυξης brand για μία νέα γενιά καταναλωτών».

Η επίσημη είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026, με ένα διήμερο launch event στη Shibuya του Τόκιο.