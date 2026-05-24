August Robotics: Άντληση 30 εκατ. δολαρίων και επέκταση στην Αθήνα

Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η August Robotics, καθώς ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης Series B ύψους 30 εκατ. δολαρίων, με επικεφαλής επενδυτή την Big Pi Ventures. Στον γύρο συμμετείχαν επίσης οι υφιστάμενοι επενδυτές Blackbird, Skip Capital, Tanarra και Future Family Office, καθώς και ο νέος επενδυτής GS Futures, με εξειδίκευση στον κατασκευαστικό κλάδο στις ΗΠΑ.

Η χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης για την εταιρεία ρομποτικής αυτοματοποίησης, η οποία αναπτύσσει αυτόνομους στόλους ρομπότ για κρίσιμες κατασκευαστικές εργασίες μεγάλης κλίμακας. Τα νέα κεφάλαια θα επιταχύνουν την αποστολή της εταιρείας να αυτοματοποιήσει ροές εργασίας στην κατασκευή υποδομών, αξιοποιώντας ενιαία πλατφόρμα λογισμικού και hardware.

Η August Robotics ιδρύθηκε το 2017 από τον Άλεξ Γουάιατ και έχει αναπτύξει μια modular πλατφόρμα που μπορεί να επεξεργάζεται σχέδια έργων, να τοποθετεί και να εντοπίζει τα ρομπότ με ακρίβεια στο χώρο, να σχεδιάζει και να εκτελεί εργασίες αυτόνομα, να συντονίζει πολλαπλά ρομπότ ως στόλο και να ανιχνεύει ή να διορθώνει σφάλματα σε πραγματικό χρόνο.

Ρομπότ για data centers και εκθέσεις

Η πιο πρόσφατη προϊοντική κίνηση της εταιρείας αφορά αυτόνομους στόλους ρομπότ διάτρησης για μεγάλα εργοτάξια, με αρχική εφαρμογή στην κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Τα ρομπότ αυτά λανσαρίστηκαν σε στρατηγική συνεργασία με τη DEWALT της Stanley Black & Decker και έχουν ήδη αναπτυχθεί σε hyperscale κατασκευαστικά περιβάλλοντα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Το πρώτο προϊόν της August Robotics, το Lionel, αφορά αυτόνομους στόλους ρομπότ σήμανσης δαπέδου για εκθεσιακούς χώρους και μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Η εταιρεία αναφέρει ότι το Lionel έχει ήδη δοκιμαστεί σε εμπορική κλίμακα με πελάτες σε πέντε ηπείρους και σήμανση σε περισσότερα από 30 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα παγκοσμίως.

Η νέα χρηματοδότηση προορίζεται επίσης για την κλιμάκωση της παραγωγής των υφιστάμενων ρομπότ, την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη νέων ρομποτικών προϊόντων για πελάτες στους τομείς των κατασκευών, των εκθέσεων και των υποδομών.

Αθήνα ως ευρωπαϊκός κόμβος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της Αθήνας για τη δημιουργία νέου robotics hub που θα εξυπηρετεί την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η ελληνική πρωτεύουσα θα αποτελέσει τη βάση του δεύτερου ευρωπαϊκού κέντρου της August Robotics, μετά το Ντύσελντορφ, με αποστολή την εξυπηρέτηση πελατών, το field engineering, καθώς και τη συντήρηση και διακίνηση ρομπότ σε έργα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή της Αθήνας συνδέεται με την ισχυρή βάση τεχνικού ταλέντου στην Ελλάδα, τη γεωγραφική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αλλά και με τον ενισχυμένο ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Ο ιδρυτής και CEO της August Robotics, Άλεξ Γουάιατ, τόνισε ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει για το μηχανικό ταλέντο της και το υποστηρικτικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα ήταν η κατάλληλη επιλογή για το νέο ευρωπαϊκό κέντρο.

Η σύνδεση αυτή έχει και προσωπική διάσταση, καθώς ο Άλεξ Γουάιατ έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του, από το Καστελόριζο.

Η επενδυτική οπτική της Big Pi

Η Big Pi Ventures, ως επικεφαλής επενδυτής του γύρου, στηρίζει την επέκταση της August Robotics και τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό της εταιρείας. Ο Partner της Big Pi, Πάνος Μέτσης, ανέφερε ότι η August Robotics είναι κορυφαία παγκοσμίως στην κατηγορία της και ότι η τεχνολογία της μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιτάχυνση της κατασκευής υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ελληνική επενδυτική πλατφόρμα, με θεσμικό επενδυτή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, τοποθετείται σε εταιρείες που μπορούν να μετασχηματίσουν αγορές και κλάδους, ιδιαίτερα όταν διαθέτουν ή δημιουργούν ελληνικό σημείο αναφοράς. Στην περίπτωση της August Robotics, η Αθήνα αναδεικνύεται σε πραγματικό επιχειρησιακό σημείο επαφής μεταξύ της ελληνικής τεχνολογικής βάσης και μιας παγκόσμιας πλατφόρμας ρομποτικής αυτοματοποίησης.

Γιατί τα data centers είναι κρίσιμα

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή data centers είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας, καθώς εκεί αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και διακινούνται τεράστιοι όγκοι δεδομένων για επιχειρήσεις, κράτη και πολίτες. Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά data centers αναπτύσσεται με έντονο ρυθμό και οι υποδομές αυτές αποτελούν μοχλό ψηφιακής και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ρομποτικές λύσεις της August Robotics εμφανίζονται ως εργαλείο επιτάχυνσης έργων που έχουν άμεση σχέση με κρίσιμες υποδομές, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η ταχύτητα υλοποίησης, η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι καθοριστικές παράμετροι. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα ρομπότ της μπορούν να περιορίσουν χρονοδιαγράμματα, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ελλείψεων εργατικού δυναμικού και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας σε δύσκολες και απαιτητικές κατασκευαστικές εργασίες.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και η ασφάλεια

Η κατακόρυφη διάτρηση σε εργοτάξια μπορεί να απελευθερώνει κρυσταλλική σκόνη πυριτίου, η οποία είναι επιβλαβής για τους εργαζόμενους, ενώ τα ρομπότ της August Robotics μπορούν να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους μέσω αυτόματης απορρόφησης και επεξεργασίας της σκόνης κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Η εταιρεία προβάλλει έτσι τη ρομποτική αυτοματοποίηση όχι μόνο ως μέσο αύξησης παραγωγικότητας και ταχύτητας, αλλά και ως τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια στο εργοτάξιο και να αναβαθμίσει το εργασιακό περιβάλλον.