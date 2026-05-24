Μητσοτάκης: Ανάρτηση με οσμή εκλογών – Μοιράζει χρήμα…

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαψεύδει κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο εκλογών πριν από το 2027, ωστόσο η μακροσκελής παραδοσιακή κυριακάτικη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε έχει σαφή προεκλογική χροιά. Καθόλου τυχαία, το επιτελείο του πρωθυπουργού επέλεξε σήμερα να αναδείξει μια σειρά από καυτά χρονίζοντα προβλήματα για τους πολίτες, για τα οποία η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη, ανεξαρτήτως του ύφους του πρωθυπουργικού κειμένου που είναι σαν να τα ανακάλυψε μόλις… πρόσφατα.

Αρχής γενομένης από το Σπίτι μου ΙΙ, μετά τη θύελλα αντιδράσεων για την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να βάλει πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει μια λύση «γέφυρα» για όσα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια δεν προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου, να μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Την πίεση που δέχθηκε η κυβέρνηση από χιλιάδες δικαιούχους που βρέθηκαν εν μία νυκτί «ξεκρέμαστοι», ο πρωθυπουργός τη διατυπώνει ως «ακούσαμε τις ανησυχίες πολιτών».

Επίσης, αναφέρθηκε στα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. «Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας».

Αφού μοίρασε… σπίτια, ο πρωθυπουργός προχώρησε στο χρήμα: Ένα άλλο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης, ο «Προσωπικός Βοηθός», ενισχύεται ενόψει της επέκτασής του από τον Ιούνιο, με συνολικούς πόρους 55 εκ. ευρώ -50 εκ. ευρώ ετησίως και επιπλέον 5 εκ. ευρώ, γράφει στην ανάρτησή του.

Και ακολούθως… θέσεις εργασίας. Για τον πολύπαθο χώρο της υγείας με τις σκανδαλώδεις ελλείψεις, τις απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές πείνας για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ο πρωθυπουργός επιλέγει να αναδείξει τις νέες κτηριακές δομές και την προκήρυξη 1.131 προσλήψεων ιατρικού προσωπικού. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να επισημάνει την αλλαγή στη φορολόγηση των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ, ενώ υποσχέθηκε ότι «πολύ σύντομα καταθέτουμε και τη διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημά τους».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση: