Χρυσός: Βουτιά άνω του 2%

Το ισχυρό δολάριο, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων πιέζουν το πολύτιμο μέταλλο

Commodities 19.05.2026, 19:05
Πτώση που ξεπερνά το 2% καταγράφει ο χρυσός, καθώς το ισχυρότερο δολάριο και οι επίμονοι φόβοι για τον πληθωρισμό διατήρησαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά επίπεδα.

Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 2% στα 4.474,40 δολάρια η ουγγιά. Οι τιμές έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 30 Μαρτίου νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου έχασαν 1,8% στα 4.476,80 δολάρια.

«Βλέπουμε μια αύξηση των πραγματικών επιτοκίων σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, και αυτό επηρεάζει κυρίως τον χρυσό. Το δολάριο είναι επίσης ισχυρότερο, αυτό είναι αρνητικό», δήλωσε ο Edward Meir, αναλυτής της Marex.

Η αγορά ομολόγων

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων ήταν κοντά σε υψηλό άνω του ενός έτους, ενώ το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε.

Και τα δύο αυξήθηκαν καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους σε μια πιθανή επιθετική στροφή της  Federal Reserve για τον περιορισμό του πληθωρισμού που οφείλεται στην ενέργεια.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής χρυσού χωρίς απόδοση και ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα εμπορεύματα που τιμολογούνται σε δολάρια πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Ενώ η διαρθρωτική επενδυτική προοπτική για τον χρυσό παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη, οι βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα πιο δύσκολο σκηνικό για τις τιμές», έγραψε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

«Μόλις αρχίσουν να υποχωρούν οι άμεσες πιέσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών μπορεί να επανεμφανιστεί ως ένας πιο κυρίαρχος παράγοντας» εξηγεί ο Hansen. Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed για την πολιτική, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευτούν την Τετάρτη, καθώς προσπαθούν να αξιολογήσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 5,7% στα 73,25 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα  2,8% στα 1.923,55 δολάρια και το παλλάδιο 3,3% στα 1.371,25 δολάρια.

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

