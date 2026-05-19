Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας

Η νεανική έμπνευση και η καινοτόμος σκέψη βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελετής βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate 2026 για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου από όλη την Ελλάδα, που διοργάνωσαν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, στην Αίθουσα «Φάρος» του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, ενώ 12 μαθητικές ομάδες παρουσίασαν τις καινοτόμες προτάσεις τους μέσα από σύντομα pitches.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ιδέες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έπειτα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, εκπαίδευσης και mentoring. Παράλληλα, το πρόγραμμα ανέδειξε τη σημασία δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργική επικοινωνία.

Την τελετή βράβευσης του B/Innovate παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Νικήτας Κορωνάκης και Βελίκα Καραβάλτσιου.

Το 1ο Βραβείο του διαγωνισμού απέσπασε η ομάδα LifeBudget από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για νέους.

Το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα του Γυμνασίου Ζηπαρίου Κω για την ιδέα εφαρμογής αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων, ενώ το 3ο Βραβείο κέρδισε η ομάδα CrisisLink από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, παρουσιάζοντας μια πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.

Το B/innovate ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο του αφήνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον και τη δύναμη των νέων ανθρώπων να διαμορφώσουν λύσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή βράβευσης: