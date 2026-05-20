Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Καθαρά κέρδη της τάξης των 182 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο του 2026.

H τράπεζα σημείωσε ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες, κατά 29%, και συνεχιζόμενη ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους, κατά 5%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα:

• Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 12,6% το α’ τρίμηνο 2026, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή2 ανήλθαν σε €0,08, ενώ ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 14,7%.

• Στην Ελλάδα, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,5 δισ. το α’ τρίμηνο, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €3,2 δισ. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ανήλθε σε €38,2 δισ., ενισχυμένο κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση και 10,7% σε ετήσια βάση.

• Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, με την αύξηση των καταθέσεων κατά 0,6% ή €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση παρά τις εκροές του τραπεζικού συστήματος λόγω εποχικότητας και την ενίσχυση των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση, ή 7,3% εξαιρουμένης μιας μεμονωμένης μεταφοράς χαρτοφυλακίου μετοχών, καθώς η θετική συνεισφορά που προέκυψε ύψους €0,2 δισ. από καθαρές πωλήσεις αντισταθμίστηκε πλήρως από τις χαμηλότερες αποτιμήσεις. Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 17,7% σε ετήσια βάση, συνεπεία της αύξησης των καταθέσεων +10% και των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 37,6% ή 7,6% μη συμπεριλαμβανομένης της μεμονωμένης μεταφοράς χαρτοφυλακίου μετοχών που ενίσχυσε την επίδοση στο τρίμηνο. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας ανήλθαν σε 25%, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να ανέρχεται σε 20%.

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,7% ενώ το κόστος πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε σε 44 μ.β. το α’ τρίμηνο.

• Τον Φεβρουάριο 2026, η Τράπεζα ολοκλήρωσε Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) με κόστος €47 εκατ., το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περίπου 350 εργαζομένων, επιτρέποντας την ανακατανομή πόρων και την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Το αναμενόμενο ετήσιο όφελος εκτιμάται σε περίπου €15 εκατ. το οποίο αναμένεται να λογιστικοποιηθεί πλήρως σε διάστημα 3 ετών.

• Ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 14,7% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους €100 εκατ. για το α’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 25 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου.

• Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €7,7 δισ., αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση, αυξημένη κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ή 10,5% μη λαμβάνοντας υπόψη τις επαναγορές μετοχών και καταβολές μερισμάτων.

Προοπτικές

Η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 με ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις και ενισχυμένη αξιοπιστία. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025 σε σταθερές τιμές, υπερβαίνοντας για πέμπτο διαδοχικό έτος τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων ενίσχυσαν την ανθεκτικότητα της οικονομίας έναντι των εξωτερικών διαταραχών. Οι αναπτυξιακές προοπτικές για το 2026 παραμένουν θετικές.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται καθοδικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξημένη αβεβαιότητα επηρεάζοντας τις τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Η Alpha Bank εισήλθε στο 2026 έχοντας θέσει ισχυρά θεμέλια το 2025. Το α’ τρίμηνο του 2026, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους €182 εκατ. Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αύξηση του ισολογισμού, την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από αμοιβές υπηρεσιών, την συνεπή διαχείριση του κόστους και την ισχυρή ποιότητα του ενεργητικού.

Τα Καθαρά Κέρδη επηρεάστηκαν από έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται κυρίως με έξοδα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, ενώ η επίδοση του τριμήνου παρέμεινε ισχυρή, με τον Δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν ισχυροί και αρκετά υψηλότεροι των εποπτικών ορίων, υποστηρίζοντας την οργανική ανάπτυξη και τις επενδύσεις αυξάνοντας παράλληλα τις διανομές προς τους μετόχους.

Οι στρατηγικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν το 2025 συνεχίζουν να ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου και την ικανότητα δημιουργίας προμηθειών, ενώ το 2026 η εστίαση παραμένει στην πλήρη ενσωμάτωση των συναλλαγών και στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής.

Η Τράπεζα θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο Στρατηγικό της Σχέδιο σε ημερίδα επενδυτών το β’ εξάμηνο του 2026.

Το μήνυμα Ψάλτη

«Η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να θέτουν στέρεες βάσεις για τη συνέχιση της προόδου μας το 2026. Η πορεία μας ενισχύεται από την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις, παρά την υψηλή γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και η επικράτηση των επενδύσεων έναντι της κατανάλωσης, ως κύριου μοχλού ανάπτυξης του ΑΕΠ, αποτελούν επακόλουθο διαρθρωτικών βελτιώσεων και όχι συγκυριακών παραγόντων. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, αυτές οι συνθήκες παρέχουν ουσιαστική ανθεκτικότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις, ενώ ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου και των στόχων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα μας για το πρώτο τρίμηνο αντανακλούν την ποιότητα και τη συνέπεια της επιχειρηματικής μας πλατφόρμας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 29%, συνεχίζοντας τη δυναμική που εδραιώσαμε το 2025. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατέγραψαν διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ενισχύθηκαν τόσο σε ονομαστική όσο και σε πραγματική βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας στο 39%, όπως και το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης. Τα κέρδη επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και επαναβεβαιώνουμε με εμπιστοσύνη τους ετήσιους στόχους μας για το 2026.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας για στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που δημιουργούν αξία. Η εξαγορά της Alpha Trust σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για τη στρατηγική ενίσχυση της πλατφόρμας wealth και asset management του Ομίλου. Η Alpha Trust διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους άνω των €2,2 δισ., διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή πελατειακή βάση υψηλής καθαρής θέσης (HNWI), διευρυμένες δυνατότητες σε αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, και κυρίως υψηλού επιπέδου ομάδα με εξειδίκευση στο private banking και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων της Τράπεζας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα έχει θετική συνεισφορά περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή, και απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%. Μαζί με τις FlexFin, AstroBank, AXIA και Altius-Universal, προχωράμε πλέον στην ολοκλήρωση έξι συναλλαγών, με την πλήρη συνεισφορά τους στην κερδοφορία να αναμένεται από το 2027.

Ατενίζοντας το μέλλον, τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία. Πρώτον, η ανάδειξή της ως η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας το βάθος των σχέσεων με τους πελάτες με το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών εταιρικής συμβουλευτικής, κεφαλαιαγορών και υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής.

Δεύτερον, η μετάβαση της από ένα συναλλακτικό μοντέλο λιανικής τραπεζικής σε ένα μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα, φέρνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες private banking σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο ιδιωτών.

Τρίτον, η περαιτέρω επιτάχυνση και η αξιοποίηση της στρατηγικής μας συνεργασίας με την UniCredit, η οποία μας παρέχει απαράμιλλη πρόσβαση στα διεθνή product factories της, μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυναμική και ισχυρότερη διεθνή παρουσία. Και τέταρτον, ένα λειτουργικό μοντέλο που βασίζεται στην απόδοση και μας επιτρέπει να επανεπενδύουμε τα οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη αύξηση της κερδοφορίας αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου και αυτό που πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να μας διαφοροποιεί στην αγορά. Για το 2026 αναμένουμε αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη, ενώ στο Investors Day που θα πραγματοποιήσουμε το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας.»