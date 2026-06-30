ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα

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Το επόμενο κεφάλαιο της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα αρχίζει να γράφεται με επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και τη διαχείριση των εκπομπών άνθρακα. Με την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 169,3 εκατ. ευρώ, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην ανάπτυξη του έργου APOLLOCO₂, μιας υποδομής που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό κρίκο στην αλυσίδα δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂ τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

ΔΕΣΦΑ: Υπογράφηκε η συμφωνία χρηματοδότησης

Πρόσφατα υπεγράφη μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement), μέσω της οποίας το έργο APOLLOCO₂ εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 169,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση αυτή θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης κλίμακας υποδομής μεταφοράς και υγροποίησης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στις ευρωπαϊκές υποδομές καθαρής ενέργειας και απανθρακοποίησης.

Η Ρεβυθούσα αποκτά νέο ρόλο

Στο πλαίσιο του έργου APOLLOCO₂-LT, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει στη Ρεβυθούσα μονάδα υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO₂.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο τερματικός σταθμός θα μετατραπεί σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εγκατάσταση, συνδυάζοντας τις υφιστάμενες λειτουργίες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με νέες δυνατότητες υγροποίησης και διαχείρισης διοξειδίου του άνθρακα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η αξιοποίηση της υπάρχουσας κρυογενικής υποδομής του σταθμού LNG για την υγροποίηση του CO₂. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, η λύση αυτή μειώνει σημαντικά τόσο την ενεργειακή κατανάλωση όσο και το λειτουργικό κόστος, ενώ επιτρέπει οικονομικά αποδοτικές και ευέλικτες θαλάσσιες μεταφορές υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη πλωτής μονάδας (FLSU), η οποία θα διαθέτει συμβατικές εγκαταστάσεις υγροποίησης για περιπτώσεις μειωμένων ροών LNG, καθώς και δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης του υγροποιημένου CO₂.

Ο κρίσιμος κρίκος για την ανάπτυξη του CCS

Το έργο APOLLOCO₂ επελέγη στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Μεγάλων Έργων του EU Innovation Fund τον περασμένο Νοέμβριο. Είχε ήδη αναγνωριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI No. 13.11) καθώς παρέχει τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο του midstream στην αναδυόμενη αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture and Storage – CCS) της Ελλάδας, συνδέοντας επενδύσεις στη δέσμευση CO₂ με τις υποδομές αποθήκευσης εντός της χώρας, όπως το υπεράκτιο κοίτασμα του Πρίνου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Δίκτυο ανοικτής πρόσβασης για τη βιομηχανία

Το ευρύτερο έργο APOLLOCO₂ στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανοιχτής πρόσβασης για τη μεταφορά, υγροποίηση και εξαγωγή CO₂, το οποίο θα επιτρέψει την απανθρακοποίηση βασικών βιομηχανικών εκπομπέων στην Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εσωτερική αγορά CCS. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής για όλους τους σχετικούς εκπομπούς της ελληνικής βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα και επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργειών με αλυσίδες αξίας χαμηλού άνθρακα ενώ ταυτόχρονα βοηθά την ελληνική βιομηχανία σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Τα επόμενα βήματα έως το 2030

Η επόμενη φάση του έργου αφορά την περαιτέρω τεχνική και εμπορική ωρίμανσή του, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του στα τέλη του 2030.

Το χρονοδιάγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των έργων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που προωθούνται στην Ελλάδα.

Η παρουσίαση στις Βρυξέλλες

Η περιφερειακή διάσταση του APOLLOCO₂ παρουσιάστηκε και στο συνέδριο CCSA EU Conference 2026 στις Βρυξέλλες.

Στις 30 Ιουνίου, η κα. Κλεοπάτρα Αβραάμ, Strategic Planning Senior Director του ΔΕΣΦΑ, παρουσίασε το έργο στο πάνελ «A Shared Sea, a Shared Solution: Cross-Border CCUS in the Mediterranean», εστιάζοντας στον ρόλο των διασυνοριακών συνεργασιών για την ανάπτυξη υποδομών δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂ στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.