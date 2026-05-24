Φωτοβολταϊκά: Το άλμα τιμών στην ενέργεια οδηγεί σε έκρηξη χρήσης στα οικιακά συστήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 24.05.2026, 18:55
Σημαντικά έχουν αυξηθεί οι εγκαταστάσεις σε οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι καταναλωτές επιδιώκουν να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να κάνουν τη χρήση ενέργειας πιο βιώσιμη. Τώρα, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται λόγω γεωπολιτικών προκλήσεων, περισσότερα νοικοκυριά έλκονται από τις ηλιακές εγκαταστάσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές , που ονομάζονται επίσης ηλιακά κύτταρα, για να μετατρέψουν το ηλιακό φως απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά είναι ιδιαίτερα αρθρωτά, πράγμα που σημαίνει ότι μικρότερα ηλιακά οικιακά κιτ και εγκαταστάσεις σε στέγες με ισχύ περίπου 3-20 kW μπορούν να τοποθετηθούν σε μια σειρά από οικιστικά κτίρια. Το κόστος κατασκευής ηλιακών πάνελ έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας τα προσιτά και παρέχοντας στους χρήστες μία από τις φθηνότερες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πτώση της τιμής της ηλιακής ενέργειας έχει προσελκύσει εκατομμύρια καταναλωτές να επενδύσουν σε ηλιακές εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και τώρα ακόμη περισσότερα νοικοκυριά μπορούν να υιοθετήσουν ηλιακά συστήματα. Μετά την επίθεση κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ τον Φεβρουάριο, το Ιράν διέταξε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο έχει μειώσει σημαντικά το εμπόριο ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και έχει αυξήσει δραματικά τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες.

Στροφή στα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πλήττουν σκληρά τους καταναλωτές, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη επηρεαστεί αρνητικά από τον υψηλό πληθωρισμό τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να διαφοροποιήσουν το ενεργειακό μείγμα πέρα ​​από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να μειώσουν τον αντίκτυπο της αστάθειας των τιμών. Επιπλέον, πολλά νοικοκυριά παίρνουν την ενέργεια στα χέρια τους επενδύοντας σε ηλιακούς συλλέκτες στέγης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις ηλιακών πάνελ έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον πάροχο ενέργειας Octopus Energy. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 54% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, με τους καταναλωτές να επενδύουν σε μεγαλύτερες ηλιακές συστοιχίες.

Η Rebecca Dibb-Simkin, Διευθύντρια Προϊόντων της Octopus Energy, δήλωσε : «Βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή, καθώς οι άνθρωποι σταματούν απλώς να ρωτούν και αρχίζουν να ενεργούν. Οι βρετανικές οικογένειες έχουν κουραστεί να είναι όμηροι των παγκόσμιων τιμών των ορυκτών καυσίμων. Με τη μετάβαση σε ηλιακή ενέργεια και αντλίες θερμότητας, γίνονται οι δικοί τους σταθμοί παραγωγής ενέργειας, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος και προστατεύοντας τα πορτοφόλια τους μακροπρόθεσμα».

Μπορεί να μην είναι μόνο ο πόλεμος στο Ιράν που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ηλιακά συστήματα, καθώς περισσότεροι καταναλωτές ήδη αγόραζαν ηλιακούς συλλέκτες λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας που σχετίζεται με τον πληθωρισμό.

Ο προμηθευτής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Good Energy δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε δει το ενδιαφέρον για ηλιακούς συλλέκτες να διπλασιάζεται τους προηγούμενους τρεις μήνες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Nigel Pocklington, δήλωσε ότι «Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθούν οι λογαριασμοί μακροπρόθεσμα είναι να διπλασιαστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παράλληλα με την αποθήκευση και την ευελιξία, ώστε περισσότερη από την ενέργειά μας να προέρχεται από προβλέψιμες, εγχώριες πηγές».

Το κόστος των οικιακών μπαταριών μειώνεται επίσης , πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ενέργεια από ηλιακές μονάδες ακόμη και όταν δεν λάμπει ο ήλιος. Όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή εξοικονόμηση από τη χρήση οικιακής μπαταρίας, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν οικιακό φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή αντλία θερμότητας θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν τα περισσότερα.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε νωρίτερα τον Μάρτιο ότι ανέμενε ότι τα περισσότερα νέα σπίτια θα διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες από το 2028 και ότι σχεδίαζε να άρει την απαγόρευση πωλήσεων κιτ ηλιακών συλλεκτών με δυνατότητα σύνδεσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Το 2024, το 84 % της συνολικής νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προστέθηκε στο δίκτυο προήλθε από την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση σε μπαταρίες. Ενώ η καταστολή της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να επιβραδύνει τη μεσοπρόθεσμη επέκταση, πολλές πολιτείες εξακολουθούν να επεκτείνουν τις επιχορηγήσεις και τις εκπτώσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ηλιακά συστήματα.

Τα ηλιακά πάνελ σε στέγες και η εγκατάστασή τους εκτιμάται ότι έχουν μέσο κόστος περίπου 30.000 δολαρίων , χωρίς τα κυβερνητικά κίνητρα, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ προσφέρουν μια σαφή πορεία προς τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, προς το παρόν, μόνο τα πλουσιότερα νοικοκυριά έχουν την οικονομική δυνατότητα να επενδύσουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Τους τελευταίους μήνες, ‘όντας αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αρκετοί καταναλωτές στις ΗΠΑ έχουν πάρει την ενέργεια στα χέρια τους εγκαθιστώντας ηλιακούς συλλέκτες με δυνατότητα σύνδεσης χωρίς να ενημερώνουν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αυτό είναι απλό, καθώς οι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν φθηνά, μικρά ηλιακά πάνελ και να τα κρεμάσουν σχεδόν οπουδήποτε χωρίς να προσλάβουν τις υπηρεσίες ενός ηλεκτρολόγου, καθώς τα πάνελ μπορούν να συνδεθούν σε μια κανονική πρίζα για να αρχίσουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, με την υποστήριξη ενός μικρομετατροπέα.

Η τεχνολογία plug-in είναι ήδη δημοφιλής σε ορισμένα μέρη του κόσμου, όπως η Γερμανία . Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν τονίσει στο παρελθόν ότι δεν μπορούν απλώς να αναπαράγουν το γερμανικό μοντέλο, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα είναι διαφορετικό. Στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γείωσης, που σημαίνει ότι οι συσκευές δεν διακόπτονται όπως απαιτείται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Ωστόσο, ορισμένες πολιτείες, όπως η Γιούτα, έχουν θεσπίσει νομοθεσία για να ενθαρρύνουν την μεγαλύτερη υιοθέτηση.

Με ή χωρίς άδεια, η τάση των καταναλωτών να εγκαθιστούν οικιακά ηλιακά συστήματα αναμένεται να συνεχιστεί εφόσον οι τιμές των ορυκτών καυσίμων παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς και οι λογαριασμοί ενέργειας αυξημένοι.

