Ομόλογα: Στα επίπεδα πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση η απόδοση του 30ετούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 5,18% εκτοξεύτηκε η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, στο επίπεδο που είχε βρεθεί λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, καθώς η ανησυχία για τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα οδηγεί στη ρευστοποίηση ομολόγων παγκοσμίως. Οι αυξήσεις περάσανε σε όλες τις διάρκειες των αμερικανικών ομολόγων.

Οι επενδυτές επιζητούν μεγαλύτερη αποζημίωση για την κατοχή ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας, λόγω των ανησυχιών για την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος και των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

«Με το χρέος να αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη, τα προφίλ του πληθωρισμού να επιδεινώνονται και την απουσία πολιτικής βούλησης για δημοσιονομική μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι για να στραφούμε προς τα μακροπρόθεσμα ομόλογα»,έγραψε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο Ajay Rajadhyaksha, παγκόσμιος πρόεδρος έρευνας της Barclays Plc.

Οι απότομες κινήσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συχνά αντηχούν στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Εάν η μαζική πώληση συνεχιστεί, οι υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και εταιρικών δανείων των ΗΠΑ, απειλώντας να επιβραδύνουν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η κατάσταση πυροδοτεί εικασίες για μια πολιτική αντίδραση από τους αξιωματούχους, οι οποίοι ήδη μετατοπίζουν την έκδοση ομολόγων προς βραχυπρόθεσμες λήξεις.

Στο 6% βλέπουν την απόδοση των 30ετών οι fund managers

Η απόδοση των ετών αμερικανικών ομολόγων 30ετούς ομολόγου, ο τίτλος είναι ευαίσθητος στους πολιτικούς κινδύνους, διαπραγματευόταν στο 5,1428%.

Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America το 62% των ερωτηθέντων σε παγκόσμιο επίπεδο σε fund managers αναμένει ότι οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων θα φτάσουν το 6%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 1999, καταγράφοντας μια αύξηση περίπου 86 μονάδων βάσης από το τρέχον επίπεδο. Μόλις το 20% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η απόδοση 30ετούς ομολόγου θα υποχωρήσει στο 4%.

Τι δείχνει το μοτίβο «cup and handle» για τα 10ετή αμερικανικά ομόλογα

Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων, δείκτης αναφοράς για τα στεγαστικά,τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου και τις πιστωτικές κάρτες, ενισχύθηκε κατά σχεδόν 3,6 μονάδες βάσης στο 4,659%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Νωρίτερα η απόδοση του υποχωρούσε ελαφρά.

Η απόδοση των 2ετών ομολόγων του, η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμες κινήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ήταν υψηλότερη κατά 1 μονάδα βάσης, στο 4,10%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Ωστόσο η πρόσφατη εκτίναξη της απόδοσης του ομολογιακού τίτλου εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν, έχει προωθήσει ένα μοτίβο στα διαγράμματα που οι τεχνικοί αναλυτές αναμένουν να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση αυτού του κρίσιμου για την οικονομία των ΗΠΑ επιτοκίου.

Τις τελευταίες επτά εβδομάδες, η απόδοση κινείται σύμφωνα με ένα μοτίβο που στην τεχνική ανάλυση είναι γνωστό ως «cup and handle», σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αμερικανός τεχνικός αναλυτής William J. O’Neil όρισε το μοτίβο «cup and handle» (C&H) στο κλασικό του έργο του 1988, «How to Make Money in Stocks», προσθέτοντας τεχνικές προδιαγραφές μέσω μιας σειράς άρθρων που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Investor’s Business Daily, την οποία ίδρυσε το 1984. Ο O’Neil συμπεριέλαβε χρονικές μετρήσεις για κάθε στοιχείο, καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή των στρογγυλεμένων χαμηλών που προσδίδουν στο μοτίβο τη χαρακτηριστική του εμφάνιση φλιτζανιού τσαγιού.

Θεωρείται μοτίβο συνέχισης της ανοδικής τάσης, καθώς εμφανίζεται μετά από μια άνοδο και τελικά καταλήγει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής ή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, της απόδοσης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άρχισε να σχηματίζει το μοτίβο «cup and handle» μετά την αρχική κορυφή του 4,484% που σημείωσε στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η οποία στη συνέχεια ακολούθησε μια υποχώρηση σε σχήμα U μέχρι το 4,23% και μια σταδιακή άνοδο.

Κρίσιμο για το μοτίβο ήταν το γεγονός ότι υποχώρησε ελαφρώς ξανά, σχηματίζοντας το «handle», και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε προς τα πάνω την περασμένη εβδομάδα. Με βάση το βάθος του «cup», οι τεχνικοί αναλυτές θα περίμεναν η απόδοση να ανέλθει γύρω στο 4,73%.

Ωστόσο, ένα κλείσιμο των αποδόσεων κάτω από το «χείλος» του «cup» κοντά στο παλιό υψηλό του 4,484% θα ενίσχυε τις προσδοκίες για περαιτέρω πτώση, ειδικά αν πέσει κάτω από το κατώτατο σημείο του «handle» στο 4,314%.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης στο 3,1471%. Παρά τη μείωση, η απόδοση των 10ετών βρετανικών ομολόγων Gilt, ο δείκτης αναφοράς για το δημόσιο χρέος της Βρετανίας, παραμένει πάνω από το 5% στο 5,115%.

Οι αποδόσεις του μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους στη Βρετανία και στη Γερμανία παραμένουν επίσης υψηλές. Η απόδοση των 30ετών γερμανικών ομολόγων διαμορφώθηκε στο 3,684% και των βρετανικών να αυξάνεται λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 5,773%.

Η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ αυτή την εβδομάδα.

Τα ομόλογα δείχνουν κίτρινη κάρτα στον πληθωρισμό

Ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, εκτιμά ότι το κυρίαρχο κλίμα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καθοδηγείται από τον πληθωριστικό αντίκτυπο, που προκαλείται κυρίως από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθώς και από τις ανησυχίες για το έλλειμμα, και, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την πολιτική αναταραχή που αφορά συγκεκριμένες χώρες.

«Ακόμα κι αν πετύχουμε μια συμφωνία [για τη Μέση Ανατολή]… το πετρέλαιο δεν θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Πιστεύουμε ότι θα είναι 25-30% υψηλότερα σε έξι μήνες» εξήγησε ο Κουμάρ μιλώντας στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC.

«Τα ομόλογα δείχνουν «κίτρινη κάρτα» στον πληθωρισμό και τον κίνδυνο ο χρόνιος πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να προκαλέσουν τελικά επιβράδυνση της οικονομίας» υπογράμμισε στους Financial Times στέλεχος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.