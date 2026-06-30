 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα

Με χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ από το Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογείται η πρώτη μεγάλης κλίμακας υποδομή μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στη χώρα

Αποθήκευση Ενέργειας 30.06.2026, 14:28
Σχολιάστε
ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το επόμενο κεφάλαιο της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα αρχίζει να γράφεται με επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και τη διαχείριση των εκπομπών άνθρακα. Με την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 169,3 εκατ. ευρώ, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην ανάπτυξη του έργου APOLLOCO₂, μιας υποδομής που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό κρίκο στην αλυσίδα δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂ τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

ΔΕΣΦΑ: Υπογράφηκε η συμφωνία χρηματοδότησης

Πρόσφατα υπεγράφη μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement), μέσω της οποίας το έργο APOLLOCO₂ εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 169,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση αυτή θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης κλίμακας υποδομής μεταφοράς και υγροποίησης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στις ευρωπαϊκές υποδομές καθαρής ενέργειας και απανθρακοποίησης.

Η Ρεβυθούσα αποκτά νέο ρόλο

Στο πλαίσιο του έργου APOLLOCO₂-LT, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει στη Ρεβυθούσα μονάδα υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO₂.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο τερματικός σταθμός θα μετατραπεί σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εγκατάσταση, συνδυάζοντας τις υφιστάμενες λειτουργίες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με νέες δυνατότητες υγροποίησης και διαχείρισης διοξειδίου του άνθρακα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η αξιοποίηση της υπάρχουσας κρυογενικής υποδομής του σταθμού LNG για την υγροποίηση του CO₂. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, η λύση αυτή μειώνει σημαντικά τόσο την ενεργειακή κατανάλωση όσο και το λειτουργικό κόστος, ενώ επιτρέπει οικονομικά αποδοτικές και ευέλικτες θαλάσσιες μεταφορές υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη πλωτής μονάδας (FLSU), η οποία θα διαθέτει συμβατικές εγκαταστάσεις υγροποίησης για περιπτώσεις μειωμένων ροών LNG, καθώς και δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης του υγροποιημένου CO₂.

Ο κρίσιμος κρίκος για την ανάπτυξη του CCS

Το έργο APOLLOCO₂ επελέγη στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Μεγάλων Έργων του EU Innovation Fund τον περασμένο Νοέμβριο. Είχε ήδη αναγνωριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI No. 13.11) καθώς παρέχει τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο του midstream στην αναδυόμενη αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture and Storage – CCS) της Ελλάδας, συνδέοντας επενδύσεις στη δέσμευση CO₂ με τις υποδομές αποθήκευσης εντός της χώρας, όπως το υπεράκτιο κοίτασμα του Πρίνου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Δίκτυο ανοικτής πρόσβασης για τη βιομηχανία

Το ευρύτερο έργο APOLLOCO₂ στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανοιχτής πρόσβασης για τη μεταφορά, υγροποίηση και εξαγωγή CO₂, το οποίο θα επιτρέψει την απανθρακοποίηση βασικών βιομηχανικών εκπομπέων στην Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εσωτερική αγορά CCS. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής για όλους τους σχετικούς εκπομπούς της ελληνικής βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα και επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργειών με αλυσίδες αξίας χαμηλού άνθρακα ενώ ταυτόχρονα βοηθά την ελληνική βιομηχανία σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Τα επόμενα βήματα έως το 2030

Η επόμενη φάση του έργου αφορά την περαιτέρω τεχνική και εμπορική ωρίμανσή του, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του στα τέλη του 2030.

Το χρονοδιάγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των έργων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που προωθούνται στην Ελλάδα.

Η παρουσίαση στις Βρυξέλλες

Η περιφερειακή διάσταση του APOLLOCO₂ παρουσιάστηκε και στο συνέδριο CCSA EU Conference 2026 στις Βρυξέλλες.

