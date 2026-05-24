Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ραγδαία τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με την αξιοπιστία και το embedded finance να αναδεικνύονται σε δύο από τους πιο κρίσιμους μοχλούς του νέου τραπεζικού μοντέλου. Δύο στελέχη της McKinsey, οι Ηλίας Τσουκάτος και Γιάννης Χαριζόπουλος περιέγραψαν στο πλαίσιο του μια αγορά που περνά από τον πειραματισμό στην πλήρη ενσωμάτωση της AI και από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες στην «αόρατη» τραπεζική μέσα στις καθημερινές συναλλαγές.

Η αξιοπιστία αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς οι τράπεζες περνούν από μεμονωμένα πιλοτικά έργα σε ολοκληρωμένο μετασχηματισμό των λειτουργικών τους μοντέλων. Ο Ηλίας Τσουκάτος σημείωσε κατά την παρουσία του στο Φόρουμ των Δελφών ότι τα πιο ώριμα τραπεζικά ιδρύματα δεν αξιοποιούν απλώς νέα εργαλεία, αλλά επανασχεδιάζουν τις ροές εργασίας τους γύρω από AI agents, γεγονός που απαιτεί εμπιστοσύνη όχι μόνο στη συμμόρφωση, αλλά και στη διοίκηση, στους εργαζομένους και στους τεχνολογικούς παρόχους.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η αξιοπιστία πρέπει να ενσωματώνεται «εκ σχεδιασμού» σε πέντε επίπεδα: στο λειτουργικό μοντέλο, στις πλατφόρμες προϊόντων, στη διατμηματική συνεργασία, στην ικανότητα υλοποίησης και στην ευελιξία του οργανισμού. Το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η επιτυχία στην εποχή της AI δεν κρίνεται από την ύπαρξη εργαλείων, αλλά από την ικανότητα του οργανισμού να τα μετατρέπει σε πραγματική παραγωγικότητα, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και βελτιωμένη κερδοφορία.

Embedded finance χωρίς ορατή τράπεζα

Το embedded finance, από την άλλη πλευρά, προχωρά σε μια νέα φάση με τη βοήθεια της AI, μετατρέποντας την τραπεζική σε υποδομή που «εξαφανίζεται» μέσα στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Γιάννης Χαριζόπουλος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ενσωματώνονται σε πλατφόρμες και κλάδους όπως η υγεία, η ενέργεια, ο τουρισμός και το real estate, προσφέροντας προσωποποιημένες λύσεις, αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και καλύτερη διαχείριση κινδύνου.

Η AI επιτρέπει hyper-personalization, άμεση πιστοδοτική απόφαση τη στιγμή της συναλλαγής, συνεχή παρακολούθηση για απάτες και διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις χωρίς παραδοσιακό τραπεζικό ιστορικό. Όπως επισημαίνεται, το νέο μοντέλο δεν αφορά μόνο πληρωμές και BNPL, αλλά εξελίσσεται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα Banking-as-a-Service, όπου τραπεζικά προϊόντα ενσωματώνονται στις πλατφόρμες μέσω APIs.

Κοινός παρονομαστής η εμπιστοσύνη

Στις τοποθετήσεις και των δύο, ο κοινός παρονομαστής είναι η εμπιστοσύνη. Στην AI μέσα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η εμπιστοσύνη αφορά την ασφάλεια, τη διοικητική ευθύνη και την ικανότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν σωστά τα νέα εργαλεία. Στο embedded finance, η εμπιστοσύνη αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες «αόρατα», αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα, προσωποποίηση και έλεγχο κινδύνου.

Οι δύο προσεγγίσεις συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: ο χρηματοπιστωτικός κλάδος περνά από την εποχή της ψηφιοποίησης στην εποχή της ενσωματωμένης νοημοσύνης, όπου η τραπεζική δεν θα είναι μόνο πιο έξυπνη, αλλά και πιο διάχυτη στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.