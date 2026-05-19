Η Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει την ηρωϊκή της ιστορία

Στο τελευταίο συγγραφικό του έργο «Βιβλίο της Ευρώπης», ο Γερμανός φιλόσοφος Πέτερ Σλόντερντικ, προσφέρει ένα αριστοτεχνικό μάθημα αντικρούοντας κάθε ίδεα περί παρακμής της Γηραιάς Ηπείρου.

Opinion 19.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει την ηρωϊκή της ιστορία
Άποψη Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κάποιες χιλιάδες χρόνια ιστορία δεν διαγράφονται ούτε ακυρώνονται επειδή έτσι μπορεί να αποφάσισαν ανιστόρητοι και απαίδευτοι ηγέτες. Κατά συνέπεια, όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη πεθαίνει κάνει λάθος. Και σοβαρό μάλιστα, αν ανιχνεύσει κανείς την ευρωπαϊκή ιστορία.

Αυτό σε μεγάλο βαθμό κάνει στο νέο βιβλίο του ο Γερμανός φιλόσοφος Πέτερ Σλόντερντικ, περιγράφοντας μια ήπειρο που, προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο έχει διαμορφώσει την ιστορία της τις περασμένες χιλιετίες, παίζοντας τεράστιο ρόλο και στο ανθρώπινο γίγνεσθαι.

Έτσι λοιπόν, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που έχει ακόμα πολλά να πεί στον κόσμο και η ακατάσχετη φιλολογία περί παρακμής της, είναι καταχρηστικά υπερβολική.

Και αυτή την υπερβολή, την ανιχνεύει ο προσεκτικός αναγνώστης στο βιβλίο του Π. Σλόντερντικ, το οποίο προσφέρει μια ερμηνεία αυτής της πολύπλευρης οντότητας που ονομάζεται Ευρώπη. Εστιάζοντας μέσω «σελιδοδεικτών» σε ελάχιστα γνωστά κεφάλαια της ιστορίας της που, στα χέρια του συγγραφέας είναι γεμάτα νόημα, ο Σλόντερντικ τονίζει ότι η σύγχρονη Ευρώπη γεννήθηκε το έτος 360 στο Μιλάνο.

Εκείνη τη χρονιά ο τοπικός επίσκοπος, Αμβρόσιος, αρνήθηκε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα την πρόσβαση στην εκκλησία του για μήνες, αφού ο τελευταίος είχε διατάξει σφαγή διαφωνούντων. Σε αυτή την αντιπαράθεση, που επιλύθηκε με τη δημόσια μετάνοια του ηγεμόνα, ο φιλόσοφος βλέπει την ένταση μεταξύ πνευματικής και πολιτικής εξουσίας, το κλειδί για την ελευθερία.

Διακρίνει επίσης σε αυτό τις απαρχές της χριστιανικής πρακτικής της εξομολόγησης, η οποία θα θεσμοθετηθεί από την Εκκλησία τον 13ο αιώνα και αργότερα θα οδηγήσει στην κουλτούρα της αυτοβιογραφίας, ένα ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εθιμοτυπίας.

Το βιβλίο βασίζεται σε μια σειρά διαλέξεων που έδωσε ο συγγραφέας το 2024 στο College de France στο Παρίσι, με θέμα την Ευρώπη. Η Ευρώπη, υποστηρίζει, είναι ουσιαστικά ένα μετά-αυτοκρατορικό άβαταρ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αφού πολλά ευρωπαϊκά έθνη είχαν προσπαθήσει να την υποτάξουν, το καθένα με τη σειρά του, με τη δύναμη των όπλων και της φωτιάς.

Ωστόσο, δεν είναι απλώς μια ιστορία σφαγών που ξεπεράστηκαν μέσω ενός κοινού ειρηνευτικού σχεδίου. Κατά την άποψη του Σλότερντικ, είναι «εκείνο το μέρος του κόσμου που εφηύρε τον κόσμο» με τις μεγάλες ανακαλύψεις.

Είναι το μέρος που «εφηύρε την τέχνη της εφεύρεσης» με την Αναγέννηση. Είναι το μέρος που ανακάλυψε τη δημοκρατία, «τον πολιτικό μηχανισμό που ρυθμίζει καλύτερα» τις αρνητικές παρορμήσεις. Είναι το μέρος που αισθάνθηκε την πιθανότητα «ενός πολιτισμικού ορίζοντα που θα αγκάλιαζε ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Από τότε και στο εξής, με τον Διαφωτισμό, ο ζήλος για την εκπαίδευση και η πίστη στην καινοτομία μπόρεσαν να ανθίσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστημονική πρόοδο και την χειραφέτηση του ατόμου.

Ο συγγραφέας περιγράφει την Ευρώπη ως «μια ένωση χαλαρών αποστατών», της οποίας η κεντρική φιγούρα δεν είναι αυτή του δασκάλου που υμνείται από τις γνώσεις του, αλλά αυτή του μαθητή, ο οποίος επιτυγχάνει μόνο συνδυάζοντας φιλοδοξία και ταπεινότητα σε ίσο βαθμό.

