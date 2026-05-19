Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές

Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας ωστόσο μικρή αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανέβαλε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Ιουλίου υποχώρησαν κατά 2,04%, στα 109,81 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο κατέγραψε πτώση 1,12%, στα 107,44 δολάρια.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν παράλληλα τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ιαπωνίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ιαπωνική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1%, ξεπερνώντας τόσο την εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters (1,7%), όσο και την επίδοση του προηγούμενου τριμήνου (1,3%). Ωστόσο, τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν πλήρως τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι δείκτες

Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 έχασε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,45%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 0,54%.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε επίσης η συνάντηση κορυφής μεταξύ της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, και του προέδρου της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung.

Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi κατέγραψε απώλειες 3,12%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 3,32%.

Αντίθετα, το χρηματιστήριο της Αυστραλίας κινήθηκε ανοδικά, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να ενισχύεται κατά 1,05%.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,52%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,41%.

Οι μετοχές της Standard Chartered που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκαν κατά 2,54%, μετά την ανακοίνωση της τράπεζας ότι αυξάνει τον στόχο απόδοσης για το 2028 στο 15%, τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει κατά 15% τις θέσεις στις εταιρικές λειτουργίες έως το 2030.