Στις 30 Ιουνίου, η κα. Κλεοπάτρα Αβραάμ, Strategic Planning Senior Director του ΔΕΣΦΑ, παρουσίασε το έργο στο πάνελ «A Shared Sea, a Shared Solution: Cross-Border CCUS in the Mediterranean», εστιάζοντας στον ρόλο των διασυνοριακών συνεργασιών για την ανάπτυξη υποδομών δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂ στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε ΑΜΚ 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση
Business

Καλύφθηκε η ΑΜΚ 500 εκατ. με placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι
World

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι
Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]
Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης
Τα νέα της αγοράς

Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης
ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 19% τα κέρδη στο β’ 3μηνο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 19% τα κέρδη του ΧΑ στο β' 3μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ralph Lauren: Το «αμερικανικό όνειρο» που απογειώνει τις πωλήσεις στην Κίνα
Business

Το αμερικανικό brand που αλλάζει τους κανόνες της πολυτέλειας στην Κίνα

Η Ralph Lauren καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας μια νέα γενιά καταναλωτών που αναζητά κύρος χωρίς τις υπέρογκες τιμές της παραδοσιακής πολυτέλειας

Νατάσα Σινιώρη
Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στις… business
World

Όχι μόνο τένις - Ο Ράφα Ναδάλ πρωταθλητής και στις... business

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, Ράφα Ναδάλ, άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
OTE Estate: Στα 69,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώσεις το 2025
Τηλεπικοινωνίες

Ο «κρυμμένος θησαυρός» του ΟΤΕ ξεπέρασε τα 1,28 δισ.

Η OTE Estate κατέγραψε αυξημένα έσοδα από μισθώσεις και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 54 εκατ. ευρώ

Γιώργος Πολύζος
UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά
Τράπεζες

UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά

Νέος καταλύτης για τις ελληνικές τράπεζες είναι η αξιοποίηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nespresso Hellas: Διψήφια ανάπτυξη για έκτη χρονιά – Στο +17% οι πωλήσεις το 2025
Business

Οι Έλληνες πίνουν Nespresso - Στο +17% οι πωλήσεις το 2025

Στα 61 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 για τη Nespresso Hellas αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και το digital banking
Τράπεζες

Επενδύει 1 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη η Eurobank - Η νέα... μάχη

Η Eurobank επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό - Στην εποχή του ΑΙ πλέον η μάχη των τραπεζών για την προσέλκυση πελατών

Αγης Μάρκου
Shein-Temu: Οι νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι νέοι δασμοί για αγορές από Shein-Temu: Τα μυστικά για παραγγελίες

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΗ: Από το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο στο νέο ενεργειακό hub της Δυτικής Μακεδονίας
Business

ΔΕΗ: Το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο είναι μόνο η αρχή

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ φέρνει ΑΠΕ 2,13 GW, υποδομές αποθήκευσης και ψηφιακές εγκαταστάσεις στις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις.

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Αποθήκευση Ενέργειας
ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Η επένδυση που μετατρέπει τη Ρεβυθούσα σε κόμβο διαχείρισης CO₂

Με χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ από το Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογείται η πρώτη μεγάλης κλίμακας υποδομή μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στη χώρα

OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification
OT FORUM

Το electrification όπλο για ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Οι Κατερίνα Καραλή (Enerwave), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ) μίλησαν στο 7ο OT FORUM

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή ΔΕΗ - Metlen δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επιτροπή

Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

Μυτιληναίος: Το δεύτερο κύμα της επανάστασης των ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Μυτιληναίος: Το δεύτερο κύμα της επανάστασης των ΑΠΕ

Η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κινητήριους μοχλούς του νέου ενεργειακού κύματος

Principia: Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο έργο αποθήκευσης ενέργειας
Αποθήκευση Ενέργειας

Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο έργο αποθήκευσης ενέργειας της Principia

Το έργο της Principia ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»
Αποθήκευση Ενέργειας

Σπριντ επενδύσεων στην αποθήκευση - Τα πρώτα έργα

Στην τελική ευθεία έργα αποθήκευσης που ενισχύουν τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Δεκάδες γιγαβάτ στα pipeline ελληνικών και ξένων «παικτών» που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κεφάλαια

Μάχη Τράτσα
Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε ΑΜΚ 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση
Business
Upd: 18:17

Καλύφθηκε η ΑΜΚ 500 εκατ. με placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Καλύφθηκε το ποσό της ΑΜΚ- Τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι
World

ΕΚΤ: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό οι αξιωματούχοι

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν έχουν βάλει τίτλους τέλους στο σοκ πληθωρισμού - Τι λένε για τα επιτόκια από τη Σίντρα της Πορτογαλίας

Ακίνητα: Ακριβότερα σπίτια, πλειστηριασμοί – H Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στο κόστος στεγασης
Ακίνητα

Η... άλλη (γκρίζα) όψη του ράλι στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι αναφέρει το Τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία του ΙΟΒΕ για τα ακίνητα και το κόστος στέγασης

Γιώργος Μανέττας
Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης
Τα νέα της αγοράς

Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης

Η Schneider Electric αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, προωθώντας τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας

ΥΠΟΙΚ: Στους λογαριασμούς 950.000 οικογενειών η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί
Economy

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί

Το ΥΠΟΙΚ ολοκληρώνει την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, με σχεδόν 950.000 οικογένειες να βλέπουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 19% τα κέρδη στο β’ 3μηνο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 19% τα κέρδη του ΧΑ στο β' 3μηνο

Με τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας μια περίοδο με έντονες διακυμάνσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιδιωτικό χρέος: Αυξήθηκε στα 417 δισ. ευρώ – Στα funds το 92% των κόκκινων δανείων
Economy

Θηλιά 417 δισ. από το ιδιωτικό χρέος – Στα funds το 92% των NPLs

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 168% του ΑΕΠ – Στα 237,8 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – Που χρωστάμε

Χρήστος Κολώνας
Νίκη Κεραμέως: Τρεις άξονες αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλιση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παρουσιάστηκε το νέο σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τρεις βασικοί άξονες, με έμφαση στην ευελιξία των ΤΕΑ, τα φορολογικά κίνητρα και τη φορητότητα δικαιωμάτων

Nestle: Αποσύρει τις τεχνητές χρωστικές από όλα τα προϊόντα της έως το 2026
Business

Γιατί η Nestle ξαναγράφει τις συνταγές των προϊόντων της

Η Nestle προχωρά στην πλήρη κατάργηση των τεχνητών χρωστικών από το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της και στρέφεται σε πιο φυσικά συστατικά

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ
Business

Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ανοίγει το βιβλίο προσφορών - Το επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΕΛΣΤΑΤ: Η Ελλάδα και πάλι πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική
Επικαιρότητα

Η Ελλάδα πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό συμμετείχαν -μέσα από τους εθνικούς διαγωνισμούς όπως αυτος της ΕΛΣΤΑΤ- 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες

ΣΕΒ: Νέα διοίκηση και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Business

Ποια είναι η νέα διοίκηση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το νέο ΔΣ του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο απολογισμός διετίας 2024 - 2026

AEGEAN: Νέος κύκλος υποτροφιών για 40 νέους πιλότους – Αιτήσεις έως τις 16 Οκτωβρίου
Business

Επένδυση στα «φτερά» του αύριο με νέες υποτροφίες για επίδοξους πιλότους

Η AEGEAN ανοίγει νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη 40 νέους και νέες να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην πολιτική αεροπορία

Wall Street: Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου
Wall Street

Συντηρεί τα κέρδη του τριμήνου η Wall Street

H Wall Street ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ξεκινούν οι πληρωμές ύψους 6,29 εκατ. ευρώ
Green

Ξεκινούν οι πληρωμές για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Πρώτη δόση πληρωμών για εξαργυρωμένες επιταγές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, συνολικού ύψους 6,29 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

CVC: Εξαγορά της Irca για ενίσχυση της παρουσίας στα συστατικά τροφίμων
World

Το νέο μεγάλο στοίχημα της CVC στην αγορά ζαχαροπλαστικής και παγωτού

Η CVC επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στον κλάδο των συστατικών τροφίμων, αποκτώντας την Irca, σε συμφωνία-μαμούθ των 4,3 δισ. δολαρίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies