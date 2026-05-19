Αττική: Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια

Έντονη και δυσάρεστη οσμή, που θυμίζει γκάζι ή αέριο, γίνεται αισθητή από το πρωί της Τρίτης σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με το φαινόμενο να είναι πιο έντονο στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στις περιοχές όπου καταγράφονται οι περισσότερες αναφορές, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της δυσοσμίας και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πιθανότητα διαρροής.

Σύμφωνα με την εταιρεία εταιρεία διανομής αερίου, ENAON, δεν έχει υπάρξει κάποια βλάβη. Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ζήτημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής αερίου.

Είχε προ ολίγον ημερών προηγηθεί παρόμοια δυσοσμία η οποία, σύμφωνα με αρμόδιες, ενδεχομένως να συσχετιζόταν με βιομηχανικές εκπομπές.