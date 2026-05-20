Πετρέλαιο: Πτωτικά οι τιμές μετά τη δήλωση Τραμπ για ταχεία λήξη του πολέμου

Οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τα «ήξεις, αφήξεις» του Τραμπ και τα δεδομένα της προβληματικής προσφοράς στο πετρέλαιο

Commodities 20.05.2026, 07:50
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τη νεότερη δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαταραχών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent βρίσκονται αυτή την ώρα στα 110,69 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού στα 103,73 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες υποχώρησαν κατά σχεδόν 1 δολάριο την Τρίτη, αφότου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί την επανέναρξη των στρατιωτικών ενεργειών.

«Οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να εκτιμήσουν εάν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν πραγματικά να βρουν κοινό έδαφος και να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, με τη στάση των ΗΠΑ να αλλάζει καθημερινά», δήλωσε στο Reuters ο Toshitaka Tazawa, αναλυτής της Fujitomi Securities.

«Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές, δεδομένης της πιθανότητας νέων επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν και των προσδοκιών ότι, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, η προσφορά αργού πετρελαίου δεν θα επιστρέψει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα», πρόσθεσε.

Τα ήξεις, αφήξεις Τραμπ

Παρά τη δήλωση του Τραμπ προς τους Αμερικανούς βουλευτές αργά το βράδυ της Τρίτης σχετικά με το γρήγορο τέλος της σύγκρουσης, νωρίτερα είχε αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και ότι βρισκόταν μια ώρα πριν από την έκδοση διαταγής για επίθεση, για να την αναβάλει τελικώς.

Στις δηλώσεις του την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ηγέτες του Ιράν παρακαλούν για μια συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει νέα επίθεση των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η Citi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναμένει το Brent να ανέλθει στα 120 δολάρια το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, επισημαίνοντας ότι οι αγορές πετρελαίου υποτιμούν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης διακοπής του εφοδιασμού και ευρύτερων ακραίων κινδύνων.

Για να καλύψουν το έλλειμμα στην παγκόσμια προσφορά λόγω του πολέμου, οι χώρες βασίζονται στα εμπορικά και στρατηγικά τους αποθέματα.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute τα οποία δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, ενώ μειώθηκαν και τα αποθέματα καυσίμων.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ που αναφέρονται από την Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Τα εβδομαδιαία στοιχεία της EIA αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη.

