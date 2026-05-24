e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Economy 24.05.2026, 16:00
Σχολιάστε
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Ιουνίου, ενώ από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές επιδομάτων της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης.

Η καταβολή θα γίνει ως εξής:

– Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί &amp; Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 25 του μήνα.

– Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ- ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 του μήνα.

Ακόμη, στις 29 Μαΐου θα δοθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021.

Παράλληλα, από 25 έως 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Την ίδια ημέρα, στις 29 Μαΐου, προβλέπεται και η καταβολή 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Ειδικότερα:

  • 15.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ αφορούν 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • Επιπλέον, 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΟΠΕΚΑ: Πότε μπαίνουν τα επιδόματα Μαΐου 2026

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, ακολουθείται η σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Επισημαίνεται πως, όπως κάθε φορά, τα ποσά θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, συμπίπτοντας χρονικά με το δεύτερο κύμα πληρωμών των συντάξεων του ΕΦΚΑ.

ΟΠΕΚΑ: Η λίστα με όλα τα επιδόματα που πληρώνονται
Η προγραμματισμένη πληρωμή αφορά το σύνολο των κοινωνικών και προνοιακών παροχών. Η αναλυτική λίστα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Επίδομα Παιδιού
  • Επίδομα Στέγασης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Αναπηρικά επιδόματα
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
  • Επίδομα Ομογενών
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Έξοδα Κηδείας
  • Επίδομα Γέννησης
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
  • Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
  • Επίδομα Αναδοχής
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
  • Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Στεγαστική κρίση: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα – Στην κορυφή η Ελλάδα
Ακίνητα

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την στεγαστική κρίση
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
Ακίνητα

Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ στο νέο «Αυτοδιοικητικό Κώδικα»
Δημογραφικό: Συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων
Κοινωνία

Το δημογραφικό αλλάζει τη ζήτηση για τα ακίνητα
Εξαγωγές: «Τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό στη Βουλγαρία – Οι πρωταγωνιστές
Economy

Ποιοι κλάδοι «οδηγούν» τις εξαγωγές στη Βουλγαρία [πίνακες]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Economy
Στεγαστική κρίση: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα – Στην κορυφή η Ελλάδα
Ακίνητα

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την στεγαστική κρίση

Εντείνεται η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή προειδοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
Ακίνητα

Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ στο νέο «Αυτοδιοικητικό Κώδικα»

Για νέο τριπλάσιο ΕΝΦΙΑ κάνει λόγο η ΠΟΜΙΔΑ και ζητά την απόσυρση διατάξεων του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών 

Δημογραφικό: Συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων
Κοινωνία

Το δημογραφικό αλλάζει τη ζήτηση για τα ακίνητα

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων - Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό

Στράτος Ιωακείμ
Εξαγωγές: «Τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό στη Βουλγαρία – Οι πρωταγωνιστές
Economy

Ποιοι κλάδοι «οδηγούν» τις εξαγωγές στη Βουλγαρία [πίνακες]

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βουλγαρία κατέγραψαν αύξηση 11,4% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών

Μαρία Σιδέρη
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Φωτοβολταϊκά: Το άλμα τιμών στην ενέργεια οδηγεί σε έκρηξη χρήσης στα οικιακά συστήματα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η ενεργειακή ακρίβεια εκτινάσσει τη χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών

Τα νοικοκυριά σε Βρετανία και ΗΠΑ υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα φωτοβολταϊκά σε στέγες

Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26
World

Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας για τη Lenovo στη χρήση 2025/26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάκαμψη της ISG και η ισχυρή επίδοση της IDG οδήγησαν τον όμιλο Lenovo σε ιστορικά υψηλά μεγέθη και σε αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 42%

ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
Κόσμος

ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Υπερχρεώσεις σε παραλίες καταγγέλλουν ταξιδιώτες
Κόσμος

Οι ύπουλες χρεώσεις που απειλούν τους ταξιδιώτες

Επιτήδειοι πωλητές στη Βραζιλία αλλάζουν την τιμή την τελευταία στιγμή, με τουρίστες να χρεώνονται ακόμη και χιλιάδες λίρες για φτηνά σνακ

Γουόρς: Θα κινηθεί σε γραμμή…. Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;
World

Θα κινηθεί σε γραμμή.... Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;

Ο Γουόρς αναγνώρισε το δύσκολο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να πλοηγηθεί

Chania Marks 85th Anniversary of the Battle of Crete with Royal Presence
English Edition

Chania Marks 85th Anniversary of the Battle of Crete with Royal Presence

Princess Anne joined commemorations in Chania marking the 85th anniversary of the Battle of Crete, honouring the enduring Greek-British alliance

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο LNG αναχωρεί προς Ινδία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Φυσικό αέριο

Tάνκερ LNG περνά το Ορμούζ προς Ινδία - Πρώτη αποστολή από την έναρξη του πολέμου

Πριν τον πόλεμο κατά του Ιράν, τρία δεξαμενόπλοια με LNG διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι άνεργοι χρησιμοποιούν την ΑΙ για υποβολή αιτήσεων για εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι άνεργοι στρέφονται στην... ΑΙ για αιτήσεις εργασίας

Όλο και περισσότεροι υποψήφιοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξουν τις αιτήσεις προς εργασία

Στεγαστική κρίση: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα – Στην κορυφή η Ελλάδα
Ακίνητα

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για την στεγαστική κρίση

Εντείνεται η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού
Τουρισμός

Τα 6 mega project που αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Μεταμορφώνεται τουριστικά η Κρήτη - Με πυξίδα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, διεθνή brands και μεγάλα funds ρίχνουν εκατομμύρια από την Κίσσαμο μέχρι την Ελούντα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Greece Deepens Push to Tie Defense Procurement to Domestic Industry
English Edition

Greece Deepens Push to Tie Defense Procurement to Domestic Industry

At the center of government planning is a target of at least 25% Greek industrial participation in new programs, a provision that is gradually reshaping procurement practices

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκτενή ανάρτηση θέτει το διακύβευμα των εκλογών - «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Η εργασία του 2050: Τι φέρνουν AI, νευροεμφυτεύματα και VR
Executive

Από το 9-5 στην ευέλικτη εργασία: Το γραφείο του μέλλοντος

Έρευνα της International Workplace Group δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν ριζικές αλλαγές στον χώρο εργασίας μέσα στα επόμενα 25 χρόνια

Greece Weighs New Energy Support Measures as Inflation Surges
English Edition

Greece Weighs New Energy Support Measures as Inflation Surges

With household costs rising sharply and inlfation surging partly because of the Iran conflict, Athens is weighing a package of fuel subsidies worth up to 200 million euros, to be announced before the end of next week

Yannis Agouridis
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή προειδοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies