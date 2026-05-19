Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι ρευστοποιήσεις εντάθηκαν την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, υπό το βάρος και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας αλλά και της αναταραχής των ομολόγων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,12% στις 2.211,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.201,71 μονάδων (-1,54%) και 2.251,15 μονάδων (+0,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 285 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2 εκατ. τεμάχια αξίας 23,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,15% στις 5.605,76 μονάδες, ενώ στο -0,70% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.926,56 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,53% στις 2.479,68 μονάδες.

Επιλεκτικότητα και μείωση ρίσκου

Με υποτονικούς ρυθμούς κινήθηκε για ακόμη μία συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να εμφανίζει εμφανή σημάδια κόπωσης, καθώς η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη στο τρέχον περιβάλλον αβεβαιότητας. Παρά τη συνολικά αδύναμη εικόνα, δεν έλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένους τίτλους, στοιχείο που δείχνει ότι μέρος των επενδυτών συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες σε επιμέρους μετοχές.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η ανταπόκριση, κυρίως από ξένους θεσμικούς επενδυτές, παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με την έκδοση να έχει ήδη καλυφθεί πολλαπλά.

Παρόλα αυτά, η αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, αλλά και των ΗΠΑ, συνεχίζουν να αποτυπώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία του πληθωρισμού. Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, οδηγώντας τις αγορές σε επαναξιολόγηση των προσδοκιών για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει ήδη στην επόμενη συνεδρίασή της, στις 10-11 Ιουνίου, σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Παράλληλα, η Bank of England εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε περίπου δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, ενώ αυξημένες εμφανίζονται και οι πιθανότητες νέας ανόδου επιτοκίων από τη Federal Reserve μέχρι τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που διατηρεί σε επιφυλακή τις διεθνείς αγορές και περιορίζει τη διάθεση για πιο επιθετικές επενδυτικές κινήσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, κλείνοντας με απώλειες 8,03%, με τη Cenergy να υποχωρεί κατά 5,25%. Άνω του 3% η πτώση σε Aktor, Metlen και Τιτάν και άνω του 2% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Eurobank, ΔΕΗ και Κύπρου.

Οι απώλειες σε Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΑΑ και Βιοχάλκο ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Σαράντης, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν, στον αντίποδα, οι Λάμδα, Helleniq Energy και Allwyn, με τις Coca Cola, Aegean και Optima να κερδίζουν πάνω από 1%. Στο +2,68% έκλεισε η Jumbo.