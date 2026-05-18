SKY Express: Αύξηση 19,4% στην επιβατική κίνηση το πρωτο τρίμηνο του 2026

Αύξηση 19,4% στην επιβατική κίνηση και 34,5% στα έσοδα από τακτικές πτήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους η SKY express.

Ισχυρή ώθηση από το εξωτερικό για τη SKY express

Η επιβατική κίνηση εξωτερικού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αερομεταφορέα, αυξήθηκε κατά 37,2%, σχεδόν δέκα μονάδες πάνω από την αντίστοιχη αύξηση του 2025, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της συστηματικής επέκτασης της SKY express σε νέες αγορές. Το διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές δίκτυο της εταιρείας αριθμεί σήμερα 27 προορισμούς, ενισχύοντας τη θέση της ως πύλη εισόδου για τον διεθνή ταξιδιώτη στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το συνολικό πτητικό έργο της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 12,2% (εξαιρουμένων των πτήσεων δημόσιας υπηρεσίας – PSO), διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό αύξησης σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην αύξηση του στόλου, από τις πρόσφατες παραλαβές νέων αεροσκαφών.

Οι τιμές διαμορφώνονται αποκλειστικά βάσει της ζήτησης

Όπως αναφέρεται σχετικά, παρά τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων που έχουν προκύψει από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η SKY express ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα και από τις πρώτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων της λόγω καυσίμων. Οι τιμές διαμορφώνονται αποκλειστικά βάσει της ζήτησης.

Προστίθεται επίσης ότι η εταιρεία επέλεξε να απορροφήσει την ενεργειακή επιβάρυνση, αξιοποιώντας τη συνολικά θετική οικονομική της πορεία και τα αεροσκάφη νέας γενιάς του στόλου της, που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου έως και 15%.

«Επιπρόσθετα, με την καμπάνια «Το άγχος δεν έχει θέση στην SKY», η εταιρεία μετουσιώνει αυτή τη δέσμευση σε καθαρή υπόσχεση προς τον επιβάτη: οι τιμές των εισιτηρίων είναι τελικές, χωρίς επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την κράτηση. Ο επιβάτης γνωρίζει εξαρχής το ακριβές κόστος του ταξιδιού του και μπορεί να το προγραμματίσει με σιγουριά και ηρεμία. Προτεραιότητα παραμένει ο επιβάτης, ο ταξιδιωτικός πράκτορας και η στήριξη του ελληνικού τουρισμού συνολικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η SKY express με την έναρξη της θερινής περιόδου, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η πορεία επιταχύνεται

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026 δεν επιβεβαιώνουν απλώς την ανοδική πορεία της SKY express, δείχνουν ότι αυτή η πορεία επιταχύνεται».

«Σε όλους τους βασικούς δείκτες», προσέθεσε, «καταγράφουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με πέρυσι, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε δίπλα στον επιβάτη ακόμη και σε μια απαιτητική συγκυρία και με την καμπάνια “Το άγχος δεν έχει θέση στην SKY” δεσμευόμαστε εμπράκτως: το εισιτήριο που κλείνει ο επιβάτης είναι και το τελικό, χωρίς επιπλέον χρεώσεις λόγω αυξήσεων στα καύσιμα μετά την κράτηση».

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον στόλο μας, στο δίκτυό μας και στους ανθρώπους μας, με στόχο να προσφέρουμε στους επιβάτες μας ακόμη περισσότερες επιλογές, καλύτερη εμπειρία και ανταγωνιστικές τιμές, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σκαλτσάς.