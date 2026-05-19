Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): «Κλειδί» οι διασυνδέσεις για τις τιμές – Πίεση για άλμα στην αποθήκευση ενέργειας

Η επιτάχυνση των μεγάλων ενεργειακών έργων διασύνδεσης και η ενίσχυση της επενδυτικής δυναμικής του ΑΔΜΗΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, Μάνου Μανουσάκη, στο ετήσιο συνέδριο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), η οποία ξεκίνησε επισήμως στις 14 Μαΐου, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Όπως εκτίμησε, έως τον Ιούνιο αναμένεται να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί στο εγκεκριμένο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επενδύσεις και διασυνδέσεις

«Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα οδηγήσει στην ταχύτατη εξέλιξη των έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων στον ελλαδικό χώρο και στη διασύνδεση με την Ιταλία, που θα σημάνουν τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία θα δει ο τελικός καταναλωτής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμμετοχή της ελληνικής πολιτείας και του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για «ευρωπαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τον ΑΔΜΗΕ. Όπως σημείωσε, η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών θεσμών ήταν άμεση και θετική, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του επενδυτικού σχεδίου.

Αναφερόμενος στα απτά οφέλη των διασυνδέσεων, ο Μάνος Μανουσάκης έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κρήτη, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του έργου αποφέρει καθαρό όφελος της τάξης των 450 εκατ. ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές, κυρίως λόγω της μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο για την ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά.

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναν κρίσιμο παράγοντα τόσο για τη σταθερότητα του συστήματος όσο και για τη συγκράτηση των τιμών. Όπως εξήγησε, η έλλειψη επαρκών υποδομών οδηγεί σε απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς η φθηνότερη ελληνική ενέργεια διοχετεύεται και αποθηκεύεται σε γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία.

«Η αποθήκευση δεν αφορά μόνο την τιμή που φτάνει στον καταναλωτή, αλλά και τη σταθεροποίηση του συστήματος», τόνισε, σημειώνοντας ότι σήμερα η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω περικοπών παραγωγής και εξαγωγών, υπό το βάρος και των πρόσφατων ενεργειακών αναταράξεων στην Ευρώπη.

Στο πεδίο των διεθνών διασυνδέσεων, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, επισημαίνοντας ότι έχει δοθεί το «πράσινο φως» από τις δύο κυβερνήσεις για την υποβολή επίσημου αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κατάθεση του αιτήματος αναμένεται εντός ημερών και, σε περίπτωση έγκρισης, εκτιμάται ότι θα κινητοποιηθούν κεφάλαια ύψους έως 1 δισ. ευρώ.

Ενεργειακή κρίση

Παράλληλα, ο κ. Μανουσάκης τοποθέτησε τις εξελίξεις στο ευρύτερο γεωοικονομικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα κρίση συνδέεται κυρίως με τα ορυκτά καύσιμα και όχι με την οικονομία του εξηλεκτρισμού. Όπως υπογράμμισε, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα τροφοδοτεί γεωπολιτικές εντάσεις, καθιστώντας επιτακτική τη στροφή της Ευρώπης προς την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αυτονομία.

Τέλος, ανέδειξε την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ταχύτερη επαναβιομηχάνιση, προκειμένου η ήπειρος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.