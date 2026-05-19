Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Τρόφιμα – ποτά 19.05.2026, 21:25
Σχολιάστε
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο Σχηματαρίου της Coca Cola Τρία Έψιλον εγκαινίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Coca Cola HBC, κου Αναστάση Δαυίδ, του Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Zoran Bogdanovic, της Chief Operating Officer, κας Νάγιας Καλογεράκη και του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον κoυ Svetoslav Atanasov, αναδεικνύοντας την ισχυρή θέση της Ελλάδας στον Όμιλο και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της, στη χώρα και τις προοπτικές της.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας και εργαζόμενοι.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται η επένδυση των €20 εκατ. στη νέα γραμμή παραγωγής PET, καθώς και επιπλέον επένδυση €31 εκατ. για τη λειτουργία μέχρι το 2028 ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική. Παράλληλα, ανακοινώθηκε δωρεά από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας.

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Είναι ξεχωριστή η χαρά μου κάθε φορά που εγκαινιάζουμε μία νέα επένδυση στη χώρα και πάντα προσπαθώ να συμμετέχω σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές. Πολύ περισσότερο σήμερα, καθώς ξεκινά μία καινούργια σημαντική γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μίας εταιρείας του Ομίλου Coca-Cola Hellenic που έχει ελληνικό DNA, γιορτάζει πια τα 75 δημιουργικά της χρόνια. Ουσιαστικά η επένδυσή σας συνιστά ένα άλμα παραγωγικότητας. Mαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί».

Ο κ. Αναστάσης Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca Cola HBC, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας για την Coca Cola HBC, δηλώνοντας: «Εδώ στην Ελλάδα μεγαλώσαμε, μέσα από μια σχέση συνέργειας και εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους καταναλωτές μας και την Πολιτεία. Μαζί, κάναμε εκείνα τα βήματα και τις επενδύσεις που μας επέτρεψαν να αποκτήσουμε παγκόσμια παρουσία και να επεκτείνουμε διαρκώς τις δραστηριότητές μας. Σύντομα, η Coca Cola Hellenic θα είναι παρούσα σε 43 χώρες, αγγίζοντας την καθημερινότητα 1,2 δισεκατομμυρίου ανθρώπων».

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, ανέφερε: «Σε όλες τις αγορές μας, η Coca Cola HBC συνεχίζει να αναπτύσσεται με σκοπό και δυναμική. Η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μέρος αυτής της πορείας, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της. Πρόκειται για μία από τις ιδρυτικές μας αγορές, μια χώρα που έχει διαμορφώσει την ταυτότητά μας και, πάνω απ’ όλα, έναν τόπο όπου οι άνθρωποί μας ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη μέσα από το ταλέντο, τη δέσμευση και την υπερηφάνειά τους. Οι σημερινές ανακοινώσεις ανεβάζουν τη συνολική μας επένδυση στην Ελλάδα σε πάνω από €180 εκατ. την τελευταία πενταετία. Πρόκειται για στρατηγικές, μακροπρόθεσμες αποφάσεις που αντανακλούν την εμπιστοσύνη μας στη χώρα, στο μέλλον της και στους ανθρώπους της».

Η κα. Νάγια Καλογεράκη, Chief Operating Officer του Ομίλου Coca-Cola HBC, υπογράμμισε: «Η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο την έναρξη λειτουργίας μίας νέας γραμμή παραγωγής. Αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα παράγει, εξελίσσεται και καινοτομεί. Το εργοστάσιο του Σχηματαρίου συνδυάζει ιστορία, εμπειρία, γνώση και ανθρώπους που εδώ και δεκαετίες αποδεικνύουν καθημερινά τι σημαίνει συνέπεια και ποιότητα. Πίσω από κάθε επένδυση βρίσκεται κάτι πιο ουσιαστικό: η εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα, στους ανθρώπους της και στις δυνατότητές της. Στην ίδια φιλοσοφία σήμερα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε, μέσω του Ιδρύματος Coca-Cola HBC, τη δωρεά ύψους €1 εκατ. για την πυροπροστασία του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας. Γιατί πιστεύουμε ότι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι υπόθεση όλων μας».

Με παρουσία και συνεχή δραστηριότητα στην Ελλάδα για σχεδόν 60 χρόνια, οι επενδύσεις αυτές αναδεικνύουν τον στρατηγικό προσανατολισμό και τη σταθερή, μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής PET συνιστά σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας για το εργοστάσιο Σχηματαρίου. Η παραγωγική δυναμικότητα διπλασιάζεται σε όλες τις συσκευασίες – και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλασιάζεται – καθιστώντας τη γραμμή μια από τις ταχύτερες του Ομίλου Coca-Cola ΗΒC. Eνδεικτικά, για τις συσκευασίες 1 λίτρου, η παραγωγή αυξάνεται από 21.000 φιάλες/ώρα σε 50.000 φιάλες/ώρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογία που αντικαθιστά το πλαστικό περιτύλιγμα με χάρτινη λαβή, ενώ σε συνδυασμό με τον νέο, ελαφρύτερο σχεδιασμό φιάλης, καπακιού και ετικέτας, μειώνεται το πλαστικό κατά 520 τόνους ετησίως. Η ενεργειακή κατανάλωση περιορίζεται κατά 52% και οι εκπομπές CO₂e κατά 2.239 τόνους ετησίως.

Η επένδυση στο υπερσύγχρονο Κέντρο Logistics στην Αττική εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και AI εξασφαλίζει έξυπνες, αποδοτικές και αξιόπιστες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με χωρητικότητα 33.000 παλέτες και δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 350 φορτηγών ημερησίως, θα αναβαθμίσει σημαντικά την εξυπηρέτηση πελατών σε ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ θα αποτελέσει – μετά από τα αντίστοιχα κέντρα εταιριών λιανικής – το μεγαλύτερο Kέντρο Logistics εταιρείας καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα.

Η εγκατάσταση θα απασχολεί 50 εργαζόμενους, με νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης σε εργασιακό περιβάλλον με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.

Ο κ. Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, σημείωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που υποδεχόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό στο εργοστάσιο Σχηματαρίου, το μεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα, με περισσότερους από 400 εργαζόμενους. Με τέσσερις παραγωγικές μονάδες, παράγουμε το 96% των προϊόντων μας τοπικά, απασχολούμε πάνω από 1.800 ανθρώπους και εξάγουμε σε 16 διεθνείς αγορές. Οι σημερινές επενδύσεις ενισχύουν την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας, καθιστώντας τον οργανισμό μας πιο ευέλικτο, ανθεκτικό και έτοιμο για το μέλλον. Επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη του Ομίλου Coca Cola HBC στη χώρα, δημιουργώντας κοινή αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον».

To 2026 αποτελεί χρονιά με ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο Coca Cola HBC, που συμπληρώνει 75 χρόνια από την ίδρυσή του. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέπεια με πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην πρόληψη και την αποκατάσταση καταστροφών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, η δωρεά που ανακοίνωσε η κα. Νάγια Καλογεράκη εκ μέρους του Ιδρύματος Coca Cola HBC, θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της πυροπροστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με δωρεά από το Ίδρυμα Coca Cola HBC, αξίας έως και €1 εκατ., σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean, τον Δήμο Δελφών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δελφών.

Πρόγραμμα ενίσχυσης της πυροπροστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της πυροπροστασίας και της ανθεκτικότητας τμήματος του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, ενός ζωντανού μνημείου φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που εκτείνεται από τους Δελφούς και την Άμφισσα έως τον Κορινθιακό κόλπο. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους και μεγαλύτερους συνεχόμενους ελαιώνες στην Ελλάδα, που καλύπτει περίπου 55.000 στρέμματα και περιλαμβάνει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, πολλά ηλικίας άνω των 3.000 ετών.

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ενίσχυση τόσο της πρόληψης όσο και της επιχειρησιακής ανταπόκρισης μέσω δράσεων όπως η αναβάθμιση αγροτικών δρόμων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την έγκαιρη αντιμετώπιση εστιών φωτιάς, καθώς και την ανάπτυξη μικρών αντιπυρικών ζωνών, η εγκατάσταση στρατηγικά τοποθετημένων δεξαμενών νερού καθώς και η εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 – 2026 υλοποιήθηκε η αποκατάσταση περιοχών της Αχαΐας μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, μέσω επιπλέον δωρεάς €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca Cola HBC.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη
Elval: Συμμετοχή στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
Business

Συμμετοχή της Elval στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
Euronext: 8ο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης – Ισχυρή η συμβολή της Αθήνας
Business

Euronext: 8ο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης
ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης
Business

Προχωρά σε ΑΜΚ 4,25 δισ. - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης
Aegean: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% στα 320,7 εκατ. ευρώ
Business

Αύξηση επιβατών και εσόδων για την Aegean στο πρώτο τρίμηνο
Όμιλος Fourlis: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία
Business

Όμιλος Fourlis: Σταθεροποίηση κερδοφορίας και αύξηση τζίρου στο α’ τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Euronext: 8ο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης – Ισχυρή η συμβολή της Αθήνας
Business

Euronext: 8ο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης

Ρεκόρ εσόδων και ώθηση από την ελληνική αγορά

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης
Business

Προχωρά σε ΑΜΚ 4,25 δισ. - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Η ΔΕΗ, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Με 0% discount σε σχέση με την ημέρα ανακοινωσης της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Aegean: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% στα 320,7 εκατ. ευρώ
Business

Αύξηση επιβατών και εσόδων για την Aegean στο πρώτο τρίμηνο

Αυξημένα EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τριμηνο έναντι 43,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Όμιλος Fourlis: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία
Business

Όμιλος Fourlis: Σταθεροποίηση κερδοφορίας και αύξηση τζίρου στο α’ τρίμηνο

Στα 133,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος του ομίλου Fourlis, με θετική συμβολή από IKEA, INTERSPORT και Foot Locker - Ενίσχυση του επενδυτικού πλάνου

EMQ: Πρώτη θέση για τις Ελληνίδες μαθήτριες σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα
Τράπεζες

Ελληνική πρωτιά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα (EMQ)

Την πρώτη θέση στον ένατο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, European Money Quiz (EMQ), κέρδισαν δυο μαθήτριες της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης

Imou: Παρουσίαση των νέων προϊόντων οικιακής ασφάλειας
Business

Παρουσίαση των νέων προϊόντων οικιακής ασφάλειας της Imou

H Imou προσφέρει λύσεις λύσεις για εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους, PoE και IoT

Latest News
Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση
World

Η Γερμανία «ξεφορτώνεται» την Uniper;

Το Βερολίνο θα μειώσει το μερίδιό του στον εισαγωγέα φυσικού αερίου Uniper από 99% σε 25%, μετά την κρατικοποίηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies