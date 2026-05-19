Wall Street: Υπό «τεχνολογική» πίεση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς συνεχίζεται το κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών, τον βασικό μοχλό της ανοδικής πορείας που τροφοδότησε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,78% στις 49.299 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,50% στις 7.366 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,41% στις 25.984 μονάδες.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ ανησυχία προκαλεί και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών, εξέλιξη που ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Στο ταμπλό της Wall Street

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται και η Micron, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 2%, οδεύοντας προς τέταρτη διαδοχική πτωτική ημέρα. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι το ράλι των εταιρειών μνήμης που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει κινηθεί υπερβολικά γρήγορα. Παρά τη διόρθωση, η μετοχή της Micron εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο άνω του 138% από τις αρχές του έτους.

Αντίθετα, θετικά κινείται η Home Depot, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 0,6% μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων καλύτερων των εκτιμήσεων της αγοράς. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 3,43 δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 3,41 δολάρια, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 41,77 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης για 41,52 δισ.

Κέρδη καταγράφουν επίσης οι Blackstone και Alphabet, μετά την ανακοίνωση ότι η Blackstone θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια σε νέα εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργείται σε συνεργασία με τη Google. Οι μετοχές και των δύο εταιρειών ενισχύονται κατά 0,7%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index έχει υποχωρήσει κατά 6% μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών υπό τον φόβο υπερβολικών αποτιμήσεων και μη βιώσιμων δαπανών για data centers. Η Nvidia, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα τριμήνου την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς, καταγράφει πτώση 0,8%, οδεύοντας προς τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

«Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική ανάπαυλα μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι», σχολίασε στο CNBC ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Argent Capital Management. Όπως σημείωσε, η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η διόρθωση έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης εταιρείας ημιαγωγών στον κόσμο, τα οποία αναμένονται εξαιρετικά.