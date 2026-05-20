Και μυρωδιά δεν πήραν…

Για δεύτερη φορά σχεδόν σε ένα μήνα οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου Αττικής και ιδίως εκείνοι των Νοτίων Προαστίων υπέφεραν για ώρες και ανησύχησαν από μία αγνώστου προέλευσης οσμή.

Αν ήταν φυσικό αέριο, αν ήταν υγραέριο ή αν ήταν κάποια άλλη βιομηχανική εκπομπή κανείς μας δεν έμαθε. Ούτε στις 15 Απριλίου αλλά ούτε και χθες 19 Μαΐου.

Ειδικά χθες η βαριά οσμή που είχε πάλι σημείο αφετηρίας τα Νότια Προάστια ήταν πιο έντονη, πιο ενοχλητική ώστε να προκαλεί δυσφορία στους κατοίκους και μάλιστα να επεκταθεί μέχρι και στα Βόρεια Προάστια.

Κανείς από τους αρμόδιους φορείς δεν μπορούσε να δώσει ούτε μία εξήγηση για την πηγή εκπομπής αυτού του περίεργου αερίου που πυροδοτούσε σενάρια επί σεναρίων αλλά και έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο κάποιας ανάφλεξης. Οδήγησε δε, τους κατοίκους της πόλης να καλεί τηλεφωνικά πότε στην Πυροσβεστική, πότε στην Πολιτική Προστασία και πότε στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου.

Η μία μετά τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες πιθανολογούνταν ότι είχαν την ευθύνη εκπομπής αυτού του αερίου διέψευδαν πιθανή διαρροή: ΔΕΣΦΑ, ENAON EDA, διυλιστήρια, ΕΥΔΑΠ κλπ.

Στο τέλος της ημέρας όμως κανείς δεν μπόρεσε να δώσει μία υπεύθυνη απάντηση: Και ιδίως η Πολιτική Προστασία.

Η αδυναμία εντοπισμού αλλά και κυρίως συντονισμού δράσεων και ελέγχων για τον εντοπισμό της πηγής προέλευσης του αερίου και για δεύτερη φορά μάλιστα σε έναν μήνα, φανερώνει και το πώς το περίφημο επιτελικό κράτος δυσλειτουργεί ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί κιόλας.

Όταν μάλιστα δήμοι αποφασίζουν να εκκενώσουν δημοτικά κτίρια και σχολεία αφού δεν είχαν καμία απάντηση ως προς την επικινδυνότητα αυτής της συνθήκης που διαμορφώθηκε χθες έρχεται να καταρρίψει τα όσα διατυμπανίζει η κυβέρνηση περί άρτιας οργάνωσης του λεγόμενου επιτελικού κράτους και της επιτυχημένης μεταρρύθμισης του.

Ένα «112» δεν αρκεί για να προστατεύσει τους πολίτες. Προφανώς η απουσία περιβαλλοντικής πολιτικής και εφαρμογής σύγχρονων μηχανισμών μετρήσεων της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης είναι ένα ακόμη στοιχείο που φανερώνει πώς το επιτελικό κράτος παραμένει μόνο στα χαρτιά.

Μοιάζει αδιανόητο να μην μπορεί κανείς αρμόδιος να δώσει απάντηση για τις εκπομπές αέριων ρύπων από πού προέρχονται και το κυριότερο, όπως φάνηκε, να μην ασχολείται κανείς ακόμη και τη δεύτερη συνεχόμενη φορά για την πηγή εκπομπής τους.

Προφανώς και στην κυβέρνηση δεν έχουν πάρει μυρωδιά… για τη δυσφορία και την ταλαιπωρία του κόσμου όχι μόνο απέναντι στο χθεσινό γεγονός αλλά και για το κυκλοφοριακό, τις διαλυμένες αστικές συγκοινωνίες, τους ακατάλληλους δρόμους και λοιπά εμπόδια για τις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών.

Προβλήματα τα οποία σε αρκετές των περιπτώσεων θέτουν σε κίνδυνο και τις ίδιες τις ζωές.

Αλλά πέρα από την αδυναμία του κράτους να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει μία εκπομπή αερίου το χειρότερο όλων είναι η αδιαφορία της κυβέρνησης…