Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν

Να αντλήσει κεφάλαια έως και 6 δισ. γιουάν (882 εκατ. δολάρια) μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων σκοπεύει η Κίνα. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ την επόμενη εβδομάδα, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στις αγορές υπεράκτιων ομολόγων ενώ στοχεύει στη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα.

Η έκδοση, η οποία θα αποτελεί το πρώτο «πράσινο» κρατικό ομόλογο της Κίνας στην πόλη, θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα της 25ης Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν πριν από την έκδοση, ανέφερε το υπουργείο.

Η Κίνα θα συνεχίσει να εκδίδει πράσινα ομόλογα

Η Κίνα πούλησε το πρώτο της υπεράκτιο πράσινο κρατικό ομόλογο σε γιουάν στο Λονδίνο τον Απρίλιο του περασμένου έτους, το οποίο συγκέντρωσε 6 δισ. γιουάν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και ο έλεγχος της ρύπανσης.

Οι αξιωματούχοι συνεργάζονται με επενδυτικές τράπεζες για μια πιθανή έκδοση στο Λονδίνο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σε έκθεση του Μαρτίου, το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι «θα συνεχίσει να εκδίδει κρατικά πράσινα ομόλογα για να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια και να υποστηρίξει την εγχώρια πράσινη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανάπτυξή μας».

Η επερχόμενη πώληση θα «δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για όλους τους Κινέζους πράσινους εκδότες» εκτιμά ο Μα Τζουν, πρόεδρος του Συνδέσμου Πράσινης Χρηματοδότησης του Χονγκ Κονγκ. Αποτελεί επίσης «μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στο Χονγκ Κονγκ και θα εμβαθύνει τη ρευστότητα και την κλίμακα της υπεράκτιας αγοράς RMB και της αγοράς πράσινης χρηματοδότησης», είπε.