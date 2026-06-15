Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση

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Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα της Δευτέρας η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που συγκροτήθηκε μετά από πρόταση του πρωθυπουργού και 154 βουλευτών της ΝΔ. Ουσιαστικά η κυβερνητική πλειοψηφία επέβαλε, την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ολοκληρωθεί σε χρόνο-ρεκόρ, κάτι που στηλίτευσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στη συζήτηση για τη συγκρότηση της επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις, στην έκθεσή της η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και ένα μήνα μετά, σε δεύτερη ψηφοφορία, όπως ορίζει το άρθρο 110 του Συντάγματος.

Η διαδικασία για την προαναθεωρητική Βουλή

Η παρούσα Βουλή συνεπώς, η προτείνουσα ή προαναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει να ορίσει με σαφήνεια ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις, δεν θα ορίσει κατευθύνσεις, δεν θα αποφασίσει για το περιεχόμενο τους ούτε για λεκτικές αποσαφηνίσεις.

Γι΄αυτό και όταν έρθει η στιγμή να διαπιστώσει η ολομέλεια για ποιες διατάξεις του Συντάγματος έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την αναθεώρησή τους, τα ψηφοδέλτια που θα πάρουν στα χέρια τους οι βουλευτές θα περιέχουν μόνο τον αριθμό της διάταξης και τίποτα άλλο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η νέα Βουλή, η Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, η Αναθεωρητική Βουλή, έχοντας νωπή λαϊκή εντολή, θα καταστρώσει νομοτεχνικά και θα αποφασίσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων, χωρίς να δεσμεύεται στη διαμόρφωση του περιεχομένου από τις θέσεις των κομμάτων στην προαναθεωρητική Βουλή.

Στη διαδικασία της αναθεώρησης ισχύει η λεγόμενη «χιαστί» πλειοψηφία, Δηλαδή αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε για τη νομοτεχνική κατάστρωση του περιεχόμενου της απαιτούνται μόνον 150 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Αντιστρόφως, αν μια διάταξη πάρει στην προτείνουσα Βουλή 150 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα συντελέσει την αναθεώρηση, δηλαδή θα ορίσει και το περιεχόμενο των διατάξεων, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι.

Έστω και αν έργο της παρούσας Βουλής είναι να αποφασίσει μόνο ποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν, ο χαρακτήρας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος είναι βαθιά πολιτικός. Τα κόμματα θα καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τα επιχειρήματά τους για σημαντικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η αναθεώρηση.

Συνταγματική αναθεώρηση: Δεν δίνει λευκή επιταγή η αντιπολίτευση

Από τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών που πήραν μέρος στη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας, έγινε καταφανές ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης επιλέγουν να μην δώσουν εγκριτική ψήφο στις αναθεωρητέες διατάξεις τώρα αλλά κρατούν δυνάμεις για τη μεγάλη κοινοβουλευτική «μάχη» της συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου των αναθεωρητέων διατάξεων στην επόμενη Βουλή, με 180 ψήφους, ανεξαρτήτως ποιος θα έχει εξασφαλίσει την κυβερνητική πλειοψηφία.

Κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δια των αρχηγών τους ότι δεν πρόκειται να δώσουν θετική ψήφο σε καμία διάταξη που προτείνεται για αναθεώρηση, ούτε καν σε αυτές τις διατάξεις που και τα ίδια επιθυμούν την αναθεώρησή τους, γιατί δεν θέλουν να δώσουν «λευκή επιταγή» στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Επιδιώκουν έτσι, για τον εαυτό τους, ρόλο συνδιαμορφωτή στο περιεχόμενο, ανεξάρτητα αν βρίσκονται ξανά στη θέση της αντιπολίτευσης ή αν κάποιο από αυτά τα κόμματα βρεθεί στην κυβέρνηση, μετά τις εκλογές.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης έχει δηλώσει ότι θα επιμένει μέχρι το τέλος να επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης ώστε να διασωθεί από τώρα, κατά το δυνατόν, το αναθεωρητικό εγχείρημα.

«Είστε αναξιόπιστοι»

«Η συνταγματική αναθεώρηση, απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή, την περασμένη Τετάρτη. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ επειδή έχει δηλώσει ότι, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη, ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι – τόσο απλά».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε ότι «η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης».

«Αυτή πρέπει να είναι μία διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας, διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και θα θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλίσεις. Όμως, η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες», είπε.

«Το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει τη συνταγματική αναθεώρηση», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουστούμπας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, ενόψει και των εκλογών, στοχεύει στο να ξεχαστούν οι τεράστιες ευθύνες «για τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα που προσπαθεί να συγκαλύψει», να μην πάρει ο λαός χαμπάρι το «νέο κουστούμι» που του ράβει, να γλιτώσει από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στις αντιδραστικές τομές που φέρνει.

Πηγή: in.gr