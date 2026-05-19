Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους – Αρνητικός ο CAC 40

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικά περιόρισαν τα κέρδη τους στο τέλος οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον CAC 40 μάλιστα να κλείνει σε αρνητικά εδάφη, καθώς εξακολουθούν οι ανησυχίες στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ενώ αρνητικά έχει επιδράσει και η αναταραχή της αγοράς ομολόγων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,27% στις 611 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,07% στις 10.330 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,49% στις 24.428 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,07% στις 7.981 μονάδες.

Στο ταμπλό

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του αμυντικού κλάδου, έπειτα από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Σουηδία θα προχωρήσει στην αγορά φρεγατών από τη Γαλλία, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, η σουηδική εταιρεία Saab φέρεται να προορίζεται για την ανάπτυξη συστημάτων ραντάρ και οπλικών συστημάτων για τις ναυτικές δυνατότητες της χώρας. Η μετοχή της Saab ενισχύθηκε κατά 4,3%, ενώ ο περιφερειακός δείκτης Stoxx Aerospace and Defense κατέγραψε άνοδο περίπου 2,1%.

Επίσης, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επαναϊδιωτικοποιήσει τον ενεργειακό όμιλο Uniper, ο οποίος είχε διασωθεί κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης του 2022 με κόστος 13,5 δισ. ευρώ για τους φορολογουμένους.

Η κυβέρνηση, που κατέχει το 99,12% της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι εξετάζει είτε την πώληση είτε τη χρηματιστηριακή εισαγωγή του ομίλου, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στην Ευρώπη φέτος. Η μετοχή έκλεισε με άλμα άνω του 11%.

Τα μάκρο

Στο μεταξύ, στο μέτωπο της οικονομίας, η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 5% το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, από 4,9% τον Φεβρουάριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν σταθεροποίηση του ποσοστού.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος της Indeed, εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για προσλήψεις. Όπως σημείωσε, η ασταθής πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας «προσθέτει αβεβαιότητα την οποία οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται».

Αναφερόμενος στην Τράπεζα της Αγγλίας, τόνισε ότι τα στοιχεία για την ανεργία «δεν αρκούν για να γεφυρώσουν τις διαφωνίες στο εσωτερικό της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής». Όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο παραμένει ανοιχτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας, ωστόσο η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να σταθμίσει και τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της αγοράς εργασίας.