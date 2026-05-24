Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα

Κόσμος 24.05.2026, 21:42
Σχολιάστε
Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα
Επιμέλεια Βαγγέλης Γεωργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναλογιζόμενος τις εποχές μετά την άνοδο του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα, κατά τις οποίες Αμερικανοί πρόεδροι εξέτασαν το ενδεχόμενο επέμβασης δήλωσε το εξής: «Φαίνεται πως εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει».

Η πιο πρόσφατη απειλητική κίνηση των ΗΠΑ έναντι της Κούβας ήταν η ανακοίνωση του κατηγορητηρίου κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για την εντολή κατάρριψης δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue που αντιτασσόταν στην κουβανική κυβέρνηση το 1996.

Το κατηγορητήριο όμως αυτό 30 χρόνια μετά το περιστατικό «αποτελεί και μια δυσοίωνη προειδοποίηση προς την ηγεσία της Κούβας ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη και πρόθυμη να εγκαταλείψει τη διπλωματία υπέρ στρατιωτικών επιχειρήσεων στην επιδίωξή της για αλλαγή καθεστώτος», αναφέρουν οι Γουίλιαμ Λέγκραντ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Ουάσιγκτον και αναλυτής στο National Security Archive, Πίτερ Κόρνμπλου.

Σε ανάλυσή τους στο περιοδικό Foreign Policy σημειώνουν ότι το κατηγορητήριο ρίχνει βαριά σκιά στις ήδη ζοφερές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Παρά τις τρεις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις, οι διπλωματικές συνομιλίες «δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο», σύμφωνα με τη Λιανίς Τόρες Ριβέρα, πρέσβειρα της Κούβας στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απαιτεί από τους Κουβανούς να αλλάξουν μορφή διακυβέρνησης και ηγεσία, κάτι που εκείνοι αρνούνται ως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.

Δικαιολογίες επέμβασης στην Κούβα

Αν και η ανάλυση αναφέρει ξεκάθαρα ότι «οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία νόμιμη δικαιολογία εθνικής ασφάλειας για να ξεκινήσουν πόλεμο κατά της Κούβας» ωστόσο παραθέτει τα επίσημα προσχήματα της Ουάσιγκτον για στρατιωτική δράση.

Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Κούβα αποτελεί «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για τις ΗΠΑ επειδή ευθυγραμμίζεται και φιλοξενεί αντιπάλους των ΗΠΑ, ενώ συλλέγει πληροφορίες σημάτων (SIGINT) κατά των ΗΠΑ για λογαριασμό της Ρωσίας και της Κίνας.

Κατά τις συναντήσεις του στην Αβάνα στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ απαίτησε από την Κούβα να τερματίσει αυτές τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών.

«Αν όμως η κατασκοπεία αποτελούσε αιτία πολέμου, τότε το διεθνές σύστημα θα ήταν καταδικασμένο σε έναν χομπσιανό «πόλεμο όλων εναντίον όλων», αφού όλοι κατασκοπεύουν όλους, φίλους και εχθρούς» αναφέρουν οι Λέγκραντ και Κόρνμπλου. Υπενθυμίζουν μάλιστα πως όταν επέστρεψε ο Τραμπ από την Κίνα, αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα. «Χθες με ρώτησαν… “Τι γίνεται με το γεγονός ότι η Κίνα κατασκοπεύει;” Είπα, “Είναι ένα από αυτά τα πράγματα, γιατί κι εμείς τους κατασκοπεύουμε ασταμάτητα”».

Ένα άλλο πρόσχημα είναι η διαρροή πληροφοριών από Αμερικανούς αξιωματούχους στο Axios ότι η Κούβα απέκτησε 300 στρατιωτικά drones που συνιστούν «αυξανόμενη απειλή» για τις ΗΠΑ, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχουν σχέδια επίθεσης στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και στο Κι Γουέστ της Φλόριντα. Απαντώντας στο δημοσίευμα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο είπε ότι «όπως κάθε χώρα, η Κούβα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε εξωτερική επιθετικότητα. Αυτό ονομάζεται αυτοάμυνα και προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Πάντως, η ιδέα ότι θα ξεκινούσε έναν αυτοκτονικό πόλεμο με τις ΗΠΑ είναι, όπως είπε η δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι, «ένα σωρό ανοησίες». Η Κούβα «δεν βρίσκεται σε θέση να απειλήσει κανέναν», επισήμανε. «Μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας.»

