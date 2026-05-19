Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Τρίτη, με τον S&P 500 να καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων απειλούσε την ανοδική πορεία της αγοράς.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης την αγορά πετρελαίου μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων κατά του Ιράν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%, στις 7.353,61 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε 0,84% χαμηλότερα, στις 25.870,71 μονάδες. Ο Dow Jones έχασε 322,24 μονάδες, ή 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες.

Μεταβλητότητα στα ομόλογα

Η μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων πρόσθεσε μια νέα πτυχή στην ανοδική πορεία της αγοράς. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ έφτασε το 5,198% την Τρίτη, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδό της τα τελευταία σχεδόν 19 χρόνια. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου — ένας κρίσιμος δείκτης για τα στεγαστικά και τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, καθώς και για τα χρέη πιστωτικών καρτών — αυξήθηκε επίσης κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,687%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων έρχονται μετά από μια σειρά εκθέσεων την περασμένη εβδομάδα που έδειχναν ότι ο πληθωρισμός ανέκαμψε καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου. Τα υψηλότερα επιτόκια σε τομείς όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα στεγαστικά δάνεια θα μπορούσαν να περιορίσουν τις καταναλωτικές δαπάνες. Εν τω μεταξύ, η άνοδος των επιτοκίων θα μπορούσε να μετριάσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και να εκθέσει τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις που παρατηρήθηκαν πρόσφατα σε ορισμένες μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών.

Οι μαζικές πωλήσεις

«Οι «bond vigilantes» έχουν μπει σε δράση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Will McGough, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Prime Capital Financial. «Όλοι αναμένουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληθωρισμό που θα υστερεί ελαφρώς».

Οι «bond vigilantes» είναι θεσμικοί επενδυτές που προβαίνουν σε μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων για να εκφράσουν τη διαφωνία τους με τις πληθωριστικές νομισματικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Ο McGough πρόσθεσε ότι οι επενδυτές ενδέχεται να στέλνουν το μήνυμα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) υστερεί ως προς τον πληθωρισμό, εν όψει της ορκωμοσίας του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας την Παρασκευή.

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν μικρή πτώση την Τρίτη, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι ακυρώνει το σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, κατόπιν αιτήματος των ηγετών τριών περιφερειακών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής να «αναβάλει» την ενέργεια αυτή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 0,82% και έκλεισαν στα 107,77 δολάρια το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που χρησιμεύουν ως διεθνές σημείο αναφοράς, έκλεισαν 0,65% χαμηλότερα στα 111,37 δολάρια ανά βαρέλι.

Αργότερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με την Ισλαμική Δημοκρατία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο The Wall Street Journal.