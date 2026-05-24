Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά

Το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα

Tεχνητή νοημοσύνη 24.05.2026, 22:00
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες, αλληλεπιδρούν στα κοινωνικά δίκτυα και κάνουν αγορές στο διαδίκτυο, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να αναπροσαρμόζουν τα προϊόντα τους για μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Η Google, για παράδειγμα, προχωρά σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της μηχανής αναζήτησής της, καθώς οι χρήστες κάνουν πλέον πιο σύνθετες και εκτενείς ερωτήσεις, τις οποίες η παραδοσιακή αναζήτηση δυσκολεύεται να απαντήσει άμεσα.

Όπως ανέφερε ο Ρόμπι Στάιν, αντιπρόεδρος για τη Google Search, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέτουν ερωτήματα που είναι «μακρύτερα και δυσκολότερα», χωρίς να υπάρχει πλέον μια σαφής απάντηση κάπου στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσίασε νέα λειτουργία που μπορεί να δημιουργεί προσαρμοσμένα οπτικά στοιχεία, διαδραστικά γραφήματα και ακόμη και μικρές εφαρμογές απευθείας στη σελίδα αναζήτησης, συνθέτοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές του web.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση: το πιο πολύτιμο «οικόπεδο» του διαδικτύου, δηλαδή η αναζήτηση, προσαρμόζεται πλέον στις νέες συνήθειες των χρηστών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεγαλύτερες και πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις, ενώ ολοένα περισσότεροι ξεκινούν τις αναζητήσεις τους από εφαρμογές όπως το ChatGPT, αντί να περνούν απευθείας από την κλασική μηχανή αναζήτησης, αναφέρει σε άρθρο του το CNN.

Οι χρήστες ψάχνουν αλλιώς

Η Google αναφέρει ότι το πεδίο αναζήτησης αποκτά τη μεγαλύτερη αναβάθμισή του εδώ και 25 χρόνια. Το νέο search field μεγαλώνει για να χωρά περισσότερο κείμενο και διευκολύνει την προσθήκη υλικού, όπως φωτογραφίες, αρχεία ή καρτέλες από τον browser. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να μειωθούν τα βήματα που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης για να ολοκληρώσει μια αναζήτηση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι θεωρητικές. Οι αναζητήσεις που περιλαμβάνουν φωτογραφίες ή σάρωση αντικειμένων μέσω κινητού αυξάνονται κατά 60% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναζητήσεις στο AI Mode της Google έχουν υπερδιπλασιαστεί σε κάθε τρίμηνο από τότε που λανσαρίστηκαν, με τα σχετικά ερωτήματα να είναι κατά μέσο όρο τριπλάσια σε μήκος από μια απλή αναζήτηση.

Παράλληλα, στοιχεία της εταιρείας Semrush δείχνουν ότι μέρος των χρηστών αρχίζει να αναζητά στη Google με τρόπο παρόμοιο με το ChatGPT. Οι αναζητήσεις με 11 ή περισσότερες λέξεις αυξήθηκαν, ενώ τα πιο «συνομιλιακά» ερωτήματα κατέγραψαν άνοδο από 5% σε 20%. Παρ’ όλα αυτά, η μεσαία αναζήτηση εξακολουθεί να περιέχει μόλις τρεις λέξεις, γεγονός που δείχνει ότι η κλασική λογική της αναζήτησης δεν έχει εξαφανιστεί.

Το ChatGPT άλλαξε τη συμπεριφορά

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στη Google. Όλο και περισσότεροι χρήστες συνδυάζουν διαφορετικά εργαλεία, όπως το ChatGPT και τη Google, ανάλογα με το τι θέλουν να πετύχουν. Σύμφωνα με ανάλυση της Semrush σε τεράστιο όγκο δεδομένων κίνησης στο διαδίκτυο, πάνω από το 20% της επισκεψιμότητας που προέρχεται από το ChatGPT καταλήγει στη Google.

Η Semrush εκτιμά ότι η Google χρησιμοποιείται κυρίως για άμεσες ερωτήσεις ή συναλλαγές, ενώ το ChatGPT αξιοποιείται περισσότερο για περιλήψεις, συγκρίσεις και σύνταξη κειμένων. Αυτή η κατανομή δείχνει ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αντικαθιστούν πλήρως τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, αλλά αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες προσεγγίζουν την πληροφορία.