Τι είδους επέμβαση όμως;

Ποιές είναι οι επιλογές των ΗΠΑ όμως;

Ένα περιορισμένο πλήγμα για τη σύλληψη του Κάστρο πιθανότατα θα πετύχαινε, αν και θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο δαπανηρό και λιγότερο αποτελεσματικό από τη σύλληψη του Μαδούρο. Ο 95χρονος Κάστρο, δεν διοικεί ουσιαστικά τη χώρα και έτσι οι δύο ειδικοί εκτιμούν ότι η αποχώρησή του δεν θα αποσταθεροποιούσε το καθεστώς.

Επίσης, είδαμε και με τον πόλεμο στο Ιράν, δεν επιτυγχάνεται η αλλαγή καθεστώτος από αέρος, πόσο μάλλον όταν στην Κούβα δεν υπάρχει και οργανωμένη αντιπολίτευση.

Επίσης, η εξόντωση της ηγεσίας ενός κράτους μέσω στοχευμένων δολοφονιών δεν φέρνει αποτέλεσμα, αντίθετα, όπως έδειξε η περίπτωση του Ιράν μπορεί να γίνει πιο σκληροπυρηνική η Κόυβα.

Η επιλογή της πλήρους κλίμακας εισβολής και κατοχής του νησιού, είναι απαγορευτική. «Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε την κυβέρνηση Τραμπ υπεύθυνη για μια κατεχόμενη Κούβα με περισσότερους από 10 εκατ. κατοίκους που στερούνται τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος» σημειώνουν οι ειδικοί.

Καμία δικαιολογία

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορεί να βλέπουν το φτωχοποιημένο νησί ως ευκαιρία για μια γρήγορη νίκη, ώστε να αντισταθμίσουν τον όχι και τόσο γρήγορο πόλεμο στο Ιράν. «Γνωρίζω ότι σήμερα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, «εσείς… περνάτε αδιανόητες δυσκολίες. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας την αλήθεια για την αιτία των δεινών σας… Το μόνο που στέκεται εμπόδιο σε ένα καλύτερο μέλλον είναι εκείνοι που ελέγχουν τη χώρα σας».

Πρόκειται για ειρωνεία καθώς από τη δεκαετία του 1960 οι ΗΠΑ εφαρμόζουν το σχέδιο του τότε αναπληρωτή βοηθού υπουργού Εξωτερικών Λέστερ Ντ. Μάλορι: «Κάθε δυνατό μέσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να αποδυναμωθεί η οικονομική ζωή της Κούβας… ώστε να μειωθούν οι χρηματικοί και πραγματικοί μισθοί, να προκληθούν πείνα, απελπισία και ανατροπή της κυβέρνησης».

«Περισσότερα από 65 χρόνια αργότερα, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική» υπογραμμίζουν οι Λέγκραντ και Κόρνμπλου. «Αφού εξαθλίωσε μια ολόκληρη χώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιχειρούν τώρα να προσεγγίσουν και να υποκινήσουν τον κουβανικό λαό».

Πηγή: In.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.
Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Κόσμος
Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα
Κόσμος

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της

Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη
Πολιτική

Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη

Κόμμα νέας εποχής, οι ομόκεντροι κύκλοι από τη βάση στην ηγεσία και τοπικά ανά τομέα.

Σωτήρης Μπολάκης
Δημογραφικό: Η Ελλάδα γερνάει και ερημοποιείται
Κοινωνία

Η Ελλάδα γερνάει και ερημοποιείται

Πώς προδιαγράφεται το μέλλον της χώρας

Εύη Σαλτού
Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα

Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά

Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ
World

Η Uber θέλει την Delivery Hero και ετοιμάζει καλύτερη προσφορά

Ο όμιλος Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσέγγισε τον κύριο μέτοχο του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY
Business

Στην TREK Development το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο
World

Σήμα Λαγκάρντ για ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Εκατέρωθεν δηλώσεις το Σάββατο δημιούργησαν ελπίδες ότι επίκειται συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά για το πετρέλαιο

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English Edition

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies