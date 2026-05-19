Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Ηλεκτρισμός 19.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V» της ΔΕΗ αλλάζει… πίστα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ενέκρινε χθες την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων σηκώνοντας την αυλαία για τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου. Έτσι η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει πλέον ένα σημαντικό «πακέτο» αδειοδοτήσεων, ενώ παράλληλα έχει ήδη κατατεθεί αίτημα προς τον ΔΕΣΦΑ για τη σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μονάδα θα σταματήσει οριστικά τη λειτουργία της με καύσιμο λιγνίτη στα τέλη του έτους

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό αν ληφθεί υπόψη ότι η «Πτολεμαΐδα V» αποτελεί πλέον τη μοναδική εν λειτουργία λιγνιτική μονάδα της χώρας, μετά και το «σβήσιμο» των τελευταίων τριών μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου την περασμένη Παρασκευή. Με άλλα λόγια, το έργο που σχεδιάστηκε ως η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της Ελλάδας μετατρέπεται πλέον σε όχημα της μεταλιγνιτικής εποχής.

Το χρονοδιάγραμμα της μετατροπής

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μονάδα θα σταματήσει οριστικά τη λειτουργία της με καύσιμο λιγνίτη στα τέλη του έτους. Σε πρώτη φάση θα μετατραπεί έως το τέλος του 2027 σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT) ισχύος 295 MW και στη συνέχεια, εντός του 2029, θα εξελιχθεί σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 439 MW. Μάλιστα, έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αλλαγή καυσίμου στη μονάδα αποτελεί μια επιλογή που αποτυπώνει τη στρατηγική της ΔΕΗ να διατηρήσει ισχυρή θερμική παραγωγή, αλλά με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία. Η νέα μονάδα φυσικού αερίου θα εμφανίζει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του θείου και σωματιδίων, καθώς και σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Η αποδοτικότητα και η ευελιξία της θα είναι από τις υψηλότερες, ενώ θα είναι τεχνολογικά έτοιμη να χρησιμοποιήσει υδρογόνο όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο μέσω του δικτύου φυσικού αερίου.

Οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι

Η σχετική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου, τροποποιεί το είδος της δραστηριότητας της εγκατάστασης, ενσωματώνοντας πλέον και την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Η δυναμικότητα της μονάδας παραμένει στα 4.620 GWh ετήσιας παραγωγής από λιγνίτη, ενώ προστίθεται πρόβλεψη για παραγωγή 1.800 GWh σε λειτουργία ανοικτού κύκλου και 2.700 GWh σε λειτουργία συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο.

Η νέα μονάδα προβλέπεται να καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του Mega Data Center που σχεδιάζει να εγκαταστήσει η ΔΕΗ στην αυλή του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ενισχύοντας παράλληλα την ευστάθεια του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η Δυτική Μακεδονία επιχειρεί να μετασχηματιστεί από κέντρο εξόρυξης λιγνίτη σε κόμβο ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών νέας γενιάς.

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου

Όσο για την απολιγνιτοποίηση αποκτά πλέον μη αναστρέψιμα χαρακτηριστικά. Η παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων υποχώρησε το 2025 στις 2,70 TWh (τεραβατώρες), μειωμένη κατά 16,44% σε σχέση με το 2024, ενώ και οι δείκτες διαθεσιμότητας των λιγνιτικών σταθμών καταγράφουν επίσης σημαντική πτώση.

Σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον, η ΔΕΗ ενισχύει συνολικά την παρουσία της στο φυσικό αέριο. Ο όμιλος διαθέτει ήδη τέσσερις σταθμούς συνολικής ισχύος 2,7 GW και παράλληλα προχωρά, εκτός από τη μετατροπή της «Πτολεμαΐδας V», και στην κατασκευή νέας μονάδας υψηλής αποδοτικότητας στην Αλεξανδρούπολη ισχύος 840 MW (ΔΕΗ 71% και ΔΕΠΑ Εμπορίας 29%), με δυνατότητα χρήσης υδρογόνου (hydrogen ready). Έτσι, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από φυσικό αέριο αναμένεται να φτάσει τα 3,8 GW.

Η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με τη ΔΕΗ να επενδύει δυναμικά σε φωτοβολταϊκά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum
Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): «Κλειδί» οι διασυνδέσεις για τις τιμές – Πίεση για άλμα στην αποθήκευση ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Φθηνότερο ρεύμα μέσω διασυνδέσεων: Το σχέδιο ΑΔΜΗΕ και η μάχη της αποθήκευσης

Η ΑΜΚ «κλειδί» για διασυνδέσεις και φθηνότερο ρεύμα είπε ο CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης – Στόχος το 1 δισ. έως τον Ιούνιο

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Commodities

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια

Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη παρά τη φαινομενική σταθερότ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi για ΔΕΗ: Ισχυρή ζήτηση στην ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ – Στο επίκεντρο πλέον η τελική τιμολόγηση
Business

Citi για ΔΕΗ: Στο επίκεντρο πλέον η τελική τιμολόγηση

Η αρχική ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, σύμφωνα με τη Citi, καθώς οι προσφορές φέρονται να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ έναντι βασικού στόχου άντλησης 4 δισ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μπιρόλ ΔΟΕ: Προειδοποίηση για τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου
Πετρέλαιο

Μπιρόλ ΔΟΕ: Προειδοποίηση για τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου

Ο Μπιρόλ προειδοποιεί ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης 405 εκατ. ευρώ για τις ενεργοβόρες
Ενέργεια

Κομισιόν: Έγκριση 405 εκατ. για τις ελληνικές ενεργοβόρες βιομηχανίες

Μειώσεις στα τέλη ηλεκτρισμού έως 85% για βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, σύμφωνα με την Κομισιόν

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Νέο ψηφιακό εργαλείο για ανάλυση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Το ψηφιακό εργαλείο της ΡΑΑΕΥ μπορεί να αξιοποιηθεί από καταναλωτές για να εκτιμήσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες τους

Παπασταύρου: Νωρίτερα η γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Νωρίτερα η γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ρυθμιστικές ενέργειες που χρειάζονται για να μπορέσει η κοινοπραξία να προχωρήσει

Latest News
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;

Το Βερολίνο θα μειώσει το μερίδιό του στον εισαγωγέα φυσικού αερίου Uniper από 99% σε 25%, μετά την κρατικοποίηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies