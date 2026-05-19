Ευρωπαϊκές αγορές: Πώς θα επηρεαστούν από την IPO της Space X

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή είσοδο στην ιστορία. Η επικείμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX, ύψους 72 δισ. δολαρίων με χρηματιστηριακή αξία 1,75 τρισ. δολαρίων, που αναμένεται στις 12 Ιουνίου προφανώς και είναι μία κίνηση που θα κάνει κρότο στις αγορές.

Από την άλλη, υπάρχει και μία πλευρά αυτής της IPO που ενδέχεται να προβληματίσει τις ευρωπαϊκές αγορές, εάν πράγματι περιορίσει τη ζήτηση των επενδυτών για άλλες νέες εισαγωγές, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι αναλυτές πως μπορεί να συμβεί.

Ο Samuel Kerr, παγκόσμιος επικεφαλής των αγορών μετοχικού κεφαλαίου στη Mergermarket, δήλωσε στο CNBC ότι η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της SpaceX συμπίπτει με μια περίοδο που η ευρωπαϊκή αγορά IPO αγωνίζεται να αποκτήσει δυναμική, σε έντονη αντίθεση με την αμερικανική αγορά που φαίνεται να ανθεί.

Πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια αγορά IPO

Τα ποσά για τα οποία γίνεται λόγος όσον αφορά την εισαγωγή της εταιρείας του Ιλον Μασκ στο χρηματιστήριο είναι «εξωπραγματικά», σχολίασε ο χρηματιστής. Μια τέτοια εισαγωγή θα «επισκιάσει» άλλες πρόσφατες εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Cerebras Systems, της οποίας η επιτυχημένη IPO την περασμένη εβδομάδα ώθησε την κεφαλαιοποίησή της στα περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχει πιθανότητα να είναι αρνητική για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά IPO», είπε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι τυπικές IPO στοχεύουν σε κάλυψη περίπου πέντε φορές πριν από την τιμολόγηση, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση για την προσφορά της SpaceX θα πρέπει πιθανώς να είναι «πολύ μεγαλύτερη» από 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Έχει τη δυνατότητα να “απορροφήσει πραγματικά όλο το οξυγόνο από το δωμάτιο για οποιονδήποτε άλλο”», εξήγησε και πρόσθεσε: «τα μάτια όλων θα είναι στραμμένα στη SpaceX».

Δεδομένης της κλίμακας κεφαλαίων που αναμένεται να απορροφήσει η συναλλαγή από τη βάση επενδυτών των παγκόσμιων αγορών μετοχικού κεφαλαίου —με τους επενδυτές να αναθέτουν ενδεχομένως σημαντικές παραγγελίες στην εισαγωγή— «σχεδόν τίποτα δεν θα θέλει να βρίσκεται στην αγορά την ίδια στιγμή», εκτιμά.

«Αρνητικό κοκτέιλ»

Το ιστορικό ντεμπούτο -και η πιθανή συμπίεση της χωρητικότητας που προκαλείται από άλλες εισαγωγές-υπερπαραγωγές που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, όπως η OpenAI- περιπλέκει περαιτέρω τις προοπτικές για τον ευρωπαϊκό χώρο των δημόσιων προσφορών, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε ένα δύσολο περιβάλλον λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς και της προοπτικής αυξήσεων των επιτοκίων απότην ΕΚΤ.

Ο Kerr δήλωσε ότι οι μακροοικονομικές πιέσεις, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, τον αντίκτυπό του στο κόστος εφοδιασμού και στις τιμές της ενέργειας, καθώς και τις διαρθρωτικές αδυναμίες στον ευρωπαϊκό χώρο των IPO -όπου πολλές νέες εισαγωγές είχαν υποδεέστερες επιδόσεις πέρυσι- συνιστούν ένα «αρκετά αρνητικό κοκτέιλ» για την αγορά συνολικά.

«Οι αυξήσεις των επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για την αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών – ένα ακόμη συστατικό αυτού του αρνητικού κοκτέιλ είναι η άνοδος των τιμών των ομολόγων», πρόσθεσε.

«Δεν περιμέναμε ένα εξαιρετικά έντονο πρώτο εξάμηνο, αλλά ακόμη και ό,τι περιμέναμε να δούμε αυτό το διάστημα έχει πλέον αναβληθεί, τουλάχιστον για το δεύτερο εξάμηνο».

Από πού θα αντληθούν τα κεφάλαια για γιγάντιες IPO

Προοπτικά, ο Salman Ahmed, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος μακροοικονομικών και στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Fidelity International, προειδοποίησε ότι ένα κύμα μεγάλων δημόσιων εγγραφών θα μπορούσε να αποσπάσει προσωρινά ρευστότητα από τις ευρύτερες αγορές μετοχών.

Με τις SpaceX, OpenAI και Anthropic να βρίσκονται όλες στο προσκήνιο, ο Ahmed ανέφερε ότι το τεράστιο μέγεθος των επικείμενων συναλλαγών θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σημαντικό «γεγονός προσφοράς» για τις μετοχές, αναγκάζοντας τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους και ενδεχομένως να πυροδοτήσει μια περίοδο «δυσπεψίας» της αγοράς, ιδίως στις εξαιρετικά συγκεντρωμένες αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές, όπου κυριαρχούν στην άνοδο λίγες κερδοφόρες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

«Θα πρέπει να απορροφήσουν μεγάλο κεφάλαιο από το σύστημα, και γι’ αυτό πιστεύω ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις εταιρείες που σημειώνουν κέρδη αυτήν τη στιγμή, διότι από εκεί θα αντληθεί το κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση αυτών των γιγαντιαίων δημόσιων εγγραφών».