Ομόλογα: Στα επίπεδα πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση η απόδοση του 30ετούς

Τα ομόλογα δείχνουν κίτρινη κάρτα στον πληθωρισμό - Οι αποδόσεις επιμένουν ανοδικά και ψηλά

Ομόλογα 19.05.2026, 14:45
Upd: 18:01
Σχολιάστε
Ομόλογα: Στα επίπεδα πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση η απόδοση του 30ετούς
Ρεπορτάζ Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 5,18% εκτοξεύτηκε η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, στο επίπεδο που είχε βρεθεί λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, καθώς η ανησυχία για τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα οδηγεί στη ρευστοποίηση ομολόγων παγκοσμίως. Οι αυξήσεις περάσανε σε όλες τις διάρκειες των αμερικανικών ομολόγων.

Οι επενδυτές επιζητούν μεγαλύτερη αποζημίωση για την κατοχή ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας, λόγω των ανησυχιών για την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος και των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

«Με το χρέος να αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη, τα προφίλ του πληθωρισμού να επιδεινώνονται και την απουσία πολιτικής βούλησης για δημοσιονομική μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι για να στραφούμε προς τα μακροπρόθεσμα ομόλογα»,έγραψε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο Ajay Rajadhyaksha, παγκόσμιος πρόεδρος έρευνας της Barclays Plc.

Οι απότομες κινήσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συχνά αντηχούν στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Εάν η μαζική πώληση συνεχιστεί, οι υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και εταιρικών δανείων των ΗΠΑ, απειλώντας να επιβραδύνουν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η κατάσταση πυροδοτεί εικασίες για μια πολιτική αντίδραση από τους αξιωματούχους, οι οποίοι ήδη μετατοπίζουν την έκδοση ομολόγων προς βραχυπρόθεσμες λήξεις.

Στο 6% βλέπουν την απόδοση των 30ετών οι fund managers

Η απόδοση των ετών αμερικανικών ομολόγων 30ετούς ομολόγου, ο τίτλος είναι ευαίσθητος στους πολιτικούς κινδύνους, διαπραγματευόταν στο 5,1428%.

Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America  το 62% των ερωτηθέντων σε παγκόσμιο επίπεδο σε fund managers αναμένει ότι οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων θα φτάσουν το 6%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 1999, καταγράφοντας μια αύξηση περίπου 86 μονάδων βάσης από το τρέχον επίπεδο. Μόλις το 20% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η απόδοση 30ετούς ομολόγου θα υποχωρήσει στο 4%.

Τι δείχνει το μοτίβο «cup and handle» για τα 10ετή αμερικανικά ομόλογα

Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων, δείκτης  αναφοράς για τα στεγαστικά,τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και τις πιστωτικές κάρτες, ενισχύθηκε κατά σχεδόν 3,6 μονάδες βάσης στο 4,659%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Νωρίτερα η απόδοση του υποχωρούσε ελαφρά.

Η απόδοση των 2ετών ομολόγων του, η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμες κινήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ήταν υψηλότερη κατά 1 μονάδα βάσης, στο 4,10%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Ωστόσο η πρόσφατη εκτίναξη της απόδοσης του ομολογιακού τίτλου εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν, έχει προωθήσει ένα μοτίβο στα διαγράμματα που οι τεχνικοί αναλυτές αναμένουν να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση αυτού του κρίσιμου για την οικονομία των ΗΠΑ επιτοκίου.

Τις τελευταίες επτά εβδομάδες, η απόδοση κινείται σύμφωνα με ένα μοτίβο που στην τεχνική ανάλυση είναι γνωστό ως «cup and handle», σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αμερικανός τεχνικός αναλυτής William J. O’Neil όρισε το μοτίβο «cup and handle» (C&H) στο κλασικό του έργο του 1988, «How to Make Money in Stocks», προσθέτοντας τεχνικές προδιαγραφές μέσω μιας σειράς άρθρων που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Investor’s Business Daily, την οποία ίδρυσε το 1984. Ο O’Neil συμπεριέλαβε χρονικές μετρήσεις για κάθε στοιχείο, καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή των στρογγυλεμένων χαμηλών που προσδίδουν στο μοτίβο τη χαρακτηριστική του εμφάνιση φλιτζανιού τσαγιού.

Θεωρείται μοτίβο συνέχισης της ανοδικής τάσης, καθώς εμφανίζεται μετά από μια άνοδο και τελικά καταλήγει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής ή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, της απόδοσης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άρχισε να σχηματίζει το μοτίβο «cup and handle» μετά την αρχική κορυφή του 4,484% που σημείωσε στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η οποία στη συνέχεια ακολούθησε μια υποχώρηση σε σχήμα U μέχρι το 4,23% και μια σταδιακή άνοδο.

Κρίσιμο για το μοτίβο ήταν το γεγονός ότι υποχώρησε ελαφρώς ξανά, σχηματίζοντας το «handle», και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε προς τα πάνω την περασμένη εβδομάδα. Με βάση το βάθος του «cup», οι τεχνικοί αναλυτές θα περίμεναν η απόδοση να ανέλθει γύρω στο 4,73%.
Ωστόσο, ένα κλείσιμο των αποδόσεων κάτω από το «χείλος» του «cup» κοντά στο παλιό υψηλό του 4,484% θα ενίσχυε τις προσδοκίες για περαιτέρω πτώση, ειδικά αν πέσει κάτω από το κατώτατο σημείο του «handle» στο 4,314%.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης στο 3,1471%. Παρά τη μείωση, η απόδοση των 10ετών βρετανικών ομολόγων Gilt, ο δείκτης αναφοράς για το δημόσιο χρέος της Βρετανίας, παραμένει πάνω από το 5% στο 5,115%.

Οι αποδόσεις του μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους στη Βρετανία και στη Γερμανία παραμένουν επίσης υψηλές. Η απόδοση των 30ετών γερμανικών ομολόγων διαμορφώθηκε στο 3,684% και των βρετανικών να αυξάνεται λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 5,773%.

Η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ αυτή την εβδομάδα.

Τα ομόλογα δείχνουν κίτρινη κάρτα στον πληθωρισμό

Ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, εκτιμά ότι το κυρίαρχο κλίμα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καθοδηγείται από τον πληθωριστικό αντίκτυπο, που προκαλείται κυρίως από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθώς και από τις ανησυχίες για το έλλειμμα, και, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την πολιτική αναταραχή που αφορά συγκεκριμένες χώρες.

«Ακόμα κι αν πετύχουμε μια συμφωνία [για τη Μέση Ανατολή]… το πετρέλαιο δεν θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Πιστεύουμε ότι θα είναι 25-30% υψηλότερα σε έξι μήνες» εξήγησε ο Κουμάρ μιλώντας στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC.

«Τα ομόλογα δείχνουν «κίτρινη κάρτα» στον πληθωρισμό και τον κίνδυνο ο χρόνιος πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να προκαλέσουν τελικά επιβράδυνση της οικονομίας» υπογράμμισε στους Financial Times στέλεχος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους – Αρνητικός ο CAC 40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές -Αρνητικός ο CAC 40
Χρυσός: Βουτιά άνω του 2%
Commodities

Απώλειες που ξεπερνούν το 2% καταγράφει ο χρυσός
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι πωλητές... στο τέλος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Ομόλογα
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους – Αρνητικός ο CAC 40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές -Αρνητικός ο CAC 40

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,27% και έκλεισε στις 611 μονάδες

Χρυσός: Βουτιά άνω του 2%
Commodities

Απώλειες που ξεπερνούν το 2% καταγράφει ο χρυσός

Το ισχυρό δολάριο, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων πιέζουν το πολύτιμο μέταλλο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι πωλητές... στο τέλος

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι ρευστοποιήσεις εντάθηκαν την τελευταία ώρα της συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Υπό «τεχνολογική» πίεση
Wall Street

Υπό «τεχνολογική» πίεση η Wall Street

Συνεχίζεται στη Wall Street το κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Latest News
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;

Το Βερολίνο θα μειώσει το μερίδιό του στον εισαγωγέα φυσικού αερίου Uniper από 99% σε 25%, μετά την κρατικοποίηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies