Αττική: Μυστήριο με την έντονη οσμή στα νότια προάστια – Δεν εντοπίστηκε διαρροή

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε κατοίκους αρκετών περιοχών των νοτίων προαστίων της Αττικής η έντονη και δυσάρεστη οσμή, που θυμίζει γκάζι ή αέριο, και η οποία είναι αισθητή στην ατμόσφαιρα από το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις από πολίτες, δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστούν τα αίτια της μυρωδιάς.

Οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στις περιοχές όπου καταγράφονται οι περισσότερες αναφορές προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της δυσοσμίας.

Πριν το μεσημέρι οι πρώτες αναφορές

Η μυρωδιά του υγραερίου πρωτοεμφανίστηκε στις 12:00 το μεσημέρι και είναι τόσο έντονη που ήδη εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων.

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το πρωί της Τρίτης περίπου καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης επιβεβαίωσε πως στην περιοχή η ανεξήγητη οσμή είναι αισθητή από το πρωί και οι τοπικές αρχές των όμορων δήμων ήταν σε επικοινωνία.

Όπως τόνισε, οι δημοτικές αρχές ανέμεναν επίσημη ενημέρωση και οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για πιθανά μέτρα για την προστασία των πολιτών.

«Το σημαντικότερο είναι να ενημερωθούμε κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατά πόσον πρέπει κάθε πολίτης να λάβει κάποιο ατομικό μέτρο στην κατοικία του. Πολύς κόσμος έχει κινητοποιηθεί και έχει επικοινωνήσει από το πρωί. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία» συμπλήρωσε.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου και Γυμνάσιο σχολείο

Κάτοικος των νοτίων προαστίων περιγράφει πως αντιλήφθηκε την οσμή πριν από τις 12 π.μ., υπογραμμίζοντας ότι κατά διαστήματα το φαινόμενο επιστρέφει. Σύμφωνα με μαρτυρία, από την οσμή μία γυναίκα ανέφερε πως αισθάνθηκε ζάλη.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, ενώ με εντολή διευθυντή εκκενώθηκε και το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης.

Άγνωστη προέλευση

Η οσμή φαίνεται πως ήταν εντονότερη στα νότια προάστια, με πληροφορίες από την Πυροσβεστική να αναφέρουν πως παρά τους ελέγχους δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι στιγμής να εντοπιστεί η προέλευσή της.

Σύμφωνα με συγκεντρωμένες αναφορές, η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη σε Γλυφάδα, Πειραιά, Δραπετσώνα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δάφνη, Άλιμο, Νέο Κόσμο και Φάληρο.

Σταδιακά, αυξήθηκαν και οι αναφορές από περιοχές του Κέντρου, αλλά και βορειότερα, από κατοίκους στο Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο.

Δεν εντοπίστηκε διαρροή

Την ίδια ώρα, εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα νότια προάστια, από συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου, Enaon EDA.

Οπως αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα, παρά την έντονη οσμή που έχει παρατηρηθεί σε περιοχές της Αττικής.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου εξακριβωθεί η αιτία του φαινομένου.

«Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή», λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που εντοπίζεται σε περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την Enaon EDA Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Πηγή: In.gr