Φιλοδοξία και ταπεινότητα που έφεραν στην Ευρώπη τις μεγάλες επαναστάσεις των 300 τελευταίων ετών. Και χάρη σε μια από αυτές, τη Βιομηχανία, ο δυτικός άνθρωπος αρχικά και σήμερα ο παγκόσμιος πληθυσμός άφησαν πίσω τους τη φτώχεια και τις ελλείψεις.

Ο φιλόσοφος θρηνεί ότι οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι «δεν γνωρίζουν ούτε από πού προέρχονται ούτε, πόσο μάλλον, πού τους οδηγεί το υπόλοιπο ταξίδι τους». Στη σκηνή του Χριστόφορου Κολόμβου που επιβιβάζεται το 1492 από το ισπανικό λιμάνι Πάλος για να φτάσει στην Ινδία πλέοντας δυτικά, ο συγγραφέας βλέπει την ένταση μεταξύ του καλέσματος της ανοιχτής θάλασσας και της προσκόλλησης στην πατρίδα, μια ένταση που επιμένει σήμερα μεταξύ των ατλαντιστών και των ρωσόφιλων, ή μεταξύ των υποστηρικτών της παγκοσμιοποίησης και των υπερασπιστών των τοπικών κοινοτήτων.

«Αυτό που ονομάζεται λαϊκισμός σήμερα», γράφει, «συχνά αναφέρεται απλώς στο όνειρο που λατρεύουν οι επαρχίες να διδάξουν στη μητρόπολη ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσει σύντομα».

Όπως γράφει ο Λυκ ντε Μπαροσέ στο γαλλικό «Εξπρές», από πολιτικό-φιλοσοφικής πλευράς, ο Π. Σλόντερντικ, απευθύνεται σε ευρύ φάσμα Ευρωπαίων και όχι μόνον σε δεξιούς ευρωσκεπτικιστές.

Στοχεύει επίσης στην αυτοαπέχθεια των αριστερών προοδευτικών, οι οποίοι έχουν «κολλήσει» σ’ ένα παρελθόν που αρνούνται να καταλάβουν. Πέρα από αποικιοκρατική, η Ευρώπη υπήρξε πολλά ακόμη πράγματα. Υπήρξε μια αστήρικτη πηγή προόδου, επιστημονικής, πνευματικής και οικονομικής, αλλά και υπόδειγμα κοινωνικής ευημερίας.

Τα εκατομμύρια μεταναστών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη το επιβεβαιώνουν κάθε ημέρα. Έτσι, για τον Πέτερ Σλότερντικ, η σύγχρονη Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει την ηρωική της ιστορία και να επανασυνδεθεί με την πεποίθηση του μεγαλείου της.

Γιατί «η φωτισμένη Ευρώπη βρίσκεται όπου τα δημιουργικά πάθη κρατούν υπό έλεγχο τη δυσαρέσκεια».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum
Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Opinion
Η Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει την ηρωϊκή της ιστορία
Opinion

Ηρωϊκή ιστορία

Στο τελευταίο συγγραφικό του έργο «Βιβλίο της Ευρώπης», ο Γερμανός φιλόσοφος Πέτερ Σλόντερντικ, προσφέρει ένα αριστοτεχνικό μάθημα αντικρούοντας κάθε ίδεα περί παρακμής της Γηραιάς Ηπείρου.

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ένας νέος επενδυτικός χάρτης σχεδιάζεται σταδιακά
Απόψεις

Ο νέος επενδυτικός χάρτης

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές έως την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια, οι μεγάλες διαρθρωτικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές.

Συμεών Μαυρουδής
Ράλι τιμών στα ακίνητα και το 2025
Opinion

Ράλι

Η περιορισμένη προσφορά, ο τουρισμός και το υψηλό κόστος νέας οικοδομής διατηρούν την άνοδο των τιμών στα ακίνητα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Περί «οικονομικής προσιτότητας»
Opinion

Περί «οικονομικής προσιτότητας»

Οικονομική προσιτότητα είναι η ικανότητα ανθρώπων να αγοράζουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Χρέος: Μύθος τα οφέλη από τις αποπληρωμές!
Opinion

Χρέος: Μύθος τα οφέλη από τις αποπληρωμές!

Το μπάζω με υψηλά τοκοχρεολύσια, το βγάζω με την υψηλή ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα, τι έχει το έρμο και… αυξάνεται

Δημήτρης Στεργίου
Το υπερόπλο της άγνοιας…!
Opinion

Το υπερόπλο της άγνοιας…!

Είναι κωμικοτραγικό να λέγεται ότι ζούμε στον αιώνα της γνώσης και της πληθώρας πληροφοριών, όταν το εύρος της λαϊκής άγνοια αποτελεί το κορυφαίο όπλο του λαϊκισμού και της οργανωμένης δημαγωγίας

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ακρίβεια: «Φουσκοδεντριές» τον Απρίλιο!
Opinion

Ακρίβεια και κρατικά υπερέσοδα

Υπερέσοδα για τα κρατικά ταμεία από την αφαίμαξη των οικογενειακών προϋπολογισμών

Δημήτρης Στεργίου
Latest News
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;

Το Βερολίνο θα μειώσει το μερίδιό του στον εισαγωγέα φυσικού αερίου Uniper από 99% σε 25%, μετά την κρατικοποίηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies