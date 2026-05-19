Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό στην αγορά

Επιλεκτικό παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει το θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών και να κάνει την ανοδική διαφυγή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.238,98 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 102,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,12% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.677,85 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,20% στις 2.523,43 μονάδες.

Ταλάντευση σε στενό εύρος

Παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, το ελληνικό χρηματιστήριο εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει τα πρωινά του κέρδη και να κινείται πλέον πέριξ των 2.240 μονάδων, καθώς η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη.

Στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση των αποδόσεων, ωστόσο το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχουν εντείνει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων.

Οι αγορές πλέον προεξοφλούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει ήδη στην επόμενη συνεδρίασή της, στις 10-11 Ιουνίου, σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Παράλληλα, η Bank of England εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε περίπου δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων εντός της χρονιάς, ενώ αυξημένες εμφανίζονται και οι πιθανότητες νέας ανόδου επιτοκίων από τη Federal Reserve έως τον Δεκέμβριο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Jumbo και Βιοχάλκο σημειώνουν κέρδη άνω του 2%, με την Coca Cola να ενισχύεται κατά 1,04%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Aegean, Helleniq Energy, Motor Oil, Allwyn, Πειραιώς, Λάμδα, Κύπρου, ΟΤΕ, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική.

Στον αντίποδα, ο Aktor χάνει 2,05%, με τις ΕΛΧΑ, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ, ΔΑΑ, Σαράντης, Optima και ΕΥΔΑΠ.