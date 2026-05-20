Εργασιακά – Ασφαλιστικά 20.05.2026, 07:00
Αμοιβές: Κυρώσεις και πρόστιμα για αποκλίσεις μεταξύ των δύο φύλων
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Κυρώσεις και πρόστιμα θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που θα παραβιάζουν τον νόμο παρέχοντας αποκλίνουσες αμοιβές σε εργαζόμενους ανάλογα με το φύλο τους, κάτι που θα προβλέπεται ρητά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο πρόκειται να λάβει την έγκριση του υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως δήλωσε χθες η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως «εάν η απόκλιση των αμοιβών ανδρών και γυναικών είναι πάνω από 5%, – χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για αυτό – τότε  ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας στη συνέχεια, θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλουν κυρώσεις».

Ωστόσο θα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση των αμοιβών θα είναι αιτιολογημένη. «Θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενικός λόγος», δήλωσε η υπουργός και προσδιόρισε ως «αντικειμενικό λόγο» τα εξής: πρώτον, την μεγαλύτερη εμπειρία. Δεύτερον, τις ειδικές δεξιότητες. Και τρίτον, τα ειδικά προσόντα.

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως το νομοσχέδιο έρχεται να άρει μια παθογένεια που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το μισθολογικό χάσμα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως για ίδιες ή όμοιες θέσεις εργασίας, ο άντρας στην Ελλάδα αμείβεται περισσότερο σε σχέση με τη γυναίκα κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12%.

Το νομοσχέδιο – το οποίο θα πάρει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου και θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση -, πρόκειται να κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει δύο άξονες: πρώτον, νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας και δεύτερον, νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψή της.

Οι προκηρύξεις θέσεων

Θα προβλέπει ότι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν τη συνέντευξη, είτε το εύρος του μισθού, είτε τον ακριβή μισθό για λόγους μισθολογικής διαφάνειας. Επιπλέον θα απαγορεύεται να ερωτάται ο υποψήφιος ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, μετά την πρόσληψη θα προβλέπεται ότι εφόσον υπάρχει η υποψία ανισότητας στην αμοιβή, ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις δικές του απολαβές και σχετικά με απολαβές όμοιας κατηγορίας εργαζομένων.

Η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει – εξαρχής – δηλαδή με την αναγγελία της θέσης εργασίας, το εύρος της αμοιβής που παρέχει.  Ο δε υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος θα προσέρχεται στην συνέντευξη θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά την συγκεκριμένη θέση.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
