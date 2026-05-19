Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές

Θετικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, συνεχίζοντας την ανάκαμψη που άρχισαν στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς συνεχίζουν να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,36% στις 612 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,43% στις 10.368 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,49% στις 24.427 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,39% στις 8.018 μονάδες.

Η εστίαση και σήμερα είναι στις κινήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Donald Trump, ότι αναβάλλεται προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα, ο Trump δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους Αμερικανούς στρατιωτικούς διοικητές να ακυρώσουν «προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο», ύστερα από αιτήματα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Θα υπάρξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Η συμφωνία αυτή θα διασφαλίζει, κυρίως, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για «πλήρη και μεγάλης κλίμακας επίθεση» κατά του Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Τα συμβόλαια Brent για παράδοση Ιουλίου κατέγραψαν πτώση 2,04%, στα 109,81 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 1,12%, στα 107,44 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε άλλο γεωπολιτικό μέτωπο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Vladimir Putin, αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο σήμερα για διήμερη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Trump στην Κίνα.

Στο μεταξύ, στο μέτωπο της οικονομίας, η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 5% το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, από 4,9% τον Φεβρουάριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν σταθεροποίηση του ποσοστού.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος της Indeed, εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για προσλήψεις. Όπως σημείωσε, η ασταθής πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας «προσθέτει αβεβαιότητα την οποία οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται».

Αναφερόμενος στην Τράπεζα της Αγγλίας, τόνισε ότι τα στοιχεία για την ανεργία «δεν αρκούν για να γεφυρώσουν τις διαφωνίες στο εσωτερικό της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής». Όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο παραμένει ανοιχτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας, ωστόσο η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να σταθμίσει και τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της αγοράς εργασίας.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επαναϊδιωτικοποιήσει τον ενεργειακό όμιλο Uniper, ο οποίος είχε διασωθεί κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης του 2022 με κόστος 13,5 δισ. ευρώ για τους φορολογουμένους.

Η κυβέρνηση, που κατέχει το 99,12% της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι εξετάζει είτε την πώληση είτε τη χρηματιστηριακή εισαγωγή του ομίλου, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στην Ευρώπη φέτος.