Ειδικοί της αγοράς αναφέρουν ότι η στροφή προς πιο εκτενή και φυσική γλώσσα στις αναζητήσεις είχε ξεκινήσει πριν από την εμφάνιση του ChatGPT, αλλά η εξάπλωση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης επιτάχυνε σημαντικά αυτή την τάση. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη «εκπαίδευσε» τους χρήστες να ψάχνουν διαφορετικά.

Η άνοδος των AI influencers

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο είναι έντονη και στα κοινωνικά δίκτυα. Εμφανίσεις όπως εκείνη της Aitana Lopez στο Instagram δείχνουν ότι οι ψηφιακοί, AI-generated influencers κερδίζουν έδαφος και προσελκύουν κοινό που, συχνά, δεν αντιλαμβάνεται αμέσως ότι πρόκειται για μη πραγματικά πρόσωπα.

Τέτοια πρόσωπα, όπως η Lil’ Miquela και άλλα παρόμοια AI-generated avatars, αναφέρει το CNN, έχουν εξελιχθεί σε ισχυρά ψηφιακά brands. Για τις εταιρείες, το ενδιαφέρον είναι προφανές: οι εικονικοί influencers κοστίζουν συνήθως λιγότερο από τα μεγάλα ανθρώπινα ονόματα και μπορούν να προσαρμόζονται με ευκολία σε διαφορετικές καμπάνιες και αγορές.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι κινούνται επίσης σε αυτή την κατεύθυνση. Η Meta ενσωματώνει το AI μοντέλο Muse Spark σε εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Instagram και το Facebook, ενώ δοκιμάζει και λειτουργίες που επιτρέπουν συνομιλίες με τον AI βοηθό της μέσα σε ομαδικά chats. Η Google, από την πλευρά της, παρουσίασε νέο μοντέλο που επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών avatars χρηστών.

Η νέα μάχη στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ένας ακόμη τομέας όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κίνηση προς τα retail sites από υπηρεσίες AI αυξήθηκε θεαματικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, γεγονός που δείχνει ότι οι χρήστες αξιοποιούν ολοένα περισσότερο τα εργαλεία αυτά για να συγκρίνουν προϊόντα, τιμές και επιλογές πριν αγοράσουν.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου σπεύδουν να προσαρμοστούν. Η Google παρουσίασε ένα νέο καθολικό shopping cart, που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν προϊόντα από διαφορετικούς εμπόρους σε ένα ενιαίο καλάθι, ενώ η Amazon ενσωμάτωσε τον βοηθό Rufus σε νέο εργαλείο για αγορές μέσω Alexa, το οποίο μπορεί να συγκρίνει προϊόντα και ιστορικό τιμών.

Παράλληλα, η Google επιμένει ότι οι ανθρώπινα δημιουργημένες ιστοσελίδες παραμένουν αναγκαίες, παρότι δίνει πλέον ολοένα περισσότερες απαντήσεις απευθείας στη σελίδα αναζήτησης. Ωστόσο, στοιχεία που επικαλείται το σχετικό ρεπορτάζ δείχνουν ότι οι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ σε παραδοσιακούς συνδέσμους όταν εμφανίζεται μια σύνοψη που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέλλον του web

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το διαδίκτυο δεν εξαφανίζεται, αλλά αλλάζει μορφή. Η αναζήτηση γίνεται πιο φυσική, πιο διαδραστική και πιο εξατομικευμένη, τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν με ψηφιακές προσωπικότητες και το ηλεκτρονικό εμπόριο μετατοπίζεται σε πιο «έξυπνες» εμπειρίες αγορών.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο web καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου η επισκεψιμότητα, οι λέξεις-κλειδιά και ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες βρίσκουν πληροφορίες μεταβάλλονται γρήγορα. Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, το ζητούμενο πλέον δεν είναι να περιμένεις πώς θα μοιάζει η αναζήτηση σε έξι μήνες ή έναν χρόνο — αλλά να είσαι έτοιμος να αλλάξεις μαζί της.

