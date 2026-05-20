Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 180 εκατ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποίησε Coca Cola Τρια Έψιλον στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας – σ΄ αυτά περιλαμβάνεται και η επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ και αφορά στη νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, καθώς και η επένδυση σε logistic center ύψους 31 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2028. Το logistic center θα δημιουργηθεί στο 15ο χιλιόμετρο Αθηνών – Λαμίας και η χωρητικότητα του θα ανέρχεται στις 33.000 παλέτες.

Τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola HBC

Χθες στην διάρκεια των εγκαινίων της νέας γραμμής παραγωγής – παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπουργών Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου – τόσο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Αναστάσης Δαυίδ, όσο και τα κεντρικά της στελέχη, οι κκ Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος και Svetoslav Atanasov, γενικός διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου, τόνισαν κατ΄ επανάληψη την επενδυτική εμπιστοσύνη που τρέφουν για την ελληνική αγορά. Εξ αυτού του λόγου και το επενδυτικό «κρεσέντο» της διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Το εργοστάσιο του Σχηματαρίου είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών στην Ελλάδα, απασχολώντας 400 εργαζομένους σε τρεις βάρδιες – και 80 εποχιακούς εργαζόμενους – διαθέτει 16 γραμμές παραγωγής και παράγει 82 εκατ. κιβώρια ετησίως.

Συνολικά πάντως η εταιρεία διαθέτει 22 γραμμές παραγωγής – κι εκτός από τις 16 που λειτουργούν στο Σχηματάρι , οι άλλες 6 βρίσκονται στα εργοστάσια του Αιγίου, του Ηρακλείου και της Αταλάντης. Ενώ στο Σχηματάρι παράγεται το 93% των ανθρακούχων αναψυκτικών που διακινείται στην ελληνική αγορά και περίπου το 60% των μη αλκοολούχων ποτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος ο όμιλος κλείνει τα 75 χρόνια λειτουργία τους – η οικογένεια Δαυίδ ξεκίνησε το 1951 την επιχειρηματική της δραστηριότητα στη Νιγηρία κι εν συνεχεία μετέφερε ένα ισχυρό τμήμα της στην Ελλάδα.

Το μήνυμα Δαυίδ για την Ελλάδα

Μάλιστα ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας κ. Αναστάσης Δαυίδ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «όσο μακριά και αν ταξιδεύουμε, η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα και στην Κύπρο» και συμπλήρωσε πως «κοιτάζοντας μπροστά, εξακολουθούμε να χτίζουμε για το μέλλον, όχι με πυροτεχνήματα αλλά με ουσία και συνέπεια». Ενώ όπως τόνισε ο κ. Bogdanovic «η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος της ιστορίας μας. Βρίσκεται στον πυρήνα της». Όπως είπε ο κ. Δαυίδ σήμερα ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 29 χώρες και εξυπηρετεί 760 εκατ. καταναλωτές. Και με την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa, ο όμιλος θα επεκταθεί σε 43 χώρες, αγγίζοντας 1,2 δισ. καταναλωτές, διατηρώντας παράλληλα για ένατη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στον Dow Jones Sustainability Index για τον κλάδο των αναψυκτικών.

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Coca-Cola 3E στην Ελλάδα και την Κύπρο κ. Atanasov ανέφερε πως η Coca-Cola 3E, η Coca-Cola Company και η Coca-Cola HBC προσφέρουν 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και στηρίζουν περισσότερες από 50.700 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Στο σύνολό της, η Coca-Cola 3Ε απασχολεί περισσότερους από 1.800 εργαζομένους στην Ελλάδα, εξάγοντας τα προιόντα της σε 16 αγορές.

Απόδειξη ότι η Ελλάδα παράγει

Ενώ η COO του ομίλου κυρία Νάγια Καλογεράκη ανέφερε ότι «η σημερινή μέρα δεν αφορά απλώς μια νέα γραμμή παραγωγής. Αφορά μια ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα παράγει, εξελίσσεται και καινοτομεί». Και πρόσθεσε πως «οι πραγματικά μεγάλες εταιρείες δεν ξεχωρίζουν μόνο από την τεχνολογία ή τις εγκαταστάσεις τους, αλλά από τη νοοτροπία τους». Ανακοινώνοντας δωρεά 1 εκατ. ευρώ μέσω του Ιδρύματος Coca-Cola HBC για την πυροπροστασία του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας 55.000 στρεμμάτων με πάνω από 1,2 εκατ. ελαιόδεντρα, αρκετά από τα οποία ξεπερνούν τα 3.000 χρόνια ζωής.

Εν τω μεταξύ μιλώντας ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είπε πως «αυτή η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή» για να συμπληρώσει αμέσως μετά ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα αυξήθηκε πάνω από 20% τα τελευταία χρόνια και έχουν προστεθεί χιλιάδες νέες επιχειρήσεις μεταποίησης. Ενώ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα ως προϋπόθεση για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.