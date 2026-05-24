ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Νεκρός ο δράστης

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Λευκό Οίκο έχει πεθάνει, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Λίγο μετά τις 6:00 μ.μ. το Σάββατο, ένα άτομο πλησίασε ένα σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της 17ης Οδού και της Λεωφόρου Πενσυλβανία NW. Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι, καθώς το άτομο πλησίαζε, έβγαλε ένα όπλο από την τσάντα του και άρχισε να πυροβολεί τους αστυνομικούς που βρισκόταν εκεί».

«Οι αστυνομικοί της Μυστικής Υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά, χτυπώντας τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου αργότερα πέθανε. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από σφαίρα».

Η Μυστική Αστυνομία δεν γνωρίζει ακόμα αν ο περαστικός χτυπήθηκε από τον δράστη ή τους ίδιους

Στην συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρθηκε από την Μυστική Υπηρεσία ότι «παραμένει ασαφές εάν ο περαστικός χτυπήθηκε από τα αρχικά πυρά του ύποπτου ή κατά τη διάρκεια της επακόλουθης ανταλλαγής πυροβολισμών. Κανένα μέλος του προσωπικού της Μυστικής Υπηρεσίας δεν τραυματίστηκε».

Η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του Ντόναλντ Τραμπ και των επισήμων της αμερικανικής κυβέρνησης, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος «βρισκόταν στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια του συμβάντος», προσθέτοντας πως «δεν επηρεάστηκε» από το περιστατικό.

Η ανακοίνωση έκλεισε με την αναφορά πως το συμβάν εξακολουθεί να διερευνάται.

Από δεύτερη πηγή και συγκεκριμένα του Reuters αναφέρθηκε ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο Λευκό Οίκο περιγράφηκε ως «ψυχικά διαταραγμένο» άτομο από τις αρχές, ενώ είχε εκδοθεί προηγουμένως «εντολή απομάκρυνσης» εναντίον του. Καθώς το τελευταίο επιδέχεται πολλών ερμηνειών, δεν είναι σαφές αν οι αρχές τον είχαν προειδοποιήσει προφορικά ή αν είχαν ζητήσει την απομάκρυνσή του από την τοπική αστυνομία.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία του συνδράμει στην έρευνα.