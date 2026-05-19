Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο

Μείωσαν τη συμμετοχή των αμερικανικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκια τους οι ξένες κυβερνήσεις τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς οι κεντρικές τράπεζες πουλούσαν περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια για να στηρίξουν τα τοπικά νομίσματα.

Η Κίνα μείωσε τα αμερικανικά ομόλογα που έχει στην κατοχή της στα 652,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 6% από τον Φεβρουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Η Ιαπωνία, ο μεγαλύτερος κάτοχος κρατικού χρέους των ΗΠΑ, μείωσε κατά 47 δισ. το αμερικανικό χρέος που κατέχει και ανέρχεται στα 1,191 τρισ. δολάρια. Συνολικά, τα ξένα αποθεματικά μειώθηκαν στα 9,25 τρισ. δολάρια τον Μάρτιο από 9,49 τρισ. δολάρια τον Φεβρουάριο.

Το ενεργειακό σοκ

Η μαζική πώληση σημειώθηκε καθώς o πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν και η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν το ιαπωνικό γιεν και άλλα ασιατικά νομίσματα σε πτώση.

Οι ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ εδώ και δεκαετίες, ωθώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να πουλήσουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων σε δολάρια για να χρηματοδοτήσουν την παρέμβαση στο νόμισμα.

«Δεδομένης της αυξημένης χρηματοοικονομικής αστάθειας από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο και της επακόλουθης πίεσης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ειδικά στην Ασία, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αμερικανικά ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες έχουν μειωθεί» εξηγεί στο CNBC ο Frederic Neumann, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία στην HSBC.

«Η παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος για την υποστήριξη των τοπικών νομισμάτων έχει οδηγήσει ορισμένες κεντρικές τράπεζες να πουλήσουν ένα μερίδιο των αμερικανικών ομολόγων που κατέχουν».

«Σκιώδεις συμμετοχές»

Η Κίνα μειώνει σταδιακά την άμεση έκθεσή της στο αμερικανικό χρέος. Το 2013 η χώρα κατείχε ομόλογα αξίας 1,3 τρισ. δολαρίων, αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι τα επίσημα στοιχεία υποεκτιμούν πόσο αμερικανικό χρέος κατέχει. Κέντρα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο θεωρούνται ευρέως ως δίαυλοι για επενδύσεις κινεζικών κρατικών επενδυτικών ταμείων και επενδύσεων που συνδέονται με το κράτος.

Εάν συμπεριληφθούν οι «σκιώδεις συμμετοχές», το συνολικό τους ποσό παραμένει σχετικά σταθερό, υποστηρίζει ο Tianchen Xu, ανώτερος οικονομολόγος στο Economist Intelligence Unit. Το Βέλγιο κατείχε 454 δισ. δολάρια σε χρέος των ΗΠΑ τον Μάρτιο, περίπου στα ίδια επίπεδα με το επίπεδο του Φεβρουαρίου, ενώ τα επίπεδα συμμετοχών του Λουξεμβούργου παρέμειναν σταθερά τον τελευταίο χρόνο, προσεγγίζοντας τα 439,4 δισ.δολάρια.

«Το συνολικό απόθεμα αμερικανικών κρατικών ομολόγων της Κίνας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο προς το παρόν, με τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια της αγοράς να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που οδηγεί σε μείωση του αποθέματος στο άμεσο μέλλον» υπογραμμίζει η Μπέκι Λιου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Global Research και της Fidelity International.

Ωστόσο η Ιαπωνία είναι διαφορετική περίπτωση. Στην Ουάσιγκτον το τελευταίο διάστημα επικρατεί το ερώτημα αν το Τόκιο θα συνεχίσει να ρευστοποιεί ομόλογα για να στηρίξει το γιεν.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας παρενέβη στις αγορές συναλλάγματος στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, αφού το γιεν υποχώρησε πέρα ​​από το πολιτικά ευαίσθητο επίπεδο των 160 ανά δολάριο, καθώς το αυξανόμενο κόστος εισαγωγής πετρελαίου διεύρυνε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ιαπωνίας και τροφοδότησε φόβους για ένα σπιράλ υποτίμησης.

Ο Βίκας Περσάντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην M&G Investments, ανέφερε στο CNBC νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το σήμα από τους Αμερικανούς πολιτικούς ήταν σαφές ότι ήλπιζαν ότι «η προτιμώμενη πολιτική επιλογή [για την Ιαπωνία] δεν είναι η πώληση αμερικανικών ομολόγων».