Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις συντηρούν το θετικό πρόσημο στην αγορά

Να ανακάμψει επιχειρεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται τόσο στην εξέλιξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ όσο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,44% στις 2.245,99 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 19,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,40% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.693,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,65% στις 2.534,56 μονάδες.

Στο επίκεντρο παραμένει η ΔΕΗ

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το ενδιαφέρον, κυρίως από ξένους επενδυτές, να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί πολλαπλά, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, στην αγορά επικρατεί διάθεση σταθεροποίησης μετά τις έντονες πιέσεις που καταγράφηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση, κυρίως σε μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η χθεσινή πτώση χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως υπερβολική, καθώς αποδόθηκε κυρίως στο αρνητικό διεθνές κλίμα και στην αυξημένη αποστροφή κινδύνου που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εντάσεις, παρά σε επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχουν κάποιες κινήσεις επιλεκτικών αγορών, με τους επενδυτές όμως να παραμένουν προσηλωμένοι στις εξελίξεις στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στα γεωπολιτικά μέτωπα και στις τάσεις που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές. Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον ενδέχεται να στηρίξει μια βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση, εφόσον δεν προκύψουν νέες αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank, Aegean, Motor Oil, Βιοχάλκο και Κύπρου σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Alpha Bank, Helleniq Energy, Optima, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Εθνική, Λάμδα, Coca Cola, Metlen, Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ.

Χωρίς μεταβολή είναι οι Jumbo και ΕΛΧΑ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ, Τιτάν, Σαράντης, Cenergy, Allwyn και Aktor.