Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη

Αποθήκευση Ενέργειας 18.05.2026, 21:00
Έντονο ενδιαφέρον από τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης παρατηρούν οι εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στις ΗΠΑ, αλλά οι μεγάλες αναμονές για σύνδεση με το δίκτυο και μια εφοδιαστική αλυσίδα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα εμποδίζουν την ικανότητα του κλάδου να αναπτυχθεί γρήγορα.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, τα οποία απορροφούν ενέργεια όταν η προσφορά είναι άφθονη και την αποδίδουν πίσω στο δίκτυο όταν χρειάζεται, έχουν αναπτυχθεί όλο και περισσότερο σε περιοχές με υψηλή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η Καλιφόρνια, όπου συμβάλλουν στην κάλυψη της ζήτησης το βράδυ, όταν η ηλιακή ενέργεια αρχίζει να μειώνεται.

Πλέον, αναδεικνύονται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση για τα κέντρα δεδομένων. Όταν εγκαθίστανται πριν από τον μετρητή, μπορούν να εξομαλύνουν τη ζήτηση ισχύος και να βελτιστοποιήσουν τη χωρητικότητα των γραμμών μεταφοράς. Μετά τον μετρητή, μπορούν να διαχειριστούν τις αιχμές ζήτησης, να μειώσουν την κατανάλωση ισχύος όταν το δίκτυο βρίσκεται υπό πίεση, να καλύψουν προσωρινές διακοπές ρεύματος και να μειώσουν την εξάρτηση από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ.

Οι ειδικοί αναφέρουν, ωστόσο, ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια.

«Οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι ουρές διασύνδεσης αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα εμπόδια», δήλωσε ο Harvest-Time Obadire, ανώτερος αναλυτής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην BMI, μια μονάδα της Fitch Solutions.

Ενώ τα κέντρα δεδομένων μπορούν να κατασκευαστούν σε 18 έως 24 μήνες, η σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να διαρκέσει από τρία έως επτά χρόνια σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Αιφνίδια αύξηση ζήτησης ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων

Η ζήτηση ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων ενδέχεται να φτάσει το 9% έως 17% της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ έως το 2030, ή έως και 790 τεραβατώρες (TWh), σε σύγκριση με περίπου 4% σήμερα, σύμφωνα με το Electric Power Research Institute.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν ένα ρεκόρ 57,6 GWh νέας χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες το 2025, σύμφωνα με την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (SEIA), ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα στα 166,1 GWh.

Η Ένωση προβλέπει ότι έως το 2030, οι ετήσιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε μπαταρίες θα φτάσουν τα 110 GWh, με σημαντικό μερίδιο να προέρχεται από τη ζήτηση των κέντρων δεδομένων.

Αυτά τα συστήματα συνδυάζονται επίσης καλά με την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο, η οποία αναδύεται ως βασική λύση για τα κέντρα δεδομένων με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

«Οι μπαταρίες θα αποτελέσουν βασικό πόρο για τα κέντρα δεδομένων που βασίζονται στην επιτόπια παραγωγή φυσικού αερίου, καθώς οι γεννήτριες φυσικού αερίου δεν είναι αρκετά γρήγορες για να ανταποκριθούν στη διακυμάνσεις της ζήτησης των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Ben Hertz-Shargel, παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα μετασχηματισμού δικτύων της Wood Mackenzie.

Αυτή η ζήτηση οδηγεί σε μια σειρά συμφωνιών. Η εταιρεία αποθήκευσης ενέργειας Fluence συμμετέχει σε έργα που σχετίζονται με κέντρα δεδομένων συνολικής ισχύος άνω των 30 GWh παγκοσμίως, με σημαντικό μέρος αυτών να βρίσκεται στις ΗΠΑ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Julian Nebreda.

Η Tesla σημείωσε έσοδα 430 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι από την πώληση των συστημάτων αποθήκευσης της στην xAi του Μασκ, ενώ η Calibrant Energy συμφώνησε να παρέχει ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 31 MW/62 MWh σε ένα συγκρότημα κέντρων δεδομένων της Aligned στην περιοχή Pacific Northwest.

Οι εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, εν τω μεταξύ, εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επέκταση της εγχώριας παραγωγής και την προσαρμογή των προσφερόμενων λύσεων ειδικά για τους hyperscalers.

Η Fluence, η οποία είχε ήδη δημιουργήσει εγχώρια παραγωγική παρουσία πριν από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρεί αυτό το γεγονός ως βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα, ανέφερε ο Nebreda, και σκοπεύει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επενδύει σε αυτό.

Προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την ταχεία αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μπαταριών.

Για παράδειγμα, ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν την εγχώρια παραγωγική ικανότητα μπαταριών φωσφορικού ιόντος λιθίου, η αλυσίδα εφοδιασμού για βασικά υλικά εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, δημιουργώντας βραχυπρόθεσμα εμπόδια, καθώς οι κανόνες για τις φορολογικές ελαφρύνσεις απαιτούν όλο και περισσότερο την προμήθεια υλικών από χώρες εκτός Κίνας.

«Αυτή είναι μια ευκαιρία για την επέκταση της αμερικανικής παραγωγής, η οποία διαφορετικά θα είχε αποκλειστεί από την αγορά λόγω των τιμών, αλλά η προμήθεια υλικών από χώρες εκτός της Κίνας πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω», δήλωσε ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Chris Dendrinos.

Οι ουρές διασύνδεσης με το δίκτυο συνεχίζουν να δημιουργούν εμπόδια για τα έργα μπαταριών μπροστά από τον μετρητή, τα οποία συνδέονται με το δίκτυο, και μπορούν να καθυστερήσουν τα έργα σε αγορές σε ολόκληρη τη χώρα για πολλά χρόνια.

Η PJM Interconnection, ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου στη χώρα, ουσιαστικά ανέστειλε την επεξεργασία νέων αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο το 2022, αφού υπερφορτώθηκε με έργα, πριν αρχίσει να δέχεται νέες αιτήσεις πριν από μερικούς μήνες.

«Αν δεν υπήρχαν οι πολυετείς ουρές αναμονής για διασύνδεση, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα αποθήκευσης μπαταριών κλίμακας δικτύου σε λιγότερο από ένα χρόνο για να καλύψουμε τις ανάγκες του ηλεκτρικού δικτύου», δήλωσε ο Nebreda.

