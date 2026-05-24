Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Οι μετοχές της Wall Street που βρίσκονται σε ανοδική πορεία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναταράξεις τις τελευταίες ημέρες μιας εξαιρετικά επιτυχημένης περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον, με τον πληθωρισμό να εκτινάσσεται και τις αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται.

Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 παρουσίασε διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά παρέμεινε κοντά στο ιστορικό υψηλό του, σημειώνοντας άνοδο άνω του 9% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης έχει καταγράψει οκτώ συνεχόμενες εβδομαδιαίες αυξήσεις.

Η ισχύς των κερδών επέτρεψε στους επενδυτές να αγνοήσουν αρνητικούς παράγοντες όπως οι υψηλότερες αποδόσεις, η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου και ο συνεχιζόμενος πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσε στο Reuters ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise, αλλά «η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί».

«Οι επενδυτές ξεπερνούν πλέον την περίοδο των οικονομικών αποτελεσμάτων και το μακροοικονομικό περιβάλλον αρχίζει να αναλαμβάνει πιο κεντρικό ρόλο», δήλωσε ο Saglimbene, εν όψει μιας συντομευμένης εβδομάδας συναλλαγών λόγω της αργίας της Δευτέρας για την Ημέρα Μνήμης.

Η πτώση στην αγορά ομολόγων έχει θέσει τη Wall Street σε εγρήγορση. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του Δημοσίου έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007, αν και και οι δύο αποδόσεις υποχώρησαν προς το τέλος της εβδομάδας. Οι αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται καθώς πέφτουν οι τιμές των ομολόγων, αποτελούν εμπόδιο για τις μετοχές καθώς αυξάνονται ραγδαία, μεταξύ άλλων ασκώντας πίεση στις αποτιμήσεις και μεταφράζοντας σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τις αποδόσεις προς τα πάνω είναι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου.

«Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται», δήλωσε ο Τζιμ Μπερντ, διευθυντής επενδύσεων της Plante Moran Financial Advisors. «Παρατηρούμε ανοδική τάση στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου, η οποία αποτελεί πρόκληση για την αγορά ομολόγων και πιθανώς θα θέσει ένα πρακτικό ανώτατο όριο στις μετοχές γενικά, αν συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα».

Eν αναμονή ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό ΗΠΑ

Την Πέμπτη αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, με την ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Απρίλιο. Η δημοσίευση του PCE, του δείκτη που προτιμά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για τον καθορισμό του ετήσιου στόχου πληθωρισμού στο 2%, ακολουθεί τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν αυτό το μήνα σε άλλους δείκτες τιμών καταναλωτών και παραγωγών.

«Θα είναι ένα ακόμη στοιχείο που πιθανώς θα δείξει ότι οι μήνες των αυξημένων τιμών του πετρελαίου και των διαταραχών στην προσφορά αρχίζουν να αντανακλώνται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό», δήλωσε στο Reuters ο Saglimbene.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις προσδοκίες για τα επιτόκια. Οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) προεξοφλούν πλέον την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αργότερα μέσα στο 2026. Στις αρχές του έτους, οι αγορές προσμέναν μειώσεις επιτοκίων που θα ήταν πιο ευνοϊκές για τις μετοχές.

Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την τελευταία συνεδρίαση της Fed έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι οι απότομες αυξήσεις των τιμών κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό. Ένας αυξανόμενος αριθμός αξιωματούχων ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια.

«Στην καλύτερη περίπτωση, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα σενάριο παρατεταμένης παύσης με την πιθανότητα στροφής προς αυξήσεις επιτοκίων αργότερα φέτος, εάν η κατάσταση με τον πληθωρισμό συνεχίσει να οξύνεται», δήλωσε ο Baird.

Άλλα οικονομικά στοιχεία την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν μια νέα εκτίμηση για την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου και τα τελευταία στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Eταιρικά αποτελέσματα

Με πάνω από το 90% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, τα συνολικά κέρδη του πρώτου τριμήνου αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG IBES.

«Θα έλεγα ότι οι προσδοκίες για τα κέρδη και την οικονομική ανάπτυξη είναι αρκετά υψηλές», δήλωσε ο Scott Wren, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στο Wells Fargo Investment Institute. «Αυτό αντανακλάται στις τρέχουσες τιμές των μετοχών».

Αρκετοί σημαντικοί λιανοπωλητές θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την ερχόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Costco, Best Buy και Dollar Tree, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι οι αυξημένες τιμές της βενζίνης ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά άλλες καταναλωτικές δαπάνες. Οι μετοχές της Walmart σημείωσαν πτώση την Πέμπτη, αφού ο ηγέτης του λιανικού εμπορίου παρέμεινε πιστός στους συντηρητικούς ετήσιους στόχους πωλήσεων και κερδών του.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία έχει αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης των μετοχών και των κερδών, θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο με τα αποτελέσματα του παρόχου λογισμικού cloud Salesforce και της Dell Technologies, η οποία πωλεί διακομιστές. Η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών Nvidia, τα αποτελέσματα της οποίας θεωρούνται βαρόμετρο για την υγεία της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης, προέβλεψε την Τετάρτη έσοδα 91 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

«Τα αποτελέσματα της Nvidia συμβάλλουν στην ενίσχυση της άποψης ότι οι ισχυρές τάσεις δαπανών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν αμετάβλητες», δήλωσε ο Brock Weimer, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής στην Edward Jones, σε σχόλιο που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.