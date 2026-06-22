Κίνα: Αντίποινα με νέους περιορισμούς σε αμερικανικές εταιρείες για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

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Nέους εμπορικούς περιορισμούς σε δεκάδες αμερικανικές οντότητες ανακοίνωσε η Κίνα τη Δευτέρα, προχωρώντας σε αντίποινα για την κίνηση της Ουάσιγκτον να προσθέσει περισσότερες κινεζικές εταιρείες στη λίστα του Πενταγώνου με επιχειρήσεις τις οποίες κατηγορεί ότι βοηθούν τον στρατό του Πεκίνου.

Η λίστα του Πεκίνου

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ενέταξε 10 αμερικανικές βιομηχανίες στη λίστα ελέγχου εξαγωγών του, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εξόρυξης σπάνιων γαιών MP Materials Corp και USA Rare Earth, καθώς και των κατασκευαστών drones Teal Drones και Jaia Robotics — απαγορεύοντας τις εξαγωγές προς αυτές τις εταιρείες οποιωνδήποτε ειδών διπλής χρήσης που προέρχονται από την Κίνα.

Άλλες εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα είναι η κατασκευάστρια ηλεκτρονικών Aveox Inc με έδρα την Καλιφόρνια, η Ball Aerospace & Technologies Corp και ο πάροχος στρατιωτικού εξοπλισμού Oshkosh Defense.

Σε άλλη ανακοίνωση, επίσης τη Δευτέρα, το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας απέκλεισε 46 αμερικανικές εταιρείες, κυρίως αμυντικούς αναδόχους, από τη συμμετοχή σε κυβερνητικά έργα προμηθειών. Οποιεσδήποτε οντότητες με ξένη χρηματοδότηση που είναι εγγεγραμμένες σε τοπικό επίπεδο και σχετίζονται με τις αποκλεισθείσες εταιρείες εξαιρούνται.

Το Πεντάγωνο

Οι ανακοινώσεις έγιναν αφότου το Πεντάγωνο, τις προηγούμενες μέρες, επικαιροποίησε τη λεγόμενη λίστα 1260H, προσθέτοντας μια σειρά από κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας σε μια λίστα οντοτήτων που θεωρεί ότι έχουν βοηθήσει τον στρατό του Πεκίνου. Η Alibaba Group, η Baidu και η αυτοκινητοβιομηχανία BYD ήταν μεταξύ των τελευταίων επιχειρήσεων που προστέθηκαν στη λίστα.

Τα αντίμετρα του Πεκίνου φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικά, παρά μια ουσιαστική κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, δήλωσε στο CNBC ο Han Shen Lin, διευθυντής της Κίνας στην εταιρεία συμβούλων The Asia Group, καθώς οι περισσότερες από τις στοχευμένες εταιρείες έχουν «ελάχιστη ή καθόλου ουσιαστική επιχειρηματική έκθεση στην Κίνα».

Ο χαρακτηρισμός 1260H δεν επιβάλλει άμεσες κυρώσεις, αλλά απαγορεύει στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να αναθέτει απευθείας συμβάσεις σε επηρεαζόμενες εταιρείες από τις 30 Ιουνίου, με τους περιορισμούς στις έμμεσες προμήθειες να ακολουθούν το 2027. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι πιθανό να αποτρέψει άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και εμπορικούς εταίρους από το να συνεργάζονται με τις εγγεγραμμένες εταιρείες.

Οι κινεζικές αρχές απάντησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δηλώνοντας ότι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τα «νόμιμα και έννομα δικαιώματα και συμφέροντα» των κινεζικών εταιρειών, ενώ επέκριναν τις ΗΠΑ ότι «συντάσσουν λίστες που εισάγουν διακρίσεις υπό το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας».

Τα τελευταία αντίμετρα αποτελούν ένα «πρότυπο παράδειγμα» για το πώς η Κίνα πιθανότατα θα χειριστεί μια ήπια κλιμάκωση από τις ΗΠΑ, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την ευρύτερη σχέση, δήλωσε η Dan Wang, διευθύντρια Κίνας στο Eurasia Group, προσθέτοντας ότι η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι τον περασμένο μήνα επανέφερε τις σχέσεις σε μια πιο θετική βάση.

Αν και η κίνηση του Πενταγώνου ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική, έδειξε πόσο ευρεία είναι η γραμμή που έχει τραβήξει η Ουάσιγκτον γύρω από την ευαίσθητη κινεζική τεχνολογία, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη και τη βιοτεχνολογία, αναφέρουν αναλυτές.

Αρκετές από τις χαρακτηρισμένες κινεζικές εταιρείες έχουν αμφισβητήσει τους χαρακτηρισμούς, ενώ δεσμεύτηκαν να κινηθούν νομικά για να επιτύχουν την αφαίρεσή τους. Η κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία έξυπνων κινητών τηλεφώνων Xiaomi κέρδισε μια δικαστική προσφυγή που οδήγησε στην