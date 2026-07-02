Ενοίκια και κατοικίες συνέχισαν να γίνονται ακριβότερα το α΄ τρίμηνο 2026

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Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,0% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,2% και τα ενοίκια κατά 0,7%.

Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων

Μεταξύ του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,9% και τα ενοίκια κατά 1,8%.

Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων, της τάξης του 5,0%, με την υψηλότερη να έχει καταγραφεί μακράν στην Κροατία (+21,9%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (+6,4%).

Όσον αφορά τα εθνικά στοιχεία, κατά τη σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2026 με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+10,3 %), τη Βουλγαρία (+9,4 %) και τη Σλοβακία (+9,1 %). Η Γαλλία (-0,5 %) και η Φινλανδία (-1,8 %) ήταν οι μόνες χώρες όπου οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν πτώση.

Για την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Σλοβενία, όπου μειώθηκαν κατά 0,9%, και τη Φινλανδία, όπου παρέμειναν αμετάβλητα.

Μακροπρόθεσμες τάσεις στις τιμές των κατοικιών και στα ενοίκια

Οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολούθησαν παρόμοια πορεία μεταξύ του 2010 και του 2ου τριμήνου του 2011, αλλά έκτοτε εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν σταθερά, οι τιμές των κατοικιών ακολούθησαν μια πιο ποικίλη πορεία, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή αύξηση μεταξύ του 1ου τριμήνου του 2015 και του 3ου τριμήνου του 2022, ακολουθούμενη από μια μικρή πτώση και σταθεροποίηση, πριν αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι από το 2024.