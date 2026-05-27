Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα

Με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματος των πωλήσεων στην Ελλάδα, το Voice for Sales (Εργαστήριο Πωλήσεων Ελλάδας) παρουσιάζει μια νέα επαγγελματική κοινότητα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την εξέλιξη των ανθρώπων του κλάδου.

Σε μια περίοδο όπου οι εμπορικοί ρόλοι μετασχηματίζονται με ταχύτητα, υπό την επίδραση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων επιχειρηματικών απαιτήσεων, το Voice for Sales δημιουργεί έναν οργανωμένο χώρο ανταλλαγής γνώσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ουσιαστικής επαγγελματικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 360 ενεργά μέλη, ενώ υποστηρίζεται από πάνω από 50 εταιρείες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη, δομημένη και εξωστρεφή προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων των πωλήσεων.

Τι είναι το Voice for Sales

«Το Voice for Sales δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους επαγγελματίες των πωλήσεων έναν ουσιαστικό χώρο εξέλιξης, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειρίας. Οι πωλήσεις αλλάζουν ραγδαία και όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο χρειάζονται πρόσβαση σε σύγχρονη γνώση, ισχυρό δίκτυο και πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης», αναφέρει ο Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, εκ των βασικών υποστηρικτών της πρωτοβουλίας, με πολυετή εμπειρία στον μετασχηματισμό εμπορικών οργανισμών και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις πωλήσεις.

Δυναμική εκκίνηση με το πρόγραμμα Mentoring

Η πρώτη οργανωμένη δράση της κοινότητας, το πρόγραμμα Mentoring, κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον ήδη από την έναρξή του. Με 42 ενεργά ζεύγη mentors και mentees, που αντιστοιχούν σε 84 συμμετέχοντες, το πρόγραμμα εξελίσσεται σε μία από τις πιο οργανωμένες πρωτοβουλίες peer development για επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για ουσιαστικές δράσεις ανάπτυξης στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διεύρυνσης των δράσεών του, το Voice for Sales εγκαινιάζει νέο κύκλο επαγγελματικών σεμιναρίων με πρακτικό προσανατολισμό.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει θεματικές όπως public speaking, business costing, sales leadership, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις πωλήσεις, recruitment για εμπορικές ηγετικές θέσεις, mentoring και productivity tools, με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων εισηγητών από τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό χώρο.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό θέσεων και σειρά προτεραιότητας.