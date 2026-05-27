ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί

Κυκλοφορεί στην Ελλάδα το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα από την AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS

Τράπεζες 27.05.2026, 13:25
Σχολιάστε
ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προ των πυλών βρίσκεται το βιβλίο του τραπεζίτη και καθηγητή Μιχάλη Σάλλα, με τίτλο «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουνίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από την AΘΕNS BOOKSTORE PUBLICATIONS.

Στο βιβλίο του ο Μιχάλης Σάλλας ακτινοσκοπεί την ιστορία των τελευταίων 50 ετών, τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών, τις ατολμίες και τις αστοχίες των κυβερνήσεων, τις αυταπάτες και τις χαμένες ελπίδες της κοινωνίας και εν τέλει τα στρατηγικά λάθη που οδήγησαν την Ελλάδα στην δεύτερη ταχύτητα της Ευρωζώνης.

Επίσης, προτείνει λύσεις για την Ελλάδα του 2040 με στόχο την εθνική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση των θεσμών, την τεχνολογική αναβάθμιση, την ενεργειακή στρατηγική, τη θαλάσσια οικονομία, τη δημογραφική πολιτική και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Μισό αιώνα και πλέον μετά τη μεταπολίτευση η Ελλάδα παλεύει να βρει το βηματισμό της σε μια ευρωπαϊκή πορεία που θα έπρεπε να συμβαδίζει με τις πραγματικές δυνατότητες της. Ποιες ήταν όμως οι παθογένειες που την κράτησαν πίσω, τι έφταιξε και διαψεύστηκαν οι προσδοκίες της, γιατί βρέθηκε παγιδευμένη στη δίνη του χρέους και της οικονομικής στασιμότητας; Και τελικά υπάρχει ελπίδα να γυρίσει σελίδα;

Στα κρίσιμα αυτά υπαρξιακά ερωτήματα απαντά το πολυαναμενόμενο βιβλίο – ορόσημο του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την AΘΕNS BOOKSTORE PUBLICATIONS στις 3 Ιουνίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

O πολύπειρος τραπεζίτης και καθηγητής μέσα από τη δική του βιωματική ματιά ακτινοσκοπεί την ιστορία των τελευταίων 50 ετών, τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών, τις ατολμίες και τις αστοχίες των κυβερνήσεων, τις αυταπάτες και τις χαμένες ελπίδες της κοινωνίας και εν τέλει τα στρατηγικά λάθη που οδήγησαν την Ελλάδα στην δεύτερη ταχύτητα της Ευρωζώνης.

Το βιβλίο δεν αποτελεί μια απλή καταγραφή γεγονότων ούτε καταφεύγει σε εύκολα συμπεράσματα. Αντίθετα, επιχειρεί με εντυπωσιακή τεκμηρίωση μια συνολική ερμηνεία της ελληνικής διαδρομής από το 1970 έως το 2025 αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αδυναμίες που συσσωρεύτηκαν μέσα σε δεκαετίες πολιτικών επιλογών. Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η περιορισμένη παραγωγική βάση, το πελατειακό κράτος, η υπερκατανάλωση με δανεικά, η αδύναμη θεσμική συγκρότηση και η εξάρτηση από τον κρατικό δανεισμό παρουσιάζονται ως βασικοί παράγοντες που οδήγησαν τη χώρα στην κατάρρευση.

Παρουσιάζει και αναλύει τις οικονομικές πολιτικές που ακολούθησαν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση και στον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα εξουσίας διαμόρφωσαν το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Το βιβλίο ξεκινά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τη δεκαετία του 1970, παρουσιάζοντας και την Έκθεση Αβέρωφ του 1981, η οποία αναδεικνύει τα τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας. Εξετάζει επίσης στη συνέχεια πώς η περίοδος της κρατικής επέκτασης και της αναδιανομής της δεκαετίας του 1980 συνέβαλε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά ταυτόχρονα παγίωσε μια οικονομία που βασιζόταν όλο και περισσότερο στον δανεισμό και την κατανάλωση. Αναλύει επίσης τη δεκαετία του 1990 ως περίοδο εκσυγχρονισμού και ευρωπαϊκής προσαρμογής αλλά και ως περίοδο όπου δεν υλοποιήθηκαν οι βαθιές παραγωγικές αλλαγές που απαιτούσε η ένταξη στην ΟΝΕ

Η δεκαετία του 2000 παρουσιάζεται ως η περίοδος της μεγάλης ψευδαίσθησης. Η φθηνή χρηματοδότηση, η πιστωτική επέκταση, η έκρηξη της κατανάλωσης και η επίπλαστη αίσθηση ευημερίας δημιούργησαν την εντύπωση μιας οικονομίας που συγκλίνει με την Ευρώπη. Το βιβλίο υποστηρίζει όμως ότι η Ελλάδα πέτυχε μόνο ονομαστική σύγκλιση και όχι πραγματική παραγωγική σύγκλιση. Η είσοδος στο ευρώ πραγματοποιήθηκε χωρίς την αναγκαία παραγωγική προετοιμασία και χωρίς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, γεγονός που οδήγησε σταδιακά στη διεύρυνση των ανισορροπιών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του βιβλίου αφορά την περίοδο της κρίσης χρέους και των μνημονίων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά σοβαρή κρίση αλλά ταυτόχρονα επιμένει ότι υπήρχαν εναλλακτικές πολιτικές και δυνατότητες αποφυγής της ακραίας κατάρρευσης που τελικά ακολούθησε. Μέσα από οικονομικά δεδομένα, πολιτικές αποφάσεις και διεθνή παραδείγματα αναλύεται γιατί η χώρα δεν κατάφερε να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με την Τρόικα και γιατί υιοθετήθηκαν πολιτικές που οδήγησαν σε βαθιά ύφεση, κοινωνική αποδιάρθρωση και τεράστιο οικονομικό κόστος

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος του κόστους των μνημονίων οφείλεται σε προχειρότητα και λανθασμένους χειρισμούς της Τρόϊκα αλλά και ελλείψεις της ελληνικής πλευράς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η θεωρία των «Τεσσάρων Ελλάδων», που αναπτύσσεται, μία από τις πιο πρωτότυπες αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η χώρα δεν λειτουργεί ως μία ενιαία κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα αλλά ως τέσσερις διαφορετικές Ελλάδες που συνυπάρχουν, συγκρούονται και επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των θεσμών. Η Ελλάδα του βιοπορισμού, η Ελλάδα της κρατικής προστασίας, η Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας και τέλος η Ελλάδα της διαπλοκής, των παρεμβάσεων στους θεσμούς και του τρόπου διανομής του πλούτου. Μέσα από αυτή την οπτική επιχειρεί να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα δυσκολεύεται διαχρονικά να αποκτήσει σταθερό παραγωγικό και θεσμικό προσανατολισμό.
Όμως το ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δεν αρκείται στην καταγραφή των όσων δεν έγιναν. Προτείνει λύσεις για την Ελλάδα του 2040 με στόχο την εθνική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση των θεσμών, την τεχνολογική αναβάθμιση, την ενεργειακή στρατηγική, τη θαλάσσια οικονομία, τη δημογραφική πολιτική και την ενίσχυση της περιφέρειας. Μέσα από την ανάλυση των λαθών και των χαμένων ευκαιριών προσφέρει μια τολμηρή απόπειρα να ανοίξει ξανά η συζήτηση για το μέλλον της χώρας σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών και τεχνολογικών ανατροπών.
Το βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει συζήτηση, δημόσιο διάλογο, αλλά και ουσιαστικό προβληματισμό για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας.

 Πληροφορίες για την έκδοση

Σελίδες: 586
Μαλακό Εξώφυλλο
Διαστάσεις: 24*17
Τιμή: 26 Ε
ISBN: 978-618-5730-05-5
Ημέρα κυκλοφορίας: 3.6.2026
Διαθέσιμο για προπαραγγελίες

 Ο Μιχάλης Σάλλας

Ο Μιχάλης Σάλλας είναι Έλληνας οικονοµολόγος, τραπεζίτης και επιχειρηµατίας, µε µακρά πορεία στον χρηµατοπιστωτικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο. Γεννήθηκε το 1950 στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε Οικονοµικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στη Γερµανία, λαµβάνοντας διδακτορικό δίπλωµα στην Οικονοµετρία και τη Θεωρία Πρόγνωσης από το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης. Εργάστηκε ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο ∆ιεθνούς Συγκριτικής Στατιστικής του ίδιου Πανεπιστηµίου.

Ως καθηγητής δίδαξε Οικονοµετρία, Στατιστική και Οικονοµικά Μαθηµατικά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, από το οποίο παραιτήθηκε το 1997. Παράλληλα, κατά τη δεκαετία του 1980, ανέλαβε σηµαντικές δηµόσιες θέσεις, µεταξύ των οποίων Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εµπορίου, ∆ιοικητής της ΕΤΒΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος. Το 1991 ηγήθηκε οµάδας Ελλήνων επιχειρηµατιών που εξαγόρασε την Τράπεζα Πειραιώς από το ∆ηµόσιο.

Υπό την ηγεσία του, η τράπεζα εξελίχθηκε σε έναν από τους µεγαλύτερους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και τεχνολογικών καινοτοµιών. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Οµίλου Πειραιώς επί 25 χρόνια και αργότερα ανακηρύχθηκε Επίτιµος Πρόεδρος.

Σήµερα δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά µέσω του Lyktos Group στους τοµείς της ενέργειας, των µεταλλευµάτων και των φαρµακευτικών πρώτων υλών, ενώ συνδέθηκε, την περίοδο 2017-2022, ως µέτοχος µε την αναπτυξιακή πορεία της Παγκρήτιας Τράπεζας, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ελληνικής περιφερειακής τραπεζικής. Παρεµβαίνει συχνά στον δηµόσιο διάλογο για ζητήµατα οικονοµίας, ανάπτυξης και τραπεζικού συστήµατος.

H AΘens Bookstore Publications

H AΘens Bookstore Publications ιδρύθηκε το 2018 και μέσα σε ελάχιστο διάστημα διακρίθηκε για την ποιότητα και την επιτυχία των εκδόσεών της. Μεταξύ άλλων εξασφάλισε τα εκδοτικά δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των αυτοβιογραφιών του Barack Obama, της Michelle Οbama, του Μάθιου Πέρρι, της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, των βιογραφιών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκινσγμπεργκ, του στάρ του NBA Λούκα Ντόντσιτε, της δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things, της κοινής έκδοσης του Bruce Springsteen και Barack Obama, του κορυφαίου συγγραφέα αστυνομικών διηγημάτων Don Winslow καθώς και του βραβευμένου με Pulitzer έργου των δημοσιογράφων των NYT Megan Τwohey and Jodi Kantor She Said – Κάποια Μίλησε, που πυροδότησε το κίνημα #ΜΕΤΟΟ, καθώς και άλλα δημοφιλή έργα.
Η ΑΘens Bookstore Publications είναι μέλος του ΟΣΔΕΛ και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου ενώ ο Ιδρυτής της Γιώργος Μουρούτης είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί
Τράπεζες

ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Economy

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τράπεζες
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί
Τράπεζες

ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί

Κυκλοφορεί στην Ελλάδα το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα από την AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Economy

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Υπερκάλυψη κατά 2,62 φορές, ενώ το ποσό ήταν στα 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ

Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων

  Περισσότερα από 360 μέλη, στήριξη από 50+ εταιρείες και νέο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα για τον χώρο των πωλήσεων  

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ
Business

Τι συζήτησαν Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Έρχεται νέο ραντεβού

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ – Θεοδωρικάκος και Μασούτης είχαν συζήτηση εφ’ όλης της ύλης

Σπίτι μου 2: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
Ακίνητα

Τέλος χρόνου για το «Σπίτι μου 2» - Η ημερομηνία «κλειδί»

Οι δικαιούχοι για το «Σπίτι μου 2» καλούνται να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel

Με το βλέμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι επενδυτές - Ανοδος για τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου

ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι

Στα 89,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι, με τα εξαγωγικά έσοδα στο γιαούρτι να ξεπερνούν τα 62 εκατ. ευρώ και να ενισχύονται κατά 54,3%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής

37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Deloitte: Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος
Τουρισμός

Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος [γραφήματα]

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο - Τι δείχνει μελέτη της Deloitte

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies