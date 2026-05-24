Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση

Κοινωνία 24.05.2026, 09:36
Σχολιάστε
Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Λίγες ημέρες έμειναν για την πρεμιέρα των εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι Πανελλαδικές 2026 ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας.

Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Πέραν την σωστής προετοιμασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι εξίσου σημαντική η διαχείριση των ημερών, αλλά και των ωρών πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, κωδικοποίησε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι υποψήφιοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης.

Αρχικά, σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, η σωστή προετοιμασία βασίζεται στις συστηματικές επαναλήψεις και στη μελέτη διαφορετικών μαθημάτων καθημερινά. Κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • Να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση.
  • Να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμα και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος.
  • Να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος.
  • Να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα.

«Το σημαντικότερο όλων είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους», τόνισε ο κ. Βαφειαδάκης.

Τέλος, μία από τις συμβουλές απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι όπως σημείωσε ο ίδιος «οφείλουν να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά».

Πανελλαδικές 2026: Βασικές οδηγίες

Επιπλέον, εν όψει της έναρξης των Πανελλαδικών, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι smartwatch.

Αντιθέτως, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Το πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντιστοίχως, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Απολυτήριες εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια

Το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων (επονομαζόμενων και «ενδοσχολικών») για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2025. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι η ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, δηλαδή δύο ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του λυκείου, οι εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου, θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι προγραμματισμένη από το υπουργείο Παιδείας από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τεχνητή νοημοσύνη: Στα ύψη ο ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ΑΙ
Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final
English Edition

Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street - Γιατί δεν συμβαδίζουν;
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Β]
Experts

Ακίνητα: Πώς να συμπληρώσετε σωστά τα έντυπα Ε1 και Ε2
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Chanel: Επιστρέφει στην ανάπτυξη – Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
World

Η Chanel επιστρέφει - Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος

Οι πωλήσεις της Chanel επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης πέρυσι, ξεπερνώντας τη σφοδρή ύφεση του κλάδου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γεωργία: Παραμένει ημιτελής η πράσινη μετάβαση – Τι αποκαλύπτει ο ΟΟΣΑ [γραφήματα]
AGRO

Περισσότερη παραγωγή, λιγότεροι ρύποι - Μια δύσκολη εξίσωση

Η γεωργία στις χώρες του ΟΟΣΑ μπροστά σε προκλήσεις – Ανησυχία για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ανθή Γεωργίου
Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Κοινωνία
Μητσοτάκης: Ανάρτηση με οσμή εκλογών – Μοιράζει χρήμα…
Πολιτική

Μοιράζει... χρήμα ο Μητσοτάκης - Η ανάρτηση που «μυρίζει» εκλογές

Σε μια ανάρτηση με πολύ... χρήμα και παρατάσεις για προβλήματα που διαιωνίζονται με ακέραια κυβερνητική ευθύνη προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κίνα: Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
Επικαιρότητα

Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα

Απο την έκρηξη στο ορυχείο υπάρχουν ακόμη 128 τραυματίες - Στην Κίνα ανακοινώθηκε ότι και τα τέσσερα ορυχεία της εταιρείας έκλεισαν

Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Νεκρός ο δράστης
Κόσμος

Νεκρός ο δράστης της επίθεσης στον Λευκό Οίκο - Διεξάγονται έρευνες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ο δράστης της επίθεσης πέθανε «αργότερα στο νοσοκομείο».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μέγαρο Μαξίμου: Αντιδράσεις απέναντι σε Σαμαρά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υποκλοπές
Πολιτική

Αντιδρά το Μαξίμου μετά από τις κριτικές Σαμαρά

Νέα αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Δημογραφικό: Συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων
Κοινωνία

Το δημογραφικό αλλάζει τη ζήτηση για τα ακίνητα

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων - Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό

Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
Τεχνητή νοημοσύνη: Στα ύψη ο ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ΑΙ

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021

Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final
English Edition

Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final

Mitsotakis concluded his weekly review with a reference to the EuroLeague final being hosted in Greece, where Olympiacos B.C. will compete for the trophy, prompting the prime minister to wish the club “good luck.”

ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street - Γιατί δεν συμβαδίζουν;

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Β]
Experts

Ακίνητα: Πώς να συμπληρώσετε σωστά τα έντυπα Ε1 και Ε2

Ειδικές περιπτώσεις με εισόδημα από ενοίκια ανήλικων τέκνων, ενοίκια συζύγου, δωρεάν παραχώρηση και έσοδα από αγροτική δραστηριότητα

Απόστολος Αλωνιάτης
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

Οι μεσολαβητές στις κρίσιμες συνομιλίες στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν για 60 ημέρες

Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία

To σχέδιο επένδυσης της Nissan έφτανε τα 65,4 εκατ. δολάρια και αφορούσε στην κατασκευή έως 340.000 μονάδων ετησίως συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη
Green

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη

Για πρώτη φορά, η χώρα μας αποκτά ένα συνεκτικό, ολιστικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, που απαντά στις ανάγκες του σήμερα, προετοιμάζοντας την pατρίδα μας για το αύριο, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Μητσοτάκης: Ανάρτηση με οσμή εκλογών – Μοιράζει χρήμα…
Πολιτική

Μοιράζει... χρήμα ο Μητσοτάκης - Η ανάρτηση που «μυρίζει» εκλογές

Σε μια ανάρτηση με πολύ... χρήμα και παρατάσεις για προβλήματα που διαιωνίζονται με ακέραια κυβερνητική ευθύνη προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΗΠΑ: Η στιγμή των πυροβολισμών έξω απο το Λευκό Οίκο
Κόσμος

Η στιγμή των πυροβολισμών έξω απο το Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου – Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση

Στόχος των επενδύσεων της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η καλύτερη διαχείριση των πρώτων υλών και η παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς η ΔΕΗ το μετέτρεψε σε επενδυτικό προορισμό
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς η ΔΕΗ έκανε το ΧΑ επενδυτικό προορισμό

Η ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο χρηματιστηριακό "story" της χρονιάς - Το Χρηματιστήριο Αθηνώνστο ραντάρ των επενδυτών

Κίνα: Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
Επικαιρότητα

Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα

Απο την έκρηξη στο ορυχείο υπάρχουν ακόμη 128 τραυματίες - Στην Κίνα ανακοινώθηκε ότι και τα τέσσερα ορυχεία της εταιρείας έκλεισαν

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς προστίμων όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση

Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies