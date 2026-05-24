Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται στη Wall Street

Wall Street 24.05.2026, 23:00
Σχολιάστε
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μετοχές της Wall Street που βρίσκονται σε ανοδική πορεία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναταράξεις τις τελευταίες ημέρες μιας εξαιρετικά επιτυχημένης περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον, με τον πληθωρισμό να εκτινάσσεται και τις αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του Δημοσίου έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007

Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 παρουσίασε διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά παρέμεινε κοντά στο ιστορικό υψηλό του, σημειώνοντας άνοδο άνω του 9% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης έχει καταγράψει οκτώ συνεχόμενες εβδομαδιαίες αυξήσεις.

Η ισχύς των κερδών επέτρεψε στους επενδυτές να αγνοήσουν αρνητικούς παράγοντες όπως οι υψηλότερες αποδόσεις, η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου και ο συνεχιζόμενος πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσε στο Reuters ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise, αλλά «η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί».

«Οι επενδυτές ξεπερνούν πλέον την περίοδο των οικονομικών αποτελεσμάτων και το μακροοικονομικό περιβάλλον αρχίζει να αναλαμβάνει πιο κεντρικό ρόλο», δήλωσε ο Saglimbene, εν όψει μιας συντομευμένης εβδομάδας συναλλαγών λόγω της αργίας της Δευτέρας για την Ημέρα Μνήμης.

Η πτώση στην αγορά ομολόγων έχει θέσει τη Wall Street σε εγρήγορση. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του Δημοσίου έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007, αν και και οι δύο αποδόσεις υποχώρησαν προς το τέλος της εβδομάδας. Οι αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται καθώς πέφτουν οι τιμές των ομολόγων, αποτελούν εμπόδιο για τις μετοχές καθώς αυξάνονται ραγδαία, μεταξύ άλλων ασκώντας πίεση στις αποτιμήσεις και μεταφράζοντας σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τις αποδόσεις προς τα πάνω είναι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου.

«Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται», δήλωσε ο Τζιμ Μπερντ, διευθυντής επενδύσεων της Plante Moran Financial Advisors. «Παρατηρούμε ανοδική τάση στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου, η οποία αποτελεί πρόκληση για την αγορά ομολόγων και πιθανώς θα θέσει ένα πρακτικό ανώτατο όριο στις μετοχές γενικά, αν συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα».

Eν αναμονή ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό ΗΠΑ

Την Πέμπτη αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, με την ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Απρίλιο. Η δημοσίευση του PCE, του δείκτη που προτιμά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για τον καθορισμό του ετήσιου στόχου πληθωρισμού στο 2%, ακολουθεί τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν αυτό το μήνα σε άλλους δείκτες τιμών καταναλωτών και παραγωγών.

«Θα είναι ένα ακόμη στοιχείο που πιθανώς θα δείξει ότι οι μήνες των αυξημένων τιμών του πετρελαίου και των διαταραχών στην προσφορά αρχίζουν να αντανακλώνται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό», δήλωσε στο Reuters ο Saglimbene.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις προσδοκίες για τα επιτόκια. Οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) προεξοφλούν πλέον την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αργότερα μέσα στο 2026. Στις αρχές του έτους, οι αγορές προσμέναν μειώσεις επιτοκίων που θα ήταν πιο ευνοϊκές για τις μετοχές.

Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την τελευταία συνεδρίαση της Fed έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι οι απότομες αυξήσεις των τιμών κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό. Ένας αυξανόμενος αριθμός αξιωματούχων ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια.

«Στην καλύτερη περίπτωση, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα σενάριο παρατεταμένης παύσης με την πιθανότητα στροφής προς αυξήσεις επιτοκίων αργότερα φέτος, εάν η κατάσταση με τον πληθωρισμό συνεχίσει να οξύνεται», δήλωσε ο Baird.

Άλλα οικονομικά στοιχεία την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν μια νέα εκτίμηση για την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου και τα τελευταία στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Eταιρικά αποτελέσματα

Με πάνω από το 90% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, τα συνολικά κέρδη του πρώτου τριμήνου αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG IBES.

«Θα έλεγα ότι οι προσδοκίες για τα κέρδη και την οικονομική ανάπτυξη είναι αρκετά υψηλές», δήλωσε ο Scott Wren, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στο Wells Fargo Investment Institute. «Αυτό αντανακλάται στις τρέχουσες τιμές των μετοχών».

Αρκετοί σημαντικοί λιανοπωλητές θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την ερχόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Costco, Best Buy και Dollar Tree, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι οι αυξημένες τιμές της βενζίνης ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά άλλες καταναλωτικές δαπάνες. Οι μετοχές της Walmart σημείωσαν πτώση την Πέμπτη, αφού ο ηγέτης του λιανικού εμπορίου παρέμεινε πιστός στους συντηρητικούς ετήσιους στόχους πωλήσεων και κερδών του.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία έχει αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης των μετοχών και των κερδών, θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο με τα αποτελέσματα του παρόχου λογισμικού cloud Salesforce και της Dell Technologies, η οποία πωλεί διακομιστές. Η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών Nvidia, τα αποτελέσματα της οποίας θεωρούνται βαρόμετρο για την υγεία της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης, προέβλεψε την Τετάρτη έσοδα 91 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

«Τα αποτελέσματα της Nvidia συμβάλλουν στην ενίσχυση της άποψης ότι οι ισχυρές τάσεις δαπανών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν αμετάβλητες», δήλωσε ο Brock Weimer, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής στην Edward Jones, σε σχόλιο που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου
Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Από ΜΕΤΚΑ έως Attica οι επόμενες «αφίξεις» στο Euronext Athens
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Wall Street
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Εκατέρωθεν δηλώσεις το Σάββατο δημιούργησαν ελπίδες ότι επίκειται συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά για το πετρέλαιο

Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Από ΜΕΤΚΑ έως Attica οι επόμενες «αφίξεις» στο Euronext Athens

Η νέα εποχή του Euronext Athens συνοδεύεται και από την προοπτική μιας νέας γενιάς εισαγωγών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς η ΔΕΗ το μετέτρεψε σε επενδυτικό προορισμό
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς η ΔΕΗ έκανε το ΧΑ επενδυτικό προορισμό

Η ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο χρηματιστηριακό "story" της χρονιάς - Το Χρηματιστήριο Αθηνώνστο ραντάρ των επενδυτών

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ
World

Η Uber θέλει την Delivery Hero και ετοιμάζει καλύτερη προσφορά

Ο όμιλος Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσέγγισε τον κύριο μέτοχο του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY
Business

Στην TREK Development το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο
World

Σήμα Λαγκάρντ για ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Εκατέρωθεν δηλώσεις το Σάββατο δημιούργησαν ελπίδες ότι επίκειται συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά για το πετρέλαιο

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English Edition